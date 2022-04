Že elektromobily zlevní? Tesla v Evropě skokově zdražila, Němce teď Model 3 stojí o statisíce víc než loni před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Jestli někdo přes všechny opačné signály věřil tomu, že elektrická auta zlevní, teď už to snad definitivně může pustit z hlavy. Základní elektromobil Tesly nově stojí o 170 tisíc korun více než před pár dny, o zbytek se v Německu postaral nový zákon.

V minulém roce došlo hlavně v Německu na skokový růst registrací elektromobilů. Za tím stály hned dvě okolnosti, přičemž tou první byl nedostatek čipů. To na první pohled může vypadat překvapivě, neboť bateriová auta potřebují čipů několikanásobně více než ta spalovací. Nicméně jelikož automobilky jsou k jejich výrobě tlačeny pod hrozbou likvidačních pokut za nadlimitní emise, došlo jednoduše k jejich upřednostnění před auty, s nimiž je spojen přirozený zájem publika. Zatímco tedy na loni objednaný benzinový či dieselový vůz můžete ještě nadále čekat, mnohé elektromobily jsou k mání prakticky ihned.

Důvodem číslo dva byly neskutečné dotace. Vláda se totiž rozhodla, že každý bateriový vůz podpoří částkou 6 000 Eur (cca 146 tisíc Kč), zatímco další 3 000 Eur (asi 73 tisíc Kč) dodá výrobce. Pokud si tedy Němci loni objednali třeba základní Teslu Model 3 Standard Range Plus, která startovala na 39 990 Eurech (973 tisíc Kč), mohli rovnou jednu čtvrtinu ceny odečíst. V té chvíli už elektromobil od Tesly nepůsobí jako takový rozmar, a tak není překvapením, že po Tesle Model 3 byla sháňka.

S tím je ale dost možná nyní konec, přičemž stejně jako v případě zvednutí registrací budou i za jejich poklesem stát dvě okolnosti. Tou první je nově přijatý zákon, který v Německu zatím jen lehce upravuje dotační politiku. V případě aut, jejichž cena se pohybuje v pásmu 40 až 65 tisíc Eur (973 tisíc až 1,58 milionu Kč), totiž vládní příspěvek klesá na 5 000 Eur (122 tisíc Kč), zatímco výrobce vůz podpoří jen 2 500 Eury (61 tisíc Kč). Z kapes daňových poplatníků - přímo a nebo nepřímo - tak zájemci o dražší elektromobily vytáhnou o 1 500 Eur (36 500 Kč) méně než dříve. Nejde sice o majlant, nicméně i tento posun může již pár zájemců odradit.

Mnohem podstatnější je však zdražení, ke kterému Tesla přistoupila. Již v průběhu loňského roku se totiž cena základního Modelu 3 zvedla na 42 990 Eur (1 406 000 Kč). Momentálně však povyskočila o dalších 17 procent na výrazně vyšších 49 990 Eur (1 217 000 Kč). Reálně tak nakonec zákazníci za tentýž vůz zaplatí o 281 tisíc korun více než před rokem. Tedy za předpokladu, že vůbec dosáhnou na zredukované dotace. Jejich vyplacení je totiž podmíněno registrací do konce letošního roku. Nicméně Tesla uvádí, že aktuálně objednaný vůz dokáže dodat až v květnu 2023.

Důvod zdražení automobilka blíže neupřesnila, to ale ani nemusela. Stačí totiž jen vzpomenout na nedávná slova Shaileshe Chandry, který má u koncernu Tata Motors, jenž vlastní Jaguar a Land Rover, na starosti elektromobily. Ten uváděl, že v dubnu přijde skokové zdražení vzácných kovů o 20 procent. A jak se zdá, rozhodně nepřeháněl, pokud tedy 3 procenta rozdílu nepovažujete za přehánění. Problémem však je, že souběžně s tím naznačil, že nepůjde o jediný posun směrem vzhůru. Nikl, palladium a další prvky potřebné pro baterie mají totiž zdražovat po celý letošní rok.

Co přesně to znamená? Pokud do dané rovnice ještě přihodíme záměr německé vlády pro příští rok dále zredukovat ony velkorysé dotace, pak je jasné, že elektrická auta nejenže nezlevní - ať už absolutně nebo aspoň relativně -, ale právě naopak. Stačí si jen uvědomit, že zatímco v lednu 2021 lidé za základní Model 3 platili zhruba 755 tisíc korun, v lednu 2023 by je již mohl vyjít na dvojnásobek, a to bez toho, že by nabízel něco navíc. Realitou je spíše pravý opak, Tesla totiž v rámci úspor vozům některé prvky spíše bere. Zlepšení pak rozhodně není na dohled.

Zatímco na počátku loňského roku stál základní Model 3 v Německu reálně nějakých 755 tisíc korun, letos jej za méně než milion Kč nepořídíte. Za rok ovšem bude ještě dražší. Foto: Tesla

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

