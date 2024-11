Elektrické Mercedesy jsou takové fiasko, že na ně v USA musí dávat až 360 tisíc slevu, 180 tisíc leasingový bonus a dalších 70 tisíc Kč pro dealery před 11 hodinami | Petr Miler

Počítáte správně, jde celkem až o 610 tisíc Kč dolů z ceníkové ceny na jedno jediné auto. A to je třeba dodat, že ona ceníková cena je sama o sobě nižší než u nás. Prodeje jsou přesto mizerné a v průběhu roku jen dál klesají.

Že Mercedes s elektrickými modely EQ šlápl totálně vedle, dávno nelze zastírat. Přímo automobilka to uznala už zkraje letošního roku, když odpískala své ambiciózní plány, od té doby pak pod kotlem tohoto obratu jen přitápěla. V létě třícípá hvězda dokonce oznámila, že znovu mohutně investuje do spalovacích aut, jinak by se její byznys zastavil.

Může to vypadat jako relativně šťastný konec jednoho smutného příběhu, ale není tomu tak. Modely EQ z nabídky automobilky už nikdo neodčaruje, investice učiněné jejich směrem už firmě nikdo nevrátí a - v neposlední řadě - nikdo ji nezbaví povinnosti obstát před emisními mechanismy EU a jejich obdobami. V tuto chvíli je sice připravena nakoupit „emisní povolenky” resp. jejich obdobu v automobilovém světě, přesto se bude snažit modely EQ nějak udat, aby se této nutnosti vyhnula. Za jakou cenu? Skoro za jakoukoli, chce se říci.

Trochu paradoxem pro firmu je, že se jí nedaří zejména s dražšími typy jako EQE a EQS. Ačkoli třícípá hvězda žila v tom, že podobně jako Tesla nabídne nejdřív drahé elektromobily, po kterých se ti bohatší vrhnou po hlavě a ukážou cestu „chudšímu stádu”, realitou je pravý opak - stádo slyší na dotace a další podobné výhody, které dělají z typů jako EQA a EQB relativně dobře prodejné zboží, ti bohatší si ale prostě dál kupují, co se jim líbí. A elektromobily to nejsou. I tyto vozy ale musí z pohledu automobilky nějak do světa.

Jak těžce prodejné zboží to je, ukazuje nejlépe aktuální situace v USA, o které se zmiňují kolegové z Cars Direct. Automobilka totiž za oceánem rozjela mohutný motivační program nazvaný příznačně „Q4 2024 EQ Sales Challenge”, tedy „Prodejní výzva spojená s modely EQ pro čtvrtý kvartál”, která potrvá až do 2. ledna 2025 a naděluje peníze plnými hrstmi všemi směry.

Novinky jsou spojené zejména s odměnou pro dealery ve výši 2 000 USD (asi 48 tisíc Kč) za každý prodaný elektromobil, pokud splní měsíční prodejní kvóty, dalších 1 000 USD na kus (tedy dohromady až přes 70 tisíc Kč) dostanou, pokud splní čtvrtletní cíle. Tyto slevy mohou a nemusí přenést na zákazníky, ani ti ale trpět nebudou - například verze Mercedes-AMG EQS 53 je v současnosti spojena s hotovostním bonusem 7 500 USD (asi 180 tisíc Kč) při koupi na leasing a motivační slevou ve výši 15 000 (tedy cca 360 tisíc Kč) prostě jen tak.

Pokud by tedy u zákazníka skončily všechny slevy placené Mercedesem, koupí auto až o 610 tisíc Kč levněji, než kolik stojí ceníkově. A to je třeba dodat, že zrovna EQS v USA startuje na 104 400 USD, tedy asi 2,48 milionu Kč, téměř o 200 tisíc Kč levněji než u nás.

Působí to celé trochu zoufale, ale přesto to nemusí být výhodné pro zákazníky. Tohle auto totiž aktuálně ztrácí už za první rok na ceně skoro polovinu své hodnoty, a tak se navzdory slevám prodává stále hůř. Mercedes v USA letos podle svých vlastních čísel prodal jen 6 296 kusů EQS, z toho za třetí kvartál jich bylo pouze 1 188. Prodeje tedy míří stále níž, proto také aktuální slevy. Co Evropa? Podle statistik Dataforce tu Mercedes prodal za celý rok 2024 do září jen 2 002 kusů EQS, tedy ještě méně. Tomu se říká elektrická bída.

EQS se Mercedes letos pokusil napravit faceliftem, ani ten ho ale zjevně nespasil. Vysoké slevy prodejům pomohou, ale za jakou cenu? Tento krok jen umocní dosavadní extrémně rychlou ztrátu hodnoty těchto aut. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Cars Direct, Dataforce, Mercedes-Benz

