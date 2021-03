Drzost Číňanů je asi věčná, na západ míří s kopií nového superhitu Fordu před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Great Wall Motors

Těžko říci, jestli se smát, nebo brečet, Číňané ale ani v roce 2021 nemají zábrany. Plagiát amerického auta vytvořili extrémně rychle a v řádu měsíců s ním míří i mimo svou domovinu.

Ford loni odhalil novou generaci modelu Bronco a boduje s ním možná i víc než doufal. Navzdory složité situaci na trhu poptávka po této novince přesahuje to, co je automobilka schopna vyrobit v USA je nutné čekat na dodání žádaných specifikací měsíce, nebo se spokojit se značnými příplatky k oficiálním cenám. Kde všude bude vůz k mání mimo USA, zatím není jasné, v Evropě to ale určitě nebude. Jak se ovšem nyní ukazuje, zájemci o něj možná nebudou muset truchlit, čínský koncern Great Wall Motors (GWM) jim hned pod několika značkami nabídne svou vlastní interpretaci téhož.

Možná jste zaznamenali, že hned loni, krátce po odhalení Bronca, představit pod svou prémiovou značkou Wey ortodoxní a přitom luxusní SUV zvané Tank 300, která je jasnou kopii právě nového Fordu. Nejde sice o dokonalý plagiát, „inspirace” americkým SUV je ale jasná. Přední diodové světlomety jsou úplně stejného ražení a po vzoru amerického originálu dokonce dostaly i boční linky. Opisovalo se nicméně rovněž vzadu, kde najdeme vertikální lampy. Vedle levé se nachází madlo pátých dveří, jež se otvírají do strany a slouží k uchycení rezervy. Došlo pak i na „vykousnutí“ zadního nárazníku a další detaily. A pokud je něco přece jiné, vypadá to jako z Jeepu Wrangler.

Že se i tak velká a významná automobilka jako GWM stále uchyluje k podobným praktikám v Číně, překvapí jen trochu, ona chce ale Tank 300 nabídnout i na západních trzích. Tím prvním bude Austrálie, kde se GWM daří s jinou značkou Haval, a tak právě tam nabídne stejný model pod označením Haval Tank 300. Krom jména ale půjde o totéž v bledě modrém, a to i technicky.

Vůz tedy stejně jako Wey dorazí na trh pouze s pětidveřovém provedením, které bude postaveno na modulární platformě GW P01 zvané též Tank - odtud jméno vozu. V případě selekce pohonných ústrojí se Číňané nehodlají držet zkrátka - základem se stane 2,0litrové turbo s 224 koňmi, vůz dostane i 2,4litrový turbodiesel se 181 koňmi, očekávat pak lze i vrcholný třílitrový šestiválec., který nabízí 354 koní a 500 Nm točivého momentu. Číňané se mimo to v jeho případě chlubí 38procentní termální efektivitou a do party chtějí přidat i pluh-in-hybridní verzi.

Bohatá výbava bude samozřejmostí, a to i ta technická. Tank 300 nabídne samozřejmě pohon 4x4, uzamykatelné diferenciály, redukci, 9 jízdních režimů, sledování okolí 360° kamerou, světlou výšku 224 mm, brodivost skoro metr a nájezdové a sjezdové úhly 36,3 resp. 37,2°. To jsou skutečně velmi přesvědčivé parametry, otázky zbývají jen dvě.

První je, kolik tohle bude v Austrálii stát, to zatím nevíme. A druhou je, co na to řekne Ford. Tak trochu ale tušíme, že nic - sám potřebuje v Číně prodávat, zrovna se mu začalo znovu aspoň trochu dařit a rozzlobit si komunistické vedení země bojem proti GWM, které je sice veřejně obchodovanou firmou, jejím významným akcionářem je ale stát, se mu jistě chtít nebude.

Tank 300 známe z Číny jako Wey a je to zjevná kopie Fordu Bronco. Nyní míří do Austrálie jako Haval a svůj vzhled při tom měnit rozhodně nemíní. Foto: Great Wall Motors

Zdroj: Car Advice, Great Wall Motors

