Drazí Němci mají problém. Nevsadili na jednoho špatného koně, ale hned na dva

V obou případech se můžeme ptát, jak moc měli na výběr, přinejmenším případ BMW ale ukazuje, že když k věcem přistupujete konstruktivně, výsledek se dostaví. Otázkou ovšem je, zda kteroukoli krom zcela specifických evropských značek může ještě něco zachránit v Číně.

Našli bychom toho víc, s čím velké evropské automobilky v posledních letech spojily svou existenci, zejména v případě drahých německých značek bychom ale stěží našli významnější záležitosti než elektromobily coby jedinou cestu do budoucnosti a Čínu coby zásadní, na celém světě největší odbytiště. A jsou to trochu spojené nádoby, neboť mnozí měli představu, že jedno bude podporovat druhé a naopak.

Sázky na obojí se ale ukázaly být velmi ošidnými a jsou hlavním důvodem, proč dnes ve vedení automobilek panuje taková nervozita. Na jedné straně máte klíčový zdroj příjmů, který vysychá, a na té druhé klíčovou investici, která nepřináší prakticky žádnou návratnost. Navíc Čína se stala daleko největším trhem s elektrickými auty, na kterém ale zahraniční výrobci (krom Tesly) neznamenají prakticky nic. Pokud tedy někdo doufal, že mu příjmy z Číny zaplatí elektrickou expanzi, která se následně aspoň částečně vrátí znovu díky Číně a tamním prodejům elektromobilů, šeredně se zmýlil.

Zejména aktuální dění okolo BMW a Mercedesu ukazuje, že obavy z tohoto vývoje jsou velmi pádné. Současně je ale třeba říci, že není vše jen černé.

Obě automobilky totiž zveřejnily své výsledky za třetí letošní kvartál a u BMW jsou celkově velmi varovné. Mnichovský moloch se všemi svými značkami (tedy i Mini a Rolls-Roycem) prodal za kvartál jen 540 882 aut, což je o dramatických 13 % méně než loni. Samo o sobě to není dobré, ještě mnohem problematičtější je ale struktura prodejů.

Poklesy vidíme téměř napříč všemi značkami a typy aut, v případě jednotlivých trhů ale panuje docela jiná situace. Třeba v Evropě se BMW špatně nevede, když za kvartál je dole jen o 1 % a za celý dosavadní průběh roku o 1,4 % roste, ani výsledky v USA nelze označit za vyloženě tragické (letos -2,1 %). Tragédií je Čína, kdysi největší trh firmy, která se po poklesu o 29,8 % za kvartál a 13,1 % za rok postarala téměř o veškerý sešup. A jak jsme řekli mnohokrát - Čína je tak obrovský trh, že když se tam podobné automobilce přestane dařit v takové míře, je pro ni téměř nemožné to vykompenzovat jinde.

BMW může hřát u srdce úspěch jeho elektrických modelů „i”, které zaznamenaly za kvartál růst prodejů na 103 440 vozů. To je docela dost a připomíná to, jak chytrý byl přístup automobilky k věci. Tisíckrát jsme řekli, že nám nevadí, když někdo elektromobily nabízí a prodává, vadí nám jejich vnucování. Mnichov se na této vlně neveze, nabízí a nevnucuje, nemaluje si čistě elektrickou budoucnost atp. A boduje víc než ti, kteří tlačí tato auta „na sílu”. A to je třeba dodat, že elektrická BMW nejsou nic převratného - máme tedy pocit, že jejich odbytu paradoxně pomáhá právě ono nevnucování. To je nejhorší marketing, však zvlášť v těchto sférách trhu platí, že lidé budou obezřetní před vším, co se jim někdo pokouší „vecpat”.

Něco takového naznačují i výsledky Mercedesu, které jsou naopak v případě elektromobilů velmi mizerné. Automobilka za kvartál prodala o 31 % elektrických aut méně než loni. A to s nimi ani loni neskórovala. Elektromobilů s třícípou hvězdou ve znaku se v uplynulém čtvrtletí podařilo prodat pouze 42 500 exemplářů, BMW jich tedy dodalo skoro 2,5krát tolik. To je obrovský rozdíl a problémem jistě není šíře nabídky, obě automobilky mají aktuálně v nabídce sedm elektrických modelů.

Stejně tak se Mercedes propadá v Číně, kde prodal o 13 % aut meziročně méně, jde jen o 170 700 vozů. Automobilka naštěstí už dříve s elektrickými sny sekla, takže poklesy v obou případech (v jednom případě je nominálně, v druhém relativně malý) dokázala zachránit zvýšenými prodeji jiných typů aut na jiných trzích (zejména v USA +11 % celkově, elektromobily -42 %), takže se 503 600 prodeji dostal na úroveň loňského roku. Ale znovu - struktura je varovná, čínský odbyt může klesnout ještě víc.

Už jen telegraficky přidáme čerstvé prodejní výsledky Porsche, je to v podstatě ta samá píseň - celkově 226 026 aut dodaných letos od ledna do září (-7 %), Evropa stabilní (52 465 aut, +1 %), Čína padá z piedestalu (43 280 aut, -29 %) a elektromobily ke dnu (Taycan 14 042 prodaných aut, -50 %). Ani tato značka na tom není dobře, třebaže ráda mluví o omezené dostupnosti, obměně nabídky apod.

Tento vývoj připomíná, že hlavní drazí Němci vsadili nejen na jednoho špatného koně, ale hned na dva - Čína už je nespasí a elektromobily též ne, třebaže BMW se s nimi vyloženě nespálilo (pořád je to jen pětina prodejů). A to si ještě počkáme na výsledky Audi, které na Číně visí též a elektrické sázky se dosud úplně nevzdalo.

Samozřejmě, po bitvě je každý generál a realisticky můžeme říci, že tlaky na oddanost elektromobilům byly svého času enormní a obrovitost čínského trhu lákavá. Přesto bylo jasné, že obě pohádky jednou skončí. A ta čínská může mít opravdu tragickou dohru, pokud Říše středu zavede vysoká cla na dovoz drahých spalovacích aut - bez nich budou Němci za velkou zdí nahraní.

Velkolepé prezentace novinek BMW v Číně a vyvíjení aut jako BMW i7 hlavně s ohledem na čínský vkus? Obojí může být brzy minulostí, v Číně zachází ze zahraničních značek téměř všechny, ty drahé obzvlášť. Foto: BMW

