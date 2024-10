Dvě nová Audi nezvednou tep ani lidem s ADHD, jsou to naprosto nezajímavá, jen povinnost plnící auta před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Do počtu, těmito dvěma slovy lze asi nejlépe charakterizovat dvě novinky značky čtyř kruhů s označením Q6 a SQ6 Sportback e-tron. Pokud někomu ukradnou zákazníky, budou to maximálně jejich sourozenci s nepatrně odlišnou karoserií.

Pokud dnes chcete zabodovat s novým elektrickým autem, pak je zapotřebí, aby nějakým způsobem vystoupilo z řady. Co tedy takový recept určitě nepředstavuje, je libovolné stylové elektrické SUV s průměrnými technickými parametry. A nové Audi Q6 Sportback e-tron je přesně takovým autem. Koukáme na něj, čteme veškeré parametry a čekáme, až nám aspoň cukne nějaký sval kouskem obličeje. Ale neděje se to, je to vůz, který člověka nechá dokonale chladným, i když nechce. A nevidíme šanci, že by se na trhu mohl jakkoli výrazněji prosadit.

Q6 Sportback vstupuje na teritorium Tesly Model Y. Ta se začala vyrábět před čtyřmi léty, dodnes se nabízí ve stejném provedení a Loni získala titul jednoho z nejlépe prodávaných vozů světa - pro někoho jedničky, pro jiné dvojky, to když sečtete prodeje všech různých Toyot jménem Corolla dohromady. Zdánlivě tedy je z čeho brát, ale také musí být čím brát, musíte přijít s něčím, co Teslu přebije.

Jenže nic takového nevidíme. Model Y má jednak to správné logo značky, která podle mnohých určuje směr a je ukazatelem určitého společenského postavení. Poté je třeba zmínit technická data a ceny, třeba u nás Model Y startuje na 1 094 900 Kč, za které dostáváte udávaný dojezd 455 km, sprint na stovku za 6,9 sekundy a nejvyšší rychlost 217 km/h. Pokud nicméně svůj rozpočet navýšíte na 1 400 900 Kč, rázem již máte co do činění s verzí Performance, která stovku dává za 3,7 sekundy.

Q6 Sportback e-tron nicméně ve své domovině startuje na 65 900 Eurech (cca 1 667 000 Kč), již v základu je tedy o poznání dražší než vrchol od Tesly. Pokud se navíc rozhodnete pro ostřejší derivát SQ6, musíte sáhnout do kapsy dokonce pro 96 200 Eur (asi 2 433 000 Kč). Rázem jste tedy o milion korun nad Modelem Y, který ale dynamikou porazit nezvládáte. Nejrychlejší verze čtyř kruhů totiž ke zdolání stovky potřebuje 4,3 sekundy, zaostává pak i maximálkou (230 vs. 250 km/h).

Ano, je pravdou, že Audi má na kontě vyšší udávaný dojezd. A možná na tom bude v tomto ohledu lépe také v reálném světě. Jenže onen cenový rozdíl je opravdu značný, navíc kromě toho Tesle lidé odpustí mnoho věcí. Na německou novinku ale bude kladen daleko vyšší tlak, přičemž jakékoli selhání povede k mnohem většímu prskání majitelů. A zatímco k Elonu Muskovi se klientela vrací, i když jí předtím ukázal prostředníček, u Audi jediný větší problém povede ke ztrátě loajality.

Právě to jsou důvody, proč Němci se svým urychleným přechodem na elektromobilitu neskutečně riskují. Což si momentálně možná i uvědomují, jenže rozjetý vlak zastavit nechtějí. Svým způsobem zde tak máme poněkud zbytečnou novinku, která může uspět snad pouze v tom, že bude krást zákazníky již existujícímu Audi Q6 e-tron, ze kterého vychází. Oproti němu má přitom více zkosenou zadní část, což vyústilo v lepší aerodynamický koeficient Cd 0,26.

Snaha o větší stylovost, která dle nás ale hlavně při pohledu zezadu příliš nevychází, vyústila ve zmenšení zavazadelníku. Ten tedy standardně pobere 511 litrů, při sklopených sedadlech pak 1 373, přičemž doplněn je předním zavazadelníkem, jehož 64 litrů ale mnoho nezmění. Za omezenou kapacitou přitom stojí instalace elektromotoru pod podlahu zavazadelníku, u základní verze pak jednotka produkuje 292 koní, se kterými lze stovku zdolat za rovných 7 sekund.

Základ jako jediný disponuje bateriemi o kapacitě 83 kWh, s nimiž je spojen teoretický dojezd 545 km. Pokud ale postoupíte o úroveň výše k verzi Q6 Sportback e-tron performance, je možné počítat se 100 kWh, dojezdem až 656 km, silnějším elektromotorem produkujícím 326 koní a stovkou za 6,6 s. U verze Quattro pak díky druhému motoru vpředu výkon stoupá na 388 koní, zatímco stovka klesá na 5,9 sekundy a dojezd na 636 km.

O provedení SQ6 již řeč byla, nyní tedy jen doplníme, že jeho 517 koní je spojeno s dojezdem 607 km. V rámci papírového srovnání tedy Tesla sice v případě vzdáleností ujetých na jedno nabití prohrává, nicméně klíčové pro klientelu budou reálné srovnávací testy. Tedy pokud se rozhodne, že dá Audi šanci, což se ale moc neděje - třeba za první letošní kvartál měla značka v USA na kontě jen 5 714 elektrických registrací, u Tesly šlo ale o 140 187 aut.

Pokud tedy Němci chtějí Muska porazit, musí na to jít jinak. A náš pohled znáte - hrát jeho vlastní hru je ošidné, líp umí jiné věci. Když zkouší to samé v horším a za víc, stěží někoho dojmou recyklované materiály použité na vnitřní čalounění a dekory, které redukují emisní stopu vozu. Audi splnilo povinnost, odškrtlo si políčko. Ale reálnou poptávku zas jednou minulo o parník, prodejní čísla to brzy téměř jistě potvrdí

I základní Q6 Sportback e-tron startuje výše než vrcholná Tesla Model Y Performance, pročež Němci klientele kromě udávaného vyššího dojezdu nemají co nabídnout. Foto: Audi



Platí to i o vrcholné variantě SQ6, která je dražší dokonce o milion korun. Přesto je v rámci jízdní dynamiky stále za americkou konkurencí. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.