Do nových Tesel pořád zatéká, majitel Modelu 3 už lituje, že jej kdy kupoval | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Už před více než rokem kalifornská automobilka přiznala existenci problému a uvedla, že jej řeší. I u úplně nového Modelu 3 se ale vyskytuje dál a jeho majiteli došla trpělivost.

I když výroba Tesly Model 3 začala už v červenci roku 2017, i sklonku toho označeného číslovkou 2019 se mluvilo tom, že Tesla má stále větší problémy s kvalitou. Platilo to paradoxně právě hlavně u Modelu 3, který měl v tomto ohledu své starší příbuzné překonat, neboť kalifornská automobilka již nebyla v branži nováčkem a tudíž mohla zužitkovat veškeré nabyté zkušenosti. Bohužel se tak nicméně nestalo, místo toho se začaly objevovat nové a nové problémy. Jedním z nich bylo i zatékání vody do karoserie, což mělo řadu nepříjemných následků, mimo hrozící koroze třeba také zamlžování světel.

Tesla přitom již ve zmiňovaném roce 2019 přiznala, že o problému ví a že jej aktivně řeší. Jaký je ovšem výsledek nyní, v únoru 2021? Na slibované řešení zatím bohužel stále nedošlo, jak dokládá třeba Brit jménem James. Ten si loni s partnerkou pořídil právě Model 3, nicméně James ho má už po najetí 6 500 kilometrů plné zuby. Vůz totiž dorazil s továrny s řadou nedostatků a a jakkoli následně zamířil do servisu, problémům stále není konec.

Zajímavé je, že partnerka majitele by chtěla, aby si auto dál ponechal, neboť problémy podle jejího názoru nejsou ať tak závažné. James nicméně nadšený skutečně není, a to mimo jiné z neustálého zatékání do víka zavazadelníku, který pochopitelně není banalitou. Pokud totiž ještě vezmeme v potaz lak, který je asi největší slabinou Tesly, pak ke korozi skutečně není daleko.

Jak už to v podobných případech chodí, vše je o lidech a Tesla zjevně nepřitahuje jen arogantně se chovající zaměstnance. James pozitivně hodnotí práci mobilního týmu, který prý odvedl špičkovou práci, ovšem v kamenném servisu je to bída. To může překvapit, neboť člověk by logicky hledal větší kvalitu v servisu s veškerými potřebným zázemím, kde lidé nejsou vystavováni nepřízní počasí, ale minimálně jeho zkušenost je opačná. Kamenný servis ani prý nedokázal ani řádně připevnit spoiler na víku zavazadelníku, technik v terénu to ale zvládl.

Ani to ale nemění Jamesovy pocity a podle svých slov lituje, že toto auto kdy koupil. Je s ním spousta problémů, které dávno měly být vyřešeny a zásahy servisu i jeho chováním jich někdy jen přibývá, nikoli naopak. Kdyby to záleželo jen na něm, Model 3 už nemá, proti vůli své partnerky ale jít nehodlá.

Zdroj: EV James a Kate@YouTube

