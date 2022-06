Elon Musk přiznal, že nové továrny Tesly jsou obrovskou dírou na peníze, prodělávají miliardy dolarů před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Na Teslu se v poslední době valí problémy a s každým dnem se objevují další. Že soustavně zdražuje svá auta, omezuje jejich výbavu a propouští zaměstnance, má zjevně důvod v tom, že řada jejích aktivit je silně prodělečná.

Elon Musk si v posledních dnech pustil pusu pořádně na špacír. Rozhovor s fanoušky tak musel být rozdělen na tři části, aby jej vůbec internetové obecenstvo skouslo. V té druhé šéf Tesly tvrdil, že konkurenčním automobilkám Rivian a Lucid hrozí bankrot, pokud nedojde na změny ve výrobě. Nyní se však ukázalo, že strachovat se může i o jím řízenou společnost. Jak totiž uvedl ve třetí části, továrny v Austinu a poblíž Berlína nyní „prodělávají miliardy dolarů“. Obě tak označil za „pece na peníze“, kdy z nich prý můžete slyšet obrovské burácení. „To je zvuk hořících peněz,” řekl doslova Musk.

Za vším dle Elona M. stojí trhliny v dodavatelských řetězcích, které evidentně dolehly už i na Teslu. Ta stále nemá připravené baterie s označením 4680, které měl v Austinu fasovat Model Y. Automobilka proto již v dubnu oznámila akcionářům, že elektrické SUV bude prozatím osazovat postarším typem baterií 2170. Aby tak ale v případě texaské Gigafactory mohla učinit, potřebuje k tomu jiné vybavení. To se však „zaseklo“ v jednom z čínských přístavů, kde s ním nikdo „ani nehnul“.

Berlínská Gigafactory je pak na tom sice lépe, neboť je na výrobu vozů osazených starším typem baterií uzpůsobena. Nicméně také té chybí mnohé komponenty. V důsledku toho Tesla zaostává za vlastními očekáváními, dle nichž se nyní mělo v Grünheide vyrábět zhruba tisíc aut týdně. Reálně se totiž smontuje denně jen zhruba 86 kusů. To má být navíc ale jen součást problémů, jak uvádí zdroje zevnitř fabriky. Dle jejich tvrzení je prý zastávka na každém stanovišti dvojnásobně dlouhá.

Aby toho nebylo málo, každý vyrobený exemplář nemíří rovnou za zákazníky. Kvalita aut má být natolik mizerná, že musí okamžitě dojít na jejich přepracování. Není tedy divu, že se Musk obává, zda vůbec automobilka bude mít na výplaty zaměstnanců. Ve finále tak přiznává, že hrozba bankrotu se vznáší i nad Teslou. A je otázkou, zda na tom ve skutečnosti není hůře než Rivian, který oznámil, že má k dispozici 17 miliard dolarů (cca 400,1 mld. Kč). Ty by jej měly udržet nad vodou minimálně tři roky.

Že situace Tesly není skvělá, ukazuje i to, že v průběhu posledních let zredukovala výbavu svých aut o komponenty, které jsou dle Muska nepotřebné. Tím sice osekala náklady, ovšem v mezičase výrazně podražily vzácné kovy. Proto souběžně se stále horším standardem docházelo na růst cen.

K tomuto kroku ostatně Tesla přistoupila naposledy minulý týden, kdy celé její portfolio ve Státech zdražilo o 5 procent. Nejlevnější Model 3 je tak nyní k mání od 48 490 USD (1 141 000 Kč), což je o takřka 10 tisíc dolarů (235 tisíc Kč) vyšší suma než loni. Očividně však ani tento posun nezabírá, i proto automobilka oznámila, že hodlá zredukovat počet zaměstnanců ve výrobě o 10 procent. Zároveň hodlá části zbývající nabízet odměny vždy jen za každou hodinu reálně odvedené práce.

Nemyslíme si, že by tyto problémy Teslu položily. Ukazuje se však, že jsou daleko větší, než se na první pohled zdálo. Nejspíše i proto Musk brojí za zrušení dotací na elektrická auta. Tento vládní krok totiž ve Státech nyní nahrává už jen jeho konkurenci, která se tak může cenově dostat níže. Spirála potíží, do které se Tesla dostala, by tím byla jen prohloubena.

Musk připustil, že nad Teslou se znovu vznáší hrozba bankrotu, a to i kvůli potížím v továrnách v Austinu a Grünheide (na snímcích). Jejich produkce fungování je totiž pro Teslu zatím velmi ztrátové, podle Muska prodělávají miliardy dolarů. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla Owners Silicon Valley@YouTube, Reuters

Petr Prokopec

