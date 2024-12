EU chce nasypat Číňanům přes 25 miliard, aby naučili místní automobilky dělat elektromobily, to snad už není pravda včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Člověk si musí promnout oči, když něco takového čte. Chápe Brusel ještě vůbec, v čem spočívá jeho nekonkurenceschopnost nejen na tomto poli? Číňané tu nikoho nic nenaučí, maximálně se nám budou smát celou cestu do banky s dalšími 25 miliardami v kapse.

Jedním z nosných ekonomických témat je letos v Evropě nárůst dovozních cel, jimž musí čelit čínské automobilky. Ty se pochopitelně o dobytí starého kontinentu nepokouší poprvé, před zhruba 15 lety však dopadly hůř než sedláci u Chlumce. I když byly jejich vozy k mání pomalu za hubičku, zájem o ně byl skoro nulový. Designově šlo o neatraktivní vozy, které se blížily kráse jen ve chvíli, kdy došlo na okaté kopírování zavedených značek. Bezpečnost, komfort či dynamika pak byly oblasti, o nichž se raději taktně mlčelo, protože nic horšího v podstatě neexistovalo.

Číňané se z tohoto nezdaru poučili a následně začali na svou stranu přetahovat renomované techniky a designéry. Zároveň usoudili, že hlavně Evropa má v případě spalovací techniky velký náskok, a proto se začali ve velké míře realizovat na poli elektrickém. A jakkoli i prvotinám s bateriovým pohonem se člověk mohl smát či při pohledu na ni plakat, Číňané svůj tah na branku nevzdali. V případě elektromobility jim tak může konkurovat už jen Tesla, a to pouze díky své image. Optikou hodnoty za peníze nabízí víc než kdo jiný.

Právě to byl důvod, proč Brusel začal tak moc volat po vyšších clech, jakkoli již hezkých pár let káže výrobcům, že nejdál to dotáhnou právě s elektromobilitou. Problémem je však skutečnost, že Evropská unie v mezičase přitvrdila svou zelenou politiku natolik, že na starém kontinentu již nelze vyrábět levně vůbec nic. Místní automobilky ale naneštěstí na bateriový pohon začaly cílit dle zadání, neboť i když pro ně šlo o novou technologii, politický tlak jim vyhovoval. Však kdo by chtěl investovat do nejisté budoucnosti a bát se konkurence, když lidé mohou koupi konkrétního typu produktu dostat příkazem, vše ostatní se zakáže a vy se můžete soustředit jen na jedno, že?

Málokomu však v té chvíli došlo, že zákazníci mají ještě jednu možnost, nekupovat nic. Držet se jí pak začínají stále více, což začalo stěžejní ekonomický pilíř starého kontinentu značně podemílat. Zmiňovaná cla jej pak sice měla zpevnit, jenže jak tušil kdokoli, kdo nemá hlavu na krku jen proto, aby mu do něj nepršelo, reálně se tak nestalo. Místo toho se ukázalo, že Brusel šlápl čínskému drakovi na ocas, a ten to nehodlá nechat jen tak. Peking jednak začal mluvit o vyšších clech, která by byla bolela Evropany, především se ale tamní automobilky rychle chopily příležitosti a začaly pracovat i na spalovacích autech, která cly zatížena nejsou. Šach.

Obchodní války nicméně neznají vítěze. A Evropa by z tohoto klání nejspíš vyšla v daleko horší kondici než Čína. Proto se Brusel rozhodl znovu úřadovat, přičemž dle kolegů z Financial Times, kteří se odvolávajíc na dva věrohodné zdroje, by nově čínští výrobci nečelili vyšším clům, nýbrž by na ně na starém kontinentu čekaly velkorysé dotace. Výměnou za 1 miliardu Eur, tedy nějakých 25,3 miliard korun, ovšem Brusel požaduje, aby naučili místní automobilky, jak levně vyrábět elektromobily. A také by zde měly vystavět některé své továrny.

Pokud v této chvíli nevěříte vlastním očím, nedivíme se vám. EU totiž skutečně chce narvat svému velkému obchodnímu nepříteli do kapes přes 25 miliard korun, a to výměnou za něco, co je vlastně Bruselu k ničemu. Jednak si nejsme jisti tím, že má kdokoli na poli elektrických aut nějaké výjimečné know-how, v tom problém není. Číňané umí především vyrábět levněji, to ale v Evropě zopakovat nelze, ne s místními cenami energií, práce apod.

Co tedy Číňané mohou nabídnout EU výměnou za oněch víc než 25 miliard korun? V podstatě nic, v jejich klobouku se neskrývají žádné zázraky, jen racionálnější přístup k témuž. Tohle jsme uměli i tady, ale najednou jako bychom v tom nechtěli pokračovat. Nedávno jsem někde četl poznámku jednoho ekonoma, který pravil, že problém už dávno není v tom, že by Evropa byla pravá, levá, progresivistická nebo konzervativní, je především hloupá a tupá. Nezdá se, že by tomu tento nápad nějak odporoval, bohužel.

Zatímco u nás je takový ID.3 k mání od 799 900 Kč, v Číně startuje na 119 900 yuanech neboli na 398 tisících korun. Není tedy třeba učit evropské automobilky, jak vyrábět auta levně, k něčemu takovému jsou třeba třeba levné energie a levná práce. Zrovna toho se ale v Evropské unii zřejmě už nedočkáme. Foto: Volkswagen

Zdroj: Financial Times

Petr Prokopec

