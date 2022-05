Elektrická bublina splaskává, automobilka s někdejší hodnotou dvou VW ztratila už 87 procent své ceny před 6 hodinami | Petr Prokopec

Bylo to stejně komické jako neudržitelné, firma vyrábějící sotva pár aut prostě nemá hodnotu téměř dvou obřích automobilových gigantů typu VW Group. Dnes je na sedmině a je to pořád příliš.

Už nejednou jsme se zmiňovali o tom, jak nedomyšlené je považovat elektrická auta za byznys hodný důvěry investorů. Ať už přecházení na elektrický pohon či začínání s elektromobily od nuly je ošidný byznys s obtížně konkurenceschopnými, drahými vozy, který stojí v prvé řadě na politické vůli. Vydělat na těchto autech peníze je mnohem těžší než na jakýkoli jiných, ne naopak. A rychlý technický vývoj i nevyzpytatelnost životnosti akumulátorů jen přilévá oleje do ohně nejistoty.

Pravda, je tu Tesla, která s hodnotou vystřelila velmi vysoko a dnes dokáže být i zisková. Stalo se tak ale skoro dvě dekády po jejím založení a je bláznivě nadhodnocená i poté, co letos ztratila třetinu své tržní kapitalizace. A bude nadhodnocená, i kdyby ztratila třetiny dvě. Přesto máme pocit, že ani tak hluboko klesnout nemusí, na to je kult kolem ní moc silný. Podstata je ale ještě jinde - tato automobilka není pro lidi zajímavá primárně tím, že vyrábí elektrická auta. Je zajímavá tím, že vyrábí Tesly, které většina lidí kupuje z úplně jiných důvodů, než je elektrický pohon.

Bohužel, mnozí investoři na základě raketového růstu hodnoty dříve fremontské, dnes austinské automobilky spatřují v čemkoli elektrickém příležitost ke zbohatnutí, k zopakování jejího příběhu. A sypou do toho peníze horem dolem. Zvláště v době expanzivní monetární politicky amerického Fedu jsme tak viděli nabobtnat hodnotu některých značek do naprosto nesmyslných rozměrů a Rivian byl jednou z nich.

O této automobilce jsme se zmiňovali vcelku nedávno v souvislosti s výrokem jejího šéfa. R.J. Scaringe totiž varuje svět před skutečnou krizí, která nás čeká v příštích dvou dekádách. Automobilová branže by se během této doby měla prakticky celá uchýlit k elektromobilům, což vyústí v nedostatek baterií. Absence čipů přitom vedle toho bude jen pouhý čajíček. Jak totiž Scaringe dodává, v současnosti „tak 90 až 95 procent veškerých dodavatelských řetězců prakticky neexistuje“.

Ve světle nejnovějšího vývoje by se ovšem Scaringe měl obávat, zda se Rivian vůbec výše zmíněných problémů dožije. Naplno se totiž ukázalo, že úspěch Tesly, za kterým do značné míry stojí marketingová genialita Elona Muska, nelze tak snadno napodobit. Místo toho tu máme jednoznačné prasknutí bubliny. Akcie firmy, které se loni obchodovaly tak draho, že firmě přisuzovaly tržní kapitalizaci až 153 miliard dolarů (skoro dvojnásobek současné hodnoty celého koncernu VW!), totiž postupně klesly až k současnému stavu, kdy tržní kapitalizace činí „jen” 20 miliard, o 87 procent méně.

Poslední ránou pro Rivian bylo, když se provalilo, že od ní dává ruce pryč Ford. Modrý ovál v roce 2019 investoval do Rivianu nemalých 500 milionů dolarů (cca 11,9 miliardy korun). Dle šéfa značky Jima Farleyho se jednalo o strategický krok, který měl Fordu výrazně vylepšit jeho elektrický kredit. Dřívější bateriová auta této automobilky byla totiž více než co jiného propadákem, jenž vyústil v nemalé ztráty. Proto ostatně bylo rovnou oznámeno, že modrý ovál hodlá s pomocí Rivianu vyvinout přelomový elektrický pick-up.

Již loni v listopadu bylo nicméně oznámeno, že Ford od spolupráce ustupuje. Modrý ovál se totiž sám rozhodl věnovat bateriovým vozům více, než původně počítal. V důsledku toho se tak nehodlá s nikým dělit, a to ani o smetanu, ani o případné trní. Svůj 12procentní podíl si nicméně ponechal. „Když porovnáte současnost s dobou, kdy jsme do značky investovali, zjistíte, že se mnohé změnilo. Naše schopnosti jsou jiné,“ uvedl sebevědomě Farley.

Šéf Fordu zároveň přiznal, že investice do Rivianu byla dědictvím po jeho předchůdci Jimu Hackettovi. A jakkoli ji na jednu stranu považoval za poněkud diskutabilní, dal loni povel k dalšímu nákupu akcií. Hodnota balíku modrého oválu tak ve zmiňovaném listopadu, kdy již Rivian měl za sebou vstup na burzu, dosahovala 10 miliard dolarů (238,69 mld. Kč). V té době přitom akcie dosáhly svého vrcholu, neboť se prodávaly za 180 USD (4 300 Kč) za kus.

V daný moment ona investiční bublina dosáhla svého vrcholu, následně však začala praskat. A pomohlo tomu nejen jakési prozření trhu, ale i kroky Rivianu. Ten nejprve bez vysvětlení oznámil výrazné zdražení svého pick-upu, následně pak zhoršil své výhledy na letošní rok, neboť má problémy s navýšením výroby.

Na počátku března tak byla hodnota akcií už na 54 dolarech (1 300 Kč) za kus, i to však bylo dalece přestřelené. Po exitu Fordu, kdy modrý ovál inkasoval při prodeji 8 milionů akcií za každý kus 26,90 USD (650 Kč), hodnota dále padala a dnes činí 22,50 USD. A to dává tržní kapitalizaci oněch 20 miliard USD, což je pořád šíleně moc, uvážíme-li, že třeba celý Renault včetně kontrolního balíku v Nissanu (jsou to dvě z největších automobilek světa prodávající miliony aut ročně, i elektrických) má tržní kapitalizaci 6,9 miliardy USD - třetinu Rivianu.

Uvidíme, jaký bude následující vývoj, trhy nikdy nemusí být racionální. Pokud ale Fed bude pokračovat ve své restriktivní měnové politice a zhorší se ekonomická situace, mohou podobné start-upy padat s hodnotou dále k zemi. A ušetřena toho nebude ani Tesla. Jak jsme již zmínili, její hodnota nejspíše zůstane i tak absurdně vysoko, všichni ostatní bez konkrétních výsledků a kapitalizacemi zavedených výrobců mohou mít problém.

Ford chtěl společně s Rivianem vyvinout elektrický pick-up, jenž by překonal i firemní R1T. Aktuálně však modrý ovál začal s odprodejem akcií elektrické značky, což hodnotu jejích akcií poslalo dále ke dnu. Aktuálně je tak tak na pouhých 13 procentech svého někdejšího maxima. Foto: Rivian

