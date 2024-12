Elektrický propadák Audi a noční můra hrstky jeho majitelů potichu skončil. Chybět bude asi jen těm, kteří ho vyráběli včera | Petr Miler

Mělo se vyrábět ještě pár let, ale nakonec je po něm. Prozření pro automobilku? Ale ne, co vás nemá, situace okolo tohoto vozu je prý „specifická pro daný segment”, takže elektrický Titanic jede dál, o ten ledovec se jen trochu otluče.

Minulý týden jsme věnovali pár minut ticha hromadám peněz, které prodělali kupci Audi Q8 e-tron během pár let, i když se svými auty sotva jezdili. Z tohoto prvního moderního pokusu čtyř kruhů o masověji prodávaný elektromobil se stalo přesně takové finanční fiasko, jakým koupě elektrického auta obvykle bývá, a dobrá zpráva to není pro nikoho. I když dnes klidně tři čtyři roky staré e-trony původně i za víc jak 2 miliony Kč dnes koupíte klidně za míň než obyčejnou novou Octavii, aniž by jejich první majitelé kamkoli dál dojeli, dobrá koupě to bude stěží i pro následující vlastníků. Neboť hodnota vozu bude směrem ke konci záruky na extrémně drahé baterie dál rychle klesat a ani současný vývoj zachování hodnoty vozu neprospěje.

Když jsme to tomto vývoji psali, chtěli jsme se samozřejmě podívat, kolik tento vůz dnes stojí nový, abychom přehled vývoje jeho cen mohli učinit úplným. Ale neuspěli jsme - na webu českého ani německého zastoupení značky už ho nenajdete, a tak nám nezbylo než se smířit s posledním staženým ceníkem. Ale protože prokazatelně víme, že se Q8 e-tron i v tuto chvíli vyrábí, zeptali jsme se centrály Audi, proč tedy není dál k dispozici. A odpověď vlastně překvapí i nepřekvapí naráz - tohle auto v prodeji bez fanfár skončilo a už se do něj nevrátí.

Nepřekvapí to proto, že továrna, která ho vyrábí, bude zavřena. Ale to jednak samo o sobě neznamená, že ve výrobě skončí i samotné auto, především ale fabrika poběží až do 28. února 2025. A vzhledem k tomu, jak „moc” se Q8 e-tron prodává (letos 9 883 aut v celé Evropě dle dat JATO Dynamics), nevěříme ani na vteřinu tomu, že má Audi zbytek produkce vyprodaný až do konce února. Spíš to vypadá tak, že fabrika v Bruselu dnes už jen „na výpary” kompletuje to, co bylo náhodou objednáno dříve, v lednu 2025 se vytře a v únoru poslední zhasne, to bude celé.

Ať už ale bude zbytek existence bruselské továrny vypadat jakkoli, mluvčí čtyř kruhů potvrdil, že auto bylo staženo z nabídky, nelze jej objednat jako nové, jeho výroba bude ukončena a příchod přímého nástupce není na pořadu dne. Vůz tak odchází z trhu s hanbou, neboť pro modelový rok 2023 byl výrazně přepracován, jeho jméno bylo z původního označení e-tron změněno na Q8 e-tron a konec jeho prodeje byl původně plánován na roky 2025 až 2026. Nic z toho už neplatí a s elektrickou Q8 je amen.

Auto se tak stalo slušnou noční můrou pro automobilku i jeho kupce, prodělávali a prodělávají na něm všichni. Mluvčí automobilky přesto ani nenaznačuje, že by tohle fiasko mělo vliv na další strategii Audi. Problémy modelu jsou prý „specifické pro daný segment” a elektrická nabídka automobilky se bude dál rozšiřovat, i když půdu pod nohama podle stejného zdroje prodejních dat aktuálně ztrácí úplně všechny elektrické modely značky a optikou celého roku si jen Q4 připsala 3% meziroční růst a prodejně se nevyrovná třeba ni odepsané A1, natož pak odepisované A3.

Q8 e-tron tak v nabídce bude chybět asi jen těm, kteří ji vyráběli, i když odtud potud. Situaci bruselské fabriky Audi se v mezičase věnoval i Reuters, který cituje slova Gerda Walkera, člena představenstva Audi odpovědného za výrobu, který prohlásil: „Rozhodnutí zavřít bruselskou továrnu je bolestivé. Osobně to bylo nejtěžší rozhodnutí, jaké jsem kdy musel ve své profesionální kariéře udělat.” Samotní zaměstnanci ale trpí jen v omezené míře.

Podle Audi dostanou propuštění zaměstnanci, kteří pro firmu pracovali nejméně 17 let, na cestu sumu mezi 125 a 190 tisíci eury (3,12 až 4,75 milionu Kč) v závislosti na jejich pozici. A ti, kteří byli u firmy víc 30 třicet let, dostanou mezi 200 000 a 400 000 eury (5 až 10 milionů Kč). To je docela absurdní, ovšem typicky německá kompenzace vzhledem k tomu, jaké pozice vůbec šlo v továrně obvykle zastávat, což dotyčným dává víc než slušný prostor, aby se chvíli mohli porozhlížet po nové práci. Nejspíš ale v jiném oboru nebo na jiném kontinentu, nad výrobou aut v Evropě momentálně slunce opravdu nesvítí.

Tak a je po e-tronu. Původně právě takto pojmenovaný vůz později přejmenovaný na Q8 e-tron to má spočítané nejen z hlediska výroby v Bruselu, ale i celkově. I když jeho produkce na oko poběží až do února, koupit nejde ani teď a nezmění se na tom nic už nic. Nelituje toho nakonec zřejmě nikdo. Foto: Audi

