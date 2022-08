Elektromobily se nedokážou prosadit ani v USA, v naprosté většině země je nechce skoro nikdo před 3 hodinami | Petr Prokopec

Podíl elektrických aut na trhu nepochybně stoupá, zkoumání detailů ale snadno odhalí, že zdaleka nejde o projev všeobecně rostoucího zájmu. V Evropě existuje jen pár ohnisek lokální obliby dané hlavně umělými zvýhodněními a znevýhodněními. A v USA to zjevně není jiné.

Asi už nemá smysl se přít o tom, že přirozený zájem o elektromobilitu se limitně blíží nule. Prodeje těchto aut živí zejména všemožné přerozdělování, kterého navíc využívají hlavně ti majetnější. Nejlépe patrné je to v České republice, kde sice elektromobily také těží z mohutné přerozdělovací mašinérie Evropské unie, lokální výhody jsou ale minimální. A minimální jsou tak i zdejší prodeje, loni tu dokonce meziročně klesly nejvíc napříč EU.

Není tedy překvapivé, že ve druhém táboře dochází ke stále většímu odporu, který není dán ani tak odporem k autům samým - je to rozčarování právě z umělého zvýhodňování a znevýhodňování určitých řešení. Kde tedy lidé vysloveně nemusí (ať už kvůli pozitivní či negativní motivaci), elektromobily prakticky nekupují - bez Německa, Francie a Nizozemska by podíl jednotlivých typů pohonů napříč EU vypadal úplně jinak. Pokud tedy politici předpokládají, že během několika málo let dojde na elektrickou revoluci, pak by možná měli raději zapřemýšlet nad tím, zda ještě v dalších obdobích hodlají zůstat v úřadu.

Jak nyní vyplynulo ze studie společnosti Axios, lidé v Evropě a ve Státech se chovají prakticky stejně. Elektromobilita je tedy na obou kontinentech populární v podstatě jen v těch místech, kde je maximálně podporována, nebo jsou spalovací motory maximálně upozaďovány. A nejde tu pouze o dotace směřované k nákupu, třeba v Kalifornii můžete s bateriovým vozem do jízdních pruhů, které jsou vyhrazeny autům s alespoň dvěma lidmi uvnitř, ačkoli vedle vás či za vámi již nikdo další sedět nebude.

Do hry pochopitelně zasahuje i infrastruktura. Znovu je třeba v prvé řadě zmínit Kalifornii, kde se v závěru loňského roku počet veřejných dobíjecích bodů pohyboval okolo 35 tisíc. To na první pohled vypadá jako dostatečné množství, v průměru totiž najdete jeden stojan na každých osmi kilometrech. Statistika a realita však nejsou totéž. Spíše než s čímkoli jiným tedy lidé musí počítat hlavně s tím, že na jeden dobíjecí bod připadá 12,23 elektromobilu, což již tak skvělé není.

Ostatní státy jsou na tom nicméně ještě hůře. Co do počtu je na druhém místě New York, na ten nicméně již připadá pouze necelých 7 tisíc dobíjecích bodů. V takové Severní Dakotě jich je ovšem pouze 132, v poměru s dopravní sítí tak motoristé na stojan narazí až po najetí 1 080 kilometrů, což je porce, kterou žádný elektromobil na jeden zátah nezvládne. Vskutku tedy není překvapivé, že v tomto státe bylo zaregistrováno pouze 220 elektromobilů.

Lídrem elektrické adopce je pochopitelně ona Kalifornie, na kterou připadá 38,9 procenta (!) všech bateriových aut, která byla v USA přihlášeny do provozu. Na tamním vozovém parku nicméně mají i tak méně než dvouprocentní podíl. Druhé místo pak připadá na Floridu, ta si nicméně z celkového koláče ukousla už jen 6,7 procenta. Bateriová auta nicméně v tomto státě mají na veškerých registracích pouze 0,75procentní, tedy zanedbatelný podíl.

V obou případech jde přitom o státy s teplejším podnebím, které je pro elektromobily přeci jen vlídnější. Platí to pak i o třetím Texasu (5,4procentní podíl z celkových registrací v USA), zatímco ve prospěch čtvrtého Washingtonu (4,4 %) a pátého New Yorku (3,6 %) hovoří výše zmíněný počet dobíjecích stanic. Lze pak ještě zmínit, že v sedmi dalších státech se podíl pohybuje mezi 2 a 4 procenty, to je nicméně vše. V naprosté většině států Unie tedy nechce elektromobily skoro nikdo.

Zdánlivou elektrickou revoluci tedy v USA táhne pouhých pět států z padesáti, což pro automobilky, které do bateriových aut investovaly již stovky miliard, opravdu není dobrá zpráva. Ani se tedy nedivíme, že stejně jako v Evropě lobbují u politiků za to, aby elektromobilita byla schválena jako jediná forma individuální dopravy. S ohledem na rekordní výši inflace na obou kontinentech ale mohou snadno tahat za kratší kus provazu - elektromobily zůstávají dražším řešením na pořízení a při současném vývoji jsou stále více dražší i pohledem dlouhodobého provozu.

Nebýt Kalifornie, dříve domovského státu Tesly, v USA by se prodalo skoro o 40 procent elektromobilů méně. Vedle pár hlavních odbytišť se v Americe neprodává z elektrických aut skoro nic, to opravdu není obraz široce rostoucího zájmu. Foto: Tesla

