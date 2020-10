Dokonalý symbol současné automobilové doby míří do Evropy, prozradil ho patent před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Když se poprvé představil v Asii, mohli jsme jej vzdáleně vnímat jen jako symbol toho, kam až „esúvéizace” současných aut zašla. Teď už je prakticky jasné, že v tom jedeme taky.

Vlastně pořád nevíme proč, ale symbolem automobilismu posledních let jsou SUV. V očích zákazníků nahrazují pomalu vše, co dříve bylo u některých skupin populární. Symbolem stylových aut byla dříve kupé, dnes jsou to SUV-kupé. Symbolem praktičnosti byly dříve kombíky, dnes jsou to SUV. Typickými auty byly dříve v závislosti na třídě sedany nebo hatchbacky, dnes jsou to bez ohledu na třídu SUV.

Někteří říkají, že je z nich lépe vidět, jiní, že jsou bezpečnější, další, že se do nich lépe nastupuje a zaznívají i hlasy o tom, že je to prostě větší kus auta za ne zase o tolik větší cenu. Na všem bude trocha pravdy, nic z toho - a ani všechno dohromady - by nás ale nepřesvědčilo koupit si třeba místo BMW M340i Touring takovou X4 M40i Touring, protože nakonec dostanete jen víc kilo, horší jízdní vlastností, horší dynamiku a vyšší spotřebu výměnou za nulový prostor navíc (to spíše naopak) a vesměs pouze domnělé pocity čehokoli výše zmíněného snad s výjimkou onoho nastupování a rozhledu lidí menšího tělesného vzrůstu.

Ale to jsme jen my, výběr auta je věc každého z nás a spousta lidí to zjevně vidí jinak. SUV je prostě zaklínadlo doby, a tak se stalo, že se tato nálepka lepí i na auta, které vlastně vůbec SUV nejsou a naopak se SUV dělají z těch, která jimi nikdy nebyla, protože je tu slušná šance, že to znásobí jejich úspěch na trhu. Tak se stalo, že Toyota letos v červenci odhalila Corollu, jméno proslulé v souvislosti se sedany, hatchbacky, kombíky a dalšími klasickými karosářskými verzemi, v provedení Cross, která se snaží zapadnout právě mezi esúvéčka.

Při premiéře jsme ji označili za dokonalý symbol současné automobilové doby, což jen podtrhuje tím, že jde pouze o předokolku. A byť odhalena byla v Thajsku, hned jsme i vzhledem k přítomnosti hybridního pohonu pod kapotou tipovali, že nabízena bude i jinde ve světě, Evropu nevyjímaje. Teď se zdá být skoro jisté, že jsme se nemýlili.

Svědčí o tom patentová registrace designu vozu u evropského patentového úřadu. Pochopitelně, to samo o sobě nemusí znamenat prodej, automobilky se ale obvykle neobtěžují s registracemi designu svých novinek na trzích, kde nejsou k dispozici - už proto, že to stojí peníze. A nakonec, Toyota poslední dobou hodně „globalizuje” svou nabídku, máme tu Camry, Highlander nebo Yaris Cross, tak proč ne Corollu Cross? Skoro bychom dali ruku do ohně za to, že k nám míří.

Sluší se tak zopakovat, co tohle auto nabízí. Jde o model velikostně zapadající mezi Toyoty C-HR a RAV4, přičemž s prvním zmíněným dokonce sdílí platformu TNGA-C s rozvorem 2 640 milimetrů. Je to ale větší auto - má 4 460 mm na délku, 1 825 mm na šířkyua 1 620 mm na výšku. Kontakt se silnicí zprostředkovávají vzpěry MacPherson vpředu a torzní příčka vzadu.

Pod kapotou může být atmosférická jedna-osma produkující 140 koní výkonu a 175 Nm točivého momentu, jenž skrze automatickou převodovku CVT posílá pouze na přední kola. Tu bychom v Evropě nečekali. Vedle ní je tu ale i hybrid spojující tentýž benzinový čtyřválec, akorát s výkonem 98 koní a točivým momentem 142 Nm, s elektromotorem disponujícím 72 koňmi a 163 Nm. Převodovkou je opět CVT.

Jestli se vám takové auto zamlouvá, nebo ne, posuďte sami, při současných náladách a jeho slavném jméně ale předpokládáme, že by jej Toyota prodávala v Evropě jako housky na krámě. Tak proč by ho tu nenabídla?

Takto se Toyota Corolla Cross představila v červenci v Thajsku... Foto: Toyota



...teď byl její design registrován v této podobě v Evropě. Šance na její příchod na zdejší trh vidíme po Yarisu Cross tak na 99,8 %. Foto: Toyota/EUIPO

Zdroje: EUIPO, Toyota

Petr Miler