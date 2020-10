Doktor si do své Tesly mobilem objednal věc za 100 tisíc, dodnes mu nevrátili ani haléř před hodinou | Petr Prokopec

Zákaznický servis je opravdu příšerný, říká novopečený majitel Tesly Model 3, který se už skoro měsíc pokouší domoci navrácení peněz za platbu funkce, kterou ve skutečnosti nechtěl, jen si nechal odemčený mobil v kapse.

Život bez mobilního telefonu si dnes asi jen málokdo dovede představit. Stejně jako v případě ohně nicméně platí, že jde o dobrého sluhu, ale velmi zlého pána. A pokud je u toho Tesla, pak se z něj může navíc vyklubat velmi drahý pán. Přesvědčit se o tom mohl lékař Ali Vaziri, který je majitelem Modelu 3. Vůz si přitom původně objednal pouze se základní úrovní technologie Autopilot, nicméně stačilo velmi málo, a rázem se jeho účet ve Fremontu navýšil o 4 280 dolarů (asi 100 tisíc Kč), které měl Vaziri zaplatit za nadstavbu Advanced Autopilot.

„Měl jsem telefon v džínách. Vyndal jsem ho a položil na nabíječku, která je součástí Tesly, a to je vše. A o minutu později jsem dostal zprávu,“ popisuje počátek svých problémů lékař. Vaziri si totiž omylem strčil do kapsy neuzamčený mobil, ve kterém měl nejen staženou aplikaci Tesly, ale zároveň také uložené detaily týkající se jeho kreditní karty. A když usedl do vozu, souhra okolností se postarala o zbytek. Ve Vaziriho případě nejspíše došlo k otevření oné aplikace, skrze kterou byl doplněk tímto způsobem i zakoupen.

Dle softwarového vývojáře Teda Steina není lékařův problém ojedinělý, k nechtěným nákupům v rámci aplikace Tesly má docházet pravidelně. I proto kalifornská automobilka upravila kupní podmínky a při online objednávce umožňuje vrácení peněz do dvou dnů. Nicméně stejně jako ve všech ostatních ohledech pohořela na „všiváckém lidském faktoru“, jak by řekl lupič převlečený za klauna v podání Jeana-Paula Belmonda ve snímku Bezva Finta.

Vaziri se totiž pochopitelně rozhodl koupi nechtěného prvku zrušit, a proto ihned volal servisní centrum značky. Tím byl odkázán na horkou telefonní linku Tesly, kde mu operátor poradil, aby v případě aplikace stisknul tlačítko Navrácení peněz. Žádné takové ale v té době neexistovalo, stejně jako se mu nedostalo pomoci na webové stránce podpory automobilky. Místo toho mu Tesla pouze zaslala email s povrchními informacemi a slíbila navrácení peněz. Nic takového ale neudělala.

Sám lékař říká, že jeho nový vůz je skvělý, ale dodává: „Tohle je noční můra. Zákaznický servis je opravdu příšerný.“ To ostatně potvrzuje i řada dalších lidí, kterým se „podařilo” něco podobného a refundace se nedočkali. V případě doktora Vaziriho došlo k nechtěné objednávce pokročilého Autopilotu došlo již 24. září, do dnešního dne se ale lékař nedočkal ani navrácení peněz, ani jakékoliv informace ze strany automobilky.

Že aplikace Tesly dovolí nechtěně objednat technologie za 100 tisíc korun při usednutí s odemčeným mobilem v kapse je možná zvláštní, ale budiž. Že nedokáže v takovém případě objednávku efektivně zrušit, je na pováženou. Foto: Tesla

