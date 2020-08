Doba je zlá, losí test už s nadhledem nezvládají ani nízká sportovní kupé před 2 hodinami | Petr Prokopec

Po dekádách překotného automobilového vývoje jsme zde. Už fakt, že s losím testem mají problém auta jako VW Golf, je na pováženou, ale dvoudvéřový sporťák s nízkým těžištěm?

Požadavky na moderní auta jsou stále vyšší. Musí být dostatečně rychlé a přitom úsporné, praktické i elegantní, staromilské i napěchované moderními technologiemi. Lidé toho zkrátka za své peníze chtějí stále více, což výrobce vede k mnoha kompromisům. Kvůli tomu ovšem na trh míří auta, která jsou sice ucházející ve všech možných ohledech, ovšem prakticky v žádném nezáří. Snad nejvíce přitom tento vývoj vyniká u sportovních kupátek, jejichž podstatou by nemělo být nic jiného než sportovní jízda.

Velké zklamání je spojené zejména s novou generací Toyoty Supra. Ta je kritizována již prakticky od svého debutu, neboť na rozdíl od předchůdce nejde o výkladní skříň technologií japonské značky, nýbrž o možná až přílišný klon BMW Z4. Kupé ze Země vycházejícího slunce totiž užívá mnichovský motor, převodovku či multimediální systém iDrive. Toyota nicméně německé sklady vybrala v mnohem větší míře, než kdokoliv původně očekával. A vůz navíc obdařila řadou falešných průduchů, jenž palce nahoru nepřidaly.

Nyní se tábor odpůrců nejspíše ještě rozšíří, neboť nová Supra s nadhledem nezvládá ani losí test. Tedy tu zkoušku, ve které by logicky měla excelovat. Co jiného byste nakonec po sportovním kupé chtěli, než aby měnilo směr s neochvějnou jistotou? Právě ta ale za volantem chybí, a to kvůli posilovači řízení s variabilním převodem. Díky němu totiž řidič potřebuje více času, aby se s vozem sžil. Nicméně ani po tréninku si nemůže být jist v kramflecích.

Po několika pokusech tedy sice Supra zvládla projet mezi kužely rychlostí 77 km/h, minimální přijatelnou rychlostí, k akceptovatelnému výsledku nicméně potřebovala zvládnout vše na výbornou hned napoprvé. Kromě toho s vyšším tempem docházelo k mnohem většímu cestování zádě do stran, což by v reálu mohlo vést ke kontaktu s ostatními účastníky silničního provozu. Podobně pak bylo řízení kritizováno také při slalomu.

Do testu přitom zamířilo provedení osazené třílitrovým šestiválcem a pneumatikami Michelin Pilot Super Sport o rozměru 255/35 ZR19 vpředu a 275/35 ZR19 vzadu, tedy velmi schopným obutím. Suma sumárum tu tedy máme to nejlepší, co Toyota v případě modelu Supra nabízí. Tedy tak to alespoň má vypadat, pročež by nás opravdu zajímalo, jak se v losím testu chová dvoulitrová verze, která má sice méně koní, ale je také o 91 kg lehčí.

Zda na test tohoto provedení, které se musí obejít i bez aktivního diferenciálu a adaptivního podvozku dojde, není jisté. Tak či onak jde ale o další výsledek ukazující, že moderní auta nutně nemusí být na vrcholu vývoje ve všech ohledech. Po několika mizerných výsledcích aut koncernu VW s obyčejným tu máme i nepřesvědčivé představení sporťáku na pneu pro vysoce výkonné vozy. Smutné.

Toyota Supra sice zvládá mezi kužely projet i rychlostí 77 km/h, řidič se však s ní nejprve potřebuje patřičně seznámit. Ovšem ani poté již nedokáže tempo navyšovat za hranici standardu. Foto: km77.com@Youtube

Zdroj: km77.com@Youtube

Petr Prokopec