Doba nových Škod za 2 miliony Kč je na spadnutí, chybí jen 12 500 Kč. S maximálkou horší než u Rapidu 1,0 před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Tomu se říká pokrok. Novou nejdražší Škodu historie dnes koupíte snadno až skoro za 2 miliony Kč, přesto s maximální rychlostí nemůžete pomýšlet ani na mety dosažitelné ve voze, který stál na sklonku své éry jen šestinovou sumu.

V roce 2019 ukončila Škoda v zemích Evropské unie prodej modelu Rapid. Na sklonku jeho éry byl k dispozici v základním provedení s motorem 1,0 TSI s 95 koňmi a výbavou Active za 307 900 Kč. To zní z dnešního pohledu skoro jako sen, ale bylo to tak a ani v této verzi nešlo dynamicky marné auto. Žádný rychlík to nebyl, když jste mu ale na dálnici dali chvilku, rozjel se až na 187 km/h, z kopce i na víc.

Tento vůz připomínáme, abychom ukázali jaký pokrok mladoboleslavská automobilka za tři roky učinila. Stejně jako ostatní výrobci totiž i Škoda začíná přepřahat na drahou elektromobilitu. Nejnovějším příspěvkem do tohoto ranku je Enyaq Coupe, který byl rovnou titulován jako nejdražší Škoda historie. Při jehož premiéře jsme tipovali, že jej půjde jako první škodovku koupit za 2 miliony Kč, což nakonec není tak úplně pravda (ale všeho do času...). Pozoruhodné ovšem je, jak se s touto cenou jeví i vedle výše zmíněného Rapidu nebo třeba dobové a velmi povedené Octavie III RS, která přišla 648 900 Kč.

Enyaq Coupe RS iV sice zvládá stovku za 6,5 sekundy, což není špatné, v případě nejvyšší rychlosti ale dosahuje jen 180 km/h. A to přesto, že dva elektromotory produkují 299 koní, tedy podstatně více než dvoulitr u zmiňovaného liftbacku. Důvodem jsou limity elektrického pohonu a snad i snaha o zachování alespoň zlomku udávaného dojezdu, který byl vyčíslen na až 587 km ve městě, v kombinovaném režimu pak na 487 km. Obojí je ale nesmysl, kterého jinak než v laboratořích nelze rozumně dosáhnout, praxi jsme ostatně nedávno probírali.

Podstatné přitom je, že čím více klesá kapacita baterií, tím se zmenšuje i napětí a klesá tedy výkon. S oním 6,5sekundovým sprintem tedy nelze počítat věčně, na rozdíl od Škody Octavia RS245, u níž dynamika začne haprovat až ve chvíli, kdy víceméně jedete už jen na benzinové výpary. Přesto si ovšem mladoboleslavská automobilka za Enyaq Coupe RS účtuje majlant, cena totiž startuje na 1 559 900 Kč. Jde ale nicméně jen o základ, od kterého se většina zájemců nejspíše odpíchne k ještě vyšším sumám.

Stačí zvolit lepší barvu jako oranžovou Phoenix a rázem jste o 25 tisíc korun chudší. Tím ale cesta konfigurátorem jen začíná - na dalších 20 000 Kč vás přijdou 21palcová kola Vision s aerodynamickými kryty, zatímco kožené čalounění s karbonovým dekorem vychází v případě paketu RS Suite na 17 500 Kč. Objednat si ovšem můžete i head-up displej (23 500 Kč), audio systém Canton (15 500 Kč) či masážní sedadla (13 000 Kč).

Ani tím nicméně nemusí váš rozlet končit, zmínit lze rovněž domácí wallbox (32 500 Kč), tepelné čerpadlo (30 500 Kč), elektricky sklopné tažné zařízení (23 500 Kč) nebo adaptivní podvozek DCC (17 500 Kč). Při volbě těchto i dalších prvků se dostanete až k 1 987 513 Kč, pouhých 12 500 korun od 2 milionů. Ve výsledku tedy není problém dostat se dokonce na více jak trojnásobek toho, co v roce 2014 stála Octavia RS a téměř šestiapůlnásobek ceny zmíněného Rapidu. Dostanete třikrát resp. šestkrát více auta? Odpovězte si sami.

Za nás už jen dodáme, že jako výhodný se rázem jeví beztak drahý Kodiaq RS. Ten je stejně jako Octavia RS osazen přeplňovaným dvoulitrem s 245 koňmi, které jej dovezou na stovku za stejných 6,5 sekundy jako 299 koní u Škody Enyaq Coupe RS. Maximálka ovšem činí 234 km/h. Automobilka si pak za dané kombo v základu účtuje 1 313 900 Kč, a jakkoliv ani to není konečná, stále na tom budete lépe než u elektromobilu s velmi omezenou využitelností. To je skutečně pokrok.

Pokud u Škody Enyaq Coupe RS zvolíte Oranžovou Phoenix, 21palcová kola, interiér RS Suite a pomalu všechny další myslitelné doplňkové položky, jste rázem takřka na dvou milionech korun. Foto: Škoda Auto



Neděláme si legraci, chybí už jen 12 500 Kč. V případě maximálky na tom přitom budete hůře než u svého času základní Škody Rapid 1,0 TSI s 95 koňmi - ta jela až 187 km/h a prodávala za méně než šestinovou cenu. Grafika: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.