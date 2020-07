Elon Musk ukázal první obrázky berlínské gigatovárny, na střeše má unikátní výbavu před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Elon Musk, Twitter

Tesla dále expanduje, nic jiného ji při jejích plánech do budoucna ani nezbývá. Další na řadě je německá Gigafactory, jejíž vzhled si nyní můžeme předem prohlédnout.

Připusťme, že jsme v posledních dnech byli k Tesle poněkud kritičtí, nic jiného než uvádět věci na pravou míru nám ale při neopodstatněném nadšení z růžové budoucnosti americké automobilky nezbývalo. Je těžké brát jako rozumné cenit firmu na tří- či čtyřnásobek hodnoty koncernu VW společnost, která za loňský rok prodala necelých 350 tisíc aut se ztrátou přes 800 milionů dolarů a nedokáže na tom v jakkoli dohledné budoucnosti nic změnit. A která vyrábí daleko nejnekvalitnější auta na trhu, prodává je se za použití zavádějících marketingových praktik a ne zrovna k nadšení některých majitelů.

Nic to ale nemění na tom, že jde o progresivní firmu s řadou dobrých nápadů a neobvyklých řešení. Jedním z nich je vůbec způsob konstrukce a následné stavby tzv. gigatováren sloužících k výrobě samotných aut, akumulátorů či dalších součástí. Tesla si neobvykle velké množství částí svých vozů vyrábí sama, takže takové továrny potřebuje a bude jich potřebovat stále více, chce-li vyrábět miliony aut za rok.

Po několika amerických a jedné čínské továrně nyní přišla řada na Gigafactory Berlin, tedy první evropskou a německou fabriku Tesly. Dosud jsme slyšeli spíše o patáliích spojených s přípravou její stavby, sám Elon Musk ale tento týden poprvé ukázal, jak má vypadat. A je to zajímavý pohled.

Nová „Giga”, jak ji sám šéf Tesly říká, vypadá jako obvykle moderně, zaujmou na ni ale nejméně dva detaily. Prvním je jakýsi přístavek na střeše, což je prostor pro relaxaci zaměstnanců. Vidíme tu bazén a terasu, sama stavba ale má být tzv. Rave Cave, tedy místem sloužícím mj. k hudební reprodukci a tanci. Jestli se zrovna Němci takto v práci odvážou, nevíme, ale třeba ano. Druhým zajímavým detailem je absence komínů, není to ovšem tím, že by továrna žádné nepotřebovala. Budou tu, ale podle Muska jsou „dobře schované”, jistě aby fabrika působila náležitě ekologicky.

Jsou to jistě pozitivní zprávy, současně ale připomínají, v jak komplikované situaci firma je. Dnes potřebuje tři gigatovárny na to, aby vyráběla pár set tisíc aut, přičemž stavba každé z nich stála kolem 5 miliard dolarů a trvala kolem 1,5 roku. Chce-li Tesla vyrábět miliony vozů, bude potřebovat takových továren násobky, strávit jejich přípravami další roky práce a investovat do nich desítky miliard dolarů. I to připomíná, jak moc je její současná tržní kapitalizace neopodstatněná - tohle není softwarová firma, ale primárně automobilka jako každá jiná, jejíž expanze bude zdlouhavá, drahá a za existence jakékoli konkurence složitější, než dosavadní rozvoj.

Nová gigatovárna Tesly v Německu bude vypadat zajímavě, automobilka ale bude potřebovat ještě spoustu takových, aby dostála svým slibům a očekáváním investorů. Foto: Elon Musk@Twitter

Zdroj: Elon Musk@Twitter

Petr Miler