EU chce konečně zakročit proti nesmyslné papírové spotřebě hybridů, o pravdu jí ale vůbec nejde

Po více jak dekádě lží tom, že tuny vážící auta s výkony v řádu stovek koní jezdí za pár litrů paliva na 100 km, bylo načase. Bohužel se tak neděje s cílem uvádět konečně pravdivé informace o spotřebě a emisích aut s elektrickými pohony, ale s cílem zlikvidovat i poslední zbytky těch spalovacích.

Od září roku 2017 jsou spotřeba a emise nových aut měřeny dle testu WLTP. Ten měl oproti předchozí metodice NEDC více přiblížit laboratorní výsledky realitě a nelze říci, že by se nic takového nestalo. Jde ale jen o decentní změnu, která navíc neudělala vůbec nic s rozevírajícími se nůžkami papírových a skutečných hodnot v případě některých typů pohonu. U elektromobilů a plug-in hybridů se totiž nadále počítá s tím, že elektrická energie pochází odnikud a nejsou s ní spojeny žádné emise, což bude i v tom nejzelenějším možném světě vždy naprostý nesmysl.

Nahrává tomu i podoba samotného testu, který trvá 30 minut, během nichž auto ujede 23,2 kilometru. A jakkoliv je krátce dosaženo i rychlosti 130 km/h, průměr je směšných 46,5 km/h. Vše navíc probíhá za velmi příznivých podmínek, kdy se počítá s teplotou pohybující se mezi 14 a 23 stupni Celsia. S takovým pásmem ovšem v reálném světě můžete počítat jen někdy, v tomto případě tedy mj. není třeba použití klimatizace či topení, což by bylo zejména pro elektrické pohony čárou přes rozpočet.

Z obou výše zmíněných důvodů jsou výsledky hybridních vozů naprosto nereálné. Stačí si připomenout, že výrobci se v jejich případě ohání povětšinou spotřebou mezi 1 a 2 litry na 100 km - stačí do testu nastoupit s nabitou baterií (tj. pro EU ničím), jejíž kapacita dnes stačí na celé absolvování většiny procedury a je vymalováno. Pohonem „usrkaných” pár deci paliva dá na zmíněnou spotřebu. Že vy pak pojedete stovky kilometrů v podstatě jen na spalovací pohon, který musí táhnout i celé v tu chvíli snadno zcela nepoužitelné hybridní ústrojí, EU nezajímá.

Dle agentury Reuters se právě tuto skutečnost rozhodla Evropská unie řešit. Rozhodně však nečekejte, že by se do Bruselu vrátil zdravý rozum, který by v tomto případě vyřešil vše. Jediné, co k narovnání značně pokřiveného zrcadla reality, je akceptovat, že elektrická energie je také energie, že se na různých místech vyrábí různě a s jejím generováním jsou spojené nějaké emise. Ty by stačilo přičíst k udávané spotřebě a realitu máme před sebou hned pro všechny pohony bez rozdílu, bez jakékoli změny procedury.

Například u níže vyobrazené Octavie RS iV činí udávaná spotřeba 15 kWh elektřiny na 100 km v kombinaci, což v případě emisí aktuálně generovaných výrobou elektřiny v České republice dle electricityMap (424 g/kWh) odpovídá 63,6 gramu CO2 na 1 km. Připočítáme udávaných asi 28 g/km za spalovací motor a máme na světě kombinované emise CO2 ve výši 91,8 g/km. Diesely u Octavie začínají s emisemi na 107 g/km, takže hybrid u nás může mít i jistý smysl, to je korektní informace. Stejně tak je ale třeba dodat, že v Polsku s jeho 578 g/kWh už to tak nebude (celkové emise 114,7 g/km), v Bosně to bude ještě horší (131,2 g/km) a v takové Austrálii (136,6 g/km) jde už o úplný nesmysl.

Je tak těžké se na věc takto podívat? A říci jasně, že elektrické či elektrifikované pohony mohou mít smysl, ale rozhodně ho nemají všude a pro všechny? Pro EU to zjevně problém je.

Ta totiž nehodlá podobným způsobem srovnat měřítka, chce svým krokem jen navýšit tlak na úplnou elektrifikaci a definitivní ukončení výroby spalovacích motorů, neboť elektromobily budou nadále čisté jako lilie. V Bruselu se opírají o výsledky studie Mezinárodní rady pro čistou dopravu ICCT, která uvádí, že hybridy mohou v reálném světě produkovat až čtyřikrát více emisí, než je uváděno. To je pravda, o elektromobilech ale mlčí, i když ty produkují nekonečně násobně více emisí, neboť místo bájné nuly jde u nás třeba o 80, 90 či ještě více gramů CO2 na km, záleží na konkrétním autě.

To EU nezajímá, a tak chce proceduru WLTP přepracovat, aby její součástí bylo více dat ze skutečných silnic. Na konkrétní podobně se nicméně ještě pracuje, přičemž tento týden se mají sejít zástupci automobilek, vlád a zákaznických organizací, aby prodiskutovali veškeré změny. Ty pak mají být přijaty ještě letos, testovat se dle nich ovšem začne až od roku 2025. Jak jsme ale už naznačili, výrobcům bude i nadále umožněno, aby se tvářili, že elektřina pochází z ničeho, a její výroba tedy nikterak nezatěžuje životní prostředí - protože opak by rázem pohřbil snad už i trapnou pohádku o dokonalé čistotě elektromobilů. Hledá se jen cesta, tak vystrkat ze hry plug-in hybridy, nic jiného.

Jakkoliv bychom měli mít pocit jistého zadostiučinění, neboť na absurdní spotřebu plug-in hybridů upozorňujeme již přes 10 let, ve skutečnosti nás zaplavila spíše skepse. Právě kombinace spalovacích motorů a elektromotorů mohla totiž vést k tomu, že benzinová a dieselová ústrojí nezmizí hned tak u ledu. Nyní ale začíná být stále více jasné, že EU je hodlá vymýtit co nejdříve, aniž by přitom existovala jejich dostatečně schopná alternativa. Elektřina je prostě boží, bezemisní a kdokoli říká, že nahý císař nemá šaty, je rázem dezinformátor hodný co nejrychlejšího vytlačení z veřejného prostoru. To aby si císařovy nahoty náhodou nevšiml i někdo další.

Pokud někdo věří tomu, že minimálně 1 608 kilogramů vážící Škoda Octavia s motorem 1,4 TSI a elektromotorem jezdí za 1,1 až 1,2 litru na sto kilometrů, měl by se nechat vyšetřit u doktora Chocholouška. Přesto snahu EU zamezit této přetvářce nevítáme s otevřenou náručí, neboť nejde tu nejde o návrat ke zdravému rozumu, ale o zvýšení tlaku na ryzí elektromobilitu pro všechny a všude. Foto: Škoda Auto

