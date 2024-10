Elektrický Fiat 500 vážně nikdo nechce, už měsíc stojící výroba se nerozjede po celý další měsíc dnes | Petr Miler

/ Foto: Stellantis

Automobilka už zjistila, že jede na mrtvém koni a sesedla, jenže než nahodí sedlo na prodejnější alternativu, hraje jen s kartami, které má v ruce . A ty jsou očividně tak mizerné, že nemá ani důvod dál něco vyrábět.

Nedá se říci, že by s prodeji elektrických aut prakticky kdekoli ve světě byly v poslední době spojeny jakkoli pozitivní zprávy. Ale asi není třeba opakovat, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Platnost těchto slov nyní okouší Fiat, který teprve začátkem září kvůli minimálnímu zájmu zastavil výrobu současného modelu 500 v jeho jediném elektrickém provedení „nejméně na jeden měsíc”. A jak se nyní ukazuje, bylo to skutečně minimum.

Podle agentury Reuters automobilka výrobu znovu zastavila na další měsíc s tím, že se nerozjede dřív než začátkem listopadu. Slovo „minimálně” tentokrát nepadá, ale můžeme si jej zřejmě domyslet z vysvětlení, které firma poskytla odborům, podle něhož je trh s elektrickými auty „v hlubokých problémech”. Elektrická pětistovka prostě nejde na odbyt, například v Česku se letos prodalo podle dat SDA pouhých 16 aut. I v rámci omezených letošních prodejů Fiatu jako takového (shodou okolností přesně 500 vozů) je to kapka v moři.

Jak už padlo minule, Fiat to může vysvětlovat jak chce, je ale především jeho odpovědností, že před 3 roky vědomě nasedl na zřetelně mrtvého koně a doufal, že zaržá, když mu někdo nařídí ožít. Kupodivu se to nestalo a živá voda v podobě dotací a dalších forem umělého udržování od počátku samostatně neživotaschopného konceptu též přestala zabírat.

Fiat to zjistil sám, a tak už rozhodl o tom, že vozu dodatečně dopřeje také spalovací pohon. To je jistě pozitivní rozhodnutí, čtyři roky po začátku výroby je to ale příliš málo a příliš pozdě na to, aby se odbyt auta podařilo zachránit. Dá se tedy očekávat, že „nový” Fiat 500 bude prodejně strádat ještě nejméně další rok, teprve poté má přijít spalovací provedení. To dosavadní totiž kvůli jiným regulačním požadavkům EU muselo skončit, i když zájem o něj novinku nadále násobně převyšoval.

Pro strádající Stellantis to jistě nejsou dobré zprávy, divit se nastalému stavu může jen slepý, hluchý a zabedněný - elektrická pětistovka startuje v Česku na 729 900 Kč téměř bez baterie, pouhých 23,8 kWh kapacity základní verze představuje ekvivalent asi 6litrové nádrže nafty. Pro srovnání - moje někdejší Jawa 21 Pionýr alias „fichtl” pobrala 5,5 litru mixu benzinu a oleje, tolik k pokroku. Základní provedení s aspoň 42kWh akumulátorem pak přijde na 849 900 Kč.

A teď se podívejte, co dnes můžete mít za 850 tisíc - nová Škoda Octavia Combi 2,0 TDI se 150 koňmi, automatem a výbavou Selection dnes stojí 819 900 Kč. To je několikrát víc auta za dokonce méně peněz. A na trhu ojetin? Co takhle stále ještě dvěma roky záruky kryté Audi A6 z roku 2021 s nájezdem 30 tisíc km a motorem 2,0 TDI s 204 koňmi za 839 tisíc Kč? Nebo stejně starou Škodu Kodiaq 2,0 TDI 150 DSG 4x4 Style s 39 tisíci km za 849 tisíc Kč? I takové věci se najdou. Můžete mít rovněž zánovní Octavii IV RS, zánovní BMW 3 G20 nebo Audi A4 B9, různé sotva použité VW jako Tiguan 2,0 TDI nebo Golf GTI, můžete si skoro vymýšlet, i když budete chtít jen pár let staré vozy s minimálními nájezdy. Koupit si za stejnou cenu Fiat 500e může jen blázen. A podle toho jeho prodeje vypadají.

Výroba Fiatu 500e v Mirafiori byla zastavena na další měsíc kvůli nezájmu. A automobilka má stále prázdné ruce - předchozí spalovací 500 musela skončit, nová spalovací verze bude kvůli sázce na špatnou technologii ještě dobrý rok ve vývoji. Foto: Stellantis

Zdroje: Reuters, SDA, Fiat

Petr Miler

