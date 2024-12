Elektrické Volkswageny ID jsou takový propadák, že je všechny dohromady prodejně překonává jediný model: Golf před 8 hodinami | Petr Miler

Je to další z tisíce budíčků, který má VW přímo u hlavy, předpokládáme ale, že ho zamáčkne stejně jako všechny předchozí. Je přitom velmi výmluvné, když upozaďovaný Golf překonává všechny elektrické modely značky v době, kdy je automobilka cpe do popředí bezprecedentními dumpingovými cenami.

Když jsme včera probírali nejnovější vývoj okolo rušení pracovních míst, zavírání továren a snižování platů u Volkswagenu, nešlo si nevšimnout poněkud tragikomického východiska, které automobilka vidí jako jednu z cest ze současných problémů. Ve svých klíčových továrnách v Německu chce ponechat prakticky jen výrobu elektrických modelů (ať už přímo značky VW nebo dceřiného Audi) a produkci spalovacích typů, zejména pak ikonického Golfu, přesunout mimo kontinent, v případě prodejní jedničky značky jmenovitě do Mexika.

Na jednu stranu si člověk řekne: Proč ne? Cesta k vyšší celkové efektivitě to jistě bude. Na tu druhou se ale nelze neptat: A proč vlastně? Pokud je smyslem zajistit aktivitám společnosti v Německu potažmo v celé Evropě větší životaschopnost, je třeba tu vyrábět v prvé řadě žádaná auta prodávaná s vysokou marží. Tím elektrické modely nikdy nebyly, nakonec myšlenku výroby modelů ID ve Wolfsburgu VW nedávno odpískal, protože je dlouhodobě ztrátová. Stalo se tedy snad něco, co situaci změnilo? Stal se z modelů ID najednou prodejní hit, který díky vysokým maržím změnu postoje ospravedlní?

Odpověď zní: Ani omylem.

Současnému automobilovému průmyslu nejenže nevládne ekonomická racionalita, ona už mu nevládne jakákoli racionalita. Schválně jsme si pro ověření situace nechali vyjet nejnovější prodejní čísla JATO Dynamics za jednotlivé modely, která pokrývají už i listopad letošního roku. A dávají tedy velmi dobrý obrázek jak o současné situaci, tak o téměř celoroční bilanci. Výsledek? Vidíme přesně 0, ale opravdu nula důvodů, proč by VW měl dál pokračovat zkraje popsaným způsobem a nedávná rozhodnutí změnit.

Popravdě řečeno jsme byli vždy velmi skeptičtí k tomu, že automobilka může s modely ID uspět, neboť jsou nezajímavé vizuálně i kvalitativně, nekonkurenceschopné technicky a hodnota za peníze, kterou skýtají, by byla mizerná i za poloviční, natož pak za současné ceny. Ani nás by ale nenapadlo, že půjde o takový prodejní propadák, že když odbyt všech typů po mnoha letech jejich marného natřásání před veškerým publikem všemi myslitelnými kanály sečtete, nevyrovnáte jimi ani prodeje Golfu.

Možná si řeknete: No jo, Golf, to je Das Auto, je to pecka, to je všechno, miláček firmy i lidí, Nummer Eins aller Zeiten. Zní to zajímavě, ale to jste se zasekli v jeskyni, kam poslední noviny donesli někdy v minulé dekádě. Golf je dnes až tristně opomíjené auto, jehož podstatný vývoj se fakticky zastavil s příchodem sedmé generace v roce 2013. Od té doby VW jen pudruje to samé a leckdy dokonce k horšímu, navíc za současného zvyšování cen až na neúnosnou mez.

Víte třeba, kolik dnes stojí „lidový” hot hatch Golf GTI? Od 1 077 900 Kč. A Golf R? Od 1 367 900 Kč. Výkon lidu, to je jasné. Takový základní ID.3 se 170 koňmi (tedy „až”, výkon udržitelný po 30 minut je podle VW jen 95 koní, to také zvedne pár obočí) je dnes k mání od 799 900 Kč. A není zdaleka jediný a podobné ceny neplatí zdaleka až teď, někdy i zoufalé pokusy dostat elektrické modely mezi lidi probíhají už od léta.

VW prostě udělal všechno pro to, aby modely ID prodával. A všechno pro to, aby Golf nikdo nechtěl. Výsledek za listopad 2024? Řekneme vám to přesně: 17 220 prodaných modelů ID všech typů, a to prosím včetně dodávky ID.Buzz, kterou by německá část managementu českého zastoupení značky zařadila pod křídla divize „ušitkový fůz”. Golf si vedle toho získal 17 530 prodejních zářezů na špatně.

Tak špatný měsíc, no ne? Ani to není pravda, optikou celého dosavadního průběhu roku je bilance modelů ID dokonce ještě dramaticky horší s 155 592 prodanými vozy (opět včetně Buzzu, který nekupuje skoro nikdo, 1 056 lidí za listopad a 9 897 od ledna). Golf je vedle toho s 198 866 prodeji o půl třídy jinde.

A když už jsme narazili na Audi, ani tam není o čem mluvit. Pouhých 9 352 elektrických modelů prodaných v listopadu a 90 877 za celý dosavadní průběh roku? To je jen další výsměch, pouhé dožívající A3 se prodalo skoro o 18 tisíc kusů víc. A napadlo by vás třeba, kolik se v listopadu prodalo elektrického sporťáku e-tron GT? Je to 116 aut. Tři čtvrtě roku nevyráběné (!) R8 se vedle toho prodalo 46 kusů, zaříznutý model bez nástupce za miliony korun prodávaný jen ze skladu je ve srovnání s všemi mastmi mazanou elektrickou alternativou (svého druhu, jistě) tak vysoko.

Je to jedna velká tragédie. Ale samozřejmě, budoucnost je elektrická, nezapomínejme. Už se to řeklo, tak to tak bude. V Německu tedy pofrčí výroba model ID a tím se vše vyřeší. Pak už jen bude stačit zavřít zbylé fabriky, vyhodit zbytek lidí a máme hotovo, poslední zhasne.

Ja wohl! Němci vyhráli, budou si moci vyrábět doma ve Wolfsburgu elektrickou parádičku jménem ID.3, tím se vše vyřeší. Sice ji skoro nikdo nekupuje, ale to nevadí, protože budoucnost je elektrická, takže pravda se ukáže. Tedy pár let poté, co se asi 10 let neukázala. Foto: Volkswagen

