Donedávna neuvěřitelné je fakt, klíčové Mercedesy končí s motory, které je dekády definovaly včera | Petr Prokopec

Fanoušci třícípé hvězdy tomu dlouho odmítali uvěřit, teď už ale nezbývá než vzít to jako fakt. I když po dekády definovaly Mercedesy třídy C a E jejich vrcholná provedení s osmiválcovými motory, teď ty samé verze dostanou jen čtyřválce.

Před několika málo dny jsme si posvítili na Mercedes-AMG E63S Final Edition, který je jedou z labutích písní stávající generace. Jak se však ukazuje, do historie třícípé hvězdy nakonec bude zapsán mnohem viditelnějším písmem, než mnozí doufali. Jde totiž o vůbec poslední model vyšší střední třídy německé značky, který disponuje přeplňovaným vidlicovým osmiválcem. V rámci honby za co nejnižšími emisemi totiž Mercedes zavelel jak k elektrifikaci, tak k downsizingu. Příští provedení E63 by tak stejně jako menší model C63 mělo disponovat plug-in hybridním čtyřválcem.

Tuto informaci již měla třícípá hvězda potvrdit, stejně jako se pochlubila prototypem menšího z výše zmíněných modelů. Ten by měl v produkčním hávu dorazit na počátku příštího roku, přičemž pod kapotou nabídne pohon složený z dvoulitrové benzinové jednotky M139 a elektromotoru. První zmíněný agregát má nabídnout 470 koní, což z něj bude dělat nejvýkonnější produkční čtyřválec pod sluncem. Druhý pak dodá 95 koní, respektive až 204, ovšem jen po dobu deseti sekund.

Právě toto omezení v nás vzbuzuje nemalé obavy, jenž se týkají jízdní dynamiky. Na jedné straně je sice hezké, že soustava nabídne přes 670 koní, tedy citelně vyšší výkon, než jakým disponuje i E63S, natož pak přiostřená třída C, ovšem ten nebudou mít majitelé k dispozici neustále. Oproti tomu však nadváha v podobě 89 kilogramů, kolik váží paket baterií o kapacitě 6,1 kWh, konstantní bude. A co více, společně s ním by na palubu mělo dorazit ještě dalších 100 kil elektrických dílů.

Dle automobilky nicméně jsou i tak s elektrifikací spojené benefity, nové ústrojí by totiž přední nápravu mělo zatížit menším počtem kil než osmiválec. Očekávat se tak dá lepší odezva od řízení, stejně jako snížení těžiště. Nicméně i tak celková hmotnost vozu nejspíše naroste, a to nad dvě tuny. V té chvíli budou kladeny daleko větší nároky na brzdy, kromě toho ukočírovat na okruhu tak těžký sedan či kupé zkrátka již bude vyžadovat profesionálního pilota.

Budoucnost tedy možná na první pohled vypadá výkonně, ovšem realitou nakonec mohou být po stránce řidičské daleko horší auta, než jaká si můžete koupit nyní. S o to větší chutí se tedy můžeme vrátit k oné variantě E63S Final Edition, která vznikne v počtu 999 exemplářů. Každý přitom bude osazen čtyřlitrovou jednotkou twin-turbo, jenž 612 koní a 850 Nm posílá skrze osmistupňový automat na všech čtyři kola.

Němci přitom labutí píseň patřičně vyšperkovali, kromě výkonného osmiválce tedy nebudou chybět ani 20palcová kovaná kola, grafické polepy v designu AMG či exkluzivní matný nátěr karoserie Matte Graphite Grey Magno. Standardem je rovněž paket Night Package, klientela jej nicméně může vyměnit za karbonový. Uvnitř pak nechybí sportovní sedadla potažená kůží Nappa v černo-šedé kombinaci.

Mercedes pochopitelně výbavu patřičně vyšponoval, jednotlivými prvky se ovšem zabývat nebudeme. Ostatně celkově nemají až takový vliv. Podstatný je tu zkrátka motor, jenž uzavírá kapitolu, která se u automobilky začala psát v roce 1986. Vlastně bychom se tak nedivili nemalému zájmu, tohle je zkrátka sběratelský kousek, který za pár let jen nabude na hodnotě.

E63S Final Edition je skutečně posledním zástupcem v řadě osmiválcových Mercedesů vyšší střední třídy. U nástupce značka použije už jen plug-in hybridní pohon opřený o dvoulitrový čtyřválec. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Autocar

