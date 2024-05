Elon Musk nemá slitování. Z Tesly vyházel i zkušené manažery, propustil celý tým 500 lidí spravujících Superchargery před 2 hodinami | Petr Miler

Razance, s jakou Tesla přistupuje ke snižování počtu zaměstnanců, asi nejvýmluvněji ukazuje, do jak komplikované situace se dostala. Růst prodejů elektrických aut je minulostí a zjevně ani Musk nevěří tomu, že se v dohledné době může situace změnit.

Když už nic jiného, Tesla má alespoň v jedné věci lehčí život než její konkurenti - nemusí přemýšlet nad tím, jaký typ auta bude nabízet. Od počátku své existence prodává jen elektromobily a pochybujeme, že se na tom někdy něco změní. V posledních letech, kdy se elektrická auta dočkala neskutečné, zejména politické podpory, z toho profitovala jako málokdo jiný, neboť měla sto procent žetonů vsazeno na koně plného dopingu. Jenže jak praví Američané: What goes around comes around. Ne úplně přesně česky: Kdo s čím zachází, s tím také schází.

Politická podpora elektrických aut trvá dál, růst jejich odbytu je ale minulostí. Důvodů je víc od mnohokrát od probírané neuniverzálnosti současných elektrických pohonů až po ekonomický útlum pramenící mj. z inflace a rostoucích úrokových sazeb. Tyto okolnosti tlačí zákazníky do volby efektivnějších řešení, než jaké představují rozmarné elektromobily. Příčiny ale nejsou důležité, klíčový je faktický stav, který Teslu staví do komplikované pozice - doping jejího jediného koně přestal fungovat a nemá k němu žádnou alternativu.

Sám Elon Musk při představování mizerných výsledků za první letošní kvartál přiznal, že konkurenti začali upřednostňovat spalovací a hybridní auta, což je přes jejich obrovské ztráty spojené s prodejem elektromobilů udržuje bezpečně v černých číslech. Tesla nemá ten luxus, a tak si musí poradit s tím, co má. A pokud nejste schopni zvýšit či alespoň udržet prodeje resp. obraty, musíte osekávat náklady, pakliže nechcete skončit ve ztrátě.

Musk musí toto riziko vnímat jako extrémně bezprostřední, neboť rozjel opravdu masivní propouštění zaměstnanců. To je to poslední, co při snaze šetřit děláte, neboť to jasně dává najevo, že nevidíte světlo na konci tunelu. Psali jsme o několika až dojemných příbězích s tím spojených, které ukazují, že Tesla nekouká vpravo ani vlevo a prostě kosí. A nejnovější kolo propouštění to jen potvrzuje. Odchází totiž i zkušení manažeři a celé týmy zabezpečující fungování klíčových aktiv společnosti.

Tesla se tak ve velmi krátké době zbavila mj. Drewa Baglina, viceprezidenta pro pohon a energetický inženýring, Rohana Patela odpovědného za obchodní rozvoj či Martina Viechy, člověka majícího na povel vztahy s investory. Jak dále upřesňuje The Information a potvrzují zprávy dotčených ze sociálních sítí, nejkratší sirku si vytáhli také Rebecca Tinucci a Daniel Ho.

Tinucci byla šéfem nabíjecí infrastruktury, Ho šéfoval automobilovým programům a uvádění nových vozů, oba pro Teslu pracovali asi 10 let. Spolu s paní Tinucci Tesla vykopla i celý tým asi 500 lidí pracujících na rozvoji sítě dobíječek Supercharger, investice tímto směrem mají být zastaveny a firma se má dále soustředit jen na udržování stávajících aktiv. Ani to ale nebude vše, zmizet má i celý Patelův tým a další podřízení výše zmíněných. Zejména propouštění v divizi zabývající se Superchargery je velmi překvapivé, protože tato síť je považována za klíčovou konkurenční výhodu Tesly, když jen od letošní ledna vybudovala 6 000 nových stanic. I s tím je konec, dokončeny budou pouze rozjeté projekty a nové vzniknou jen tehdy, když to bude absolutně nezbytné.

Za vším stojí rozhodnutí Elona Muska, který zjevně nevěří v nic jiného než snad roky dalšího trápení. Znovu The Information cituje jeho interní e-mail: „Doufám, že tyto kroky jasně ukazují, že musíme být naprosto tvrdí, pokud jde o počet zaměstnanců a snižování nákladů,” uvedl Musk ve sdělení přímým podřízeným. „Zatímco někteří manažeři to berou vážně, většina to pořád nedělá. Počínaje úterní desátou ranní požádám o rezignaci každého manažera, který si ponechá víc než tři lidi, kteří zjevně nejsou vynikající, nezbytní a důvěryhodní... V tomto musím být naprosto otevřený,” dodal.

V Tesle tedy opravdu není veselo a někteří za to vedení firmy kritizují. Takový postup jistě netěší nikoho, nepředpokládáme ale, že by automobilka k takovým krokům přistoupila, pokud by to nebylo naprosto nevyhnutelné.

