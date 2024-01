Dobíjecí náklaďáky nikdo nechce, Scania s nimi končí dřív, než s nimi pořádně stačila začít před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Scania

Firma byla ještě před pouhými čtyřmi roky plná optimismu a za velkého mediálního křepčení vesele naskakovala na vlak dobíjecích hybridů. Dobrý nápad to nebyl, firma prodala pouhých 150 takových aut, a tak a nimi dnes potichu končí.

Ještě před několika lety se dobíjecí hybridy zdály být tím nejlepším řešením, jaké budoucnost může přinést. Kombinace elektrického a spalovacího pohonu totiž po teoretické stránce přinášela jen výhody. První zmíněný vás „čistě” dostal do centra měst, druhý pro změnu zaplašil obavy z nedostatečného dojezdu. S menším paketem baterií navíc byla spojena také příznivější cena, než na jaké startují elektromobily, i když jste museli platit za složitý pohon sestávající ze dvou motorů.

Jakkoli však úvodní zájem nebyl špatný, posléze celé soukolí začalo drhnout. Ukázalo se totiž, že spíš než o nejlepší řešení jde spíše o jedno z těch nejhorších. Ony baterie jsou totiž v mnoha případech natolik malé, že k jejich vybití dojde dříve, než vůbec zvládnete dorazit do práce. Natož abyste mohli bezemisně absolvovat návrat domů. Ten je navíc kvůli jejich „mrtvé“ hmotnosti spojen s vyšší spotřebou.

Když pak k vyšším provozním nákladům přičteme ještě ty vyšší pořizovací a servisní, pomalu neexistuje jediný důvod, proč se plug-in hybridním směrem vydat - vedle primitivního ryzího dieselu je to drahý nesmysl. A když se politici rozhodli, že z jejich úhlu pohledu tak jako tak nejde o ekologické řešení, a proto bude od roku 2035 zakázáno stejně jako čistě spalovací motory, začala plug-in hybridům zvonit hrana.

Stále více výrobců tak začíná vody tohoto řešení opouštět, přičemž nejnověji se do tohoto tábora přidala Scania. Švédský výrobce nákladních aut a autobusů přitom do stejných vod vstoupil teprve v roce 2020. Od té doby nabízí jak hybridní, tak plug-in hybridní verze svých aut. Protože s nimi ale nebyl úspěšný, rozhodl se ukončit jejich prodej i výrobu. Za celou dobu měla firma prodat pouhých 150 aut kombinujících dieselové a elektrické motory, to pak pokračování s nimi nedávalo smysl.

Svou trochu do mlýna tohoto rozhodnutí přidali europolitici. EU totiž rozhodla, že i v případě náklaďáků je třeba přitvrdit, a tak bude od letošního července u všech nových aut v prodeji vyžadováno, aby disponovala řadou dalších bezpečnostních a asistenčních systémů. Kromě toho by pak mělo dojít na instalaci nových bateriových paketů.

„Zvedl by se zájem, pokud bychom pokračovali ve výrobě? To je těžké říci, nicméně nutnost dalších investic spolu s prodejními výsledky nás vedla k rozhodnutí, že Scanie ve verzích HEV a PHEV skončí,“ uvedl mluvčí značky. A když se zadíváme na parametry modelové rodiny PRT, vážně se nelze divit tomu, že zákazníci pro alternativní pohon nehoří. Čistě hybridní verze totiž do vínku dostala paket o kapacitě 30 kWh, který má vystačit na 15 elektrických kilometrů. To je ovšem ryzí teorie, v praxi to znamená, že po dvou třech šlápnutích už sebou jen vozíte přidanou hmotnost vybitých baterií.

Plug-in hybrid pak na tom vlastně není o mnoho lépe, s 90 kWh má totiž zvládat 60 km. Realita pochopitelně bude nižší, zátěž je ale pro změnu vyšší. Nedochází tedy na žádnou úsporu, zvláště když čistě dieselové motory Scanie jsou již uzpůsobeny spalování syntetické nafty HVO. Toho pochopitelně využívají všichni dopravci, konec dobíjecích hybridních náklaďáků tak byl asi nevyhnutelný.

Švédové od roku 2020 prodali pouze 150 hybridních náklaďáků. Letos by navíc museli sáhnout hluboko do kapsy, aby zajistili, že vozy budou plnit nové bezpečnostní regule. To při tak omezeném zájmu nedávalo smysl, a tak s nimi končí. Foto: Scania

Zdroje: TTM, Scania

Petr Prokopec

