EU chce jediným trikem odstřelit spalovací motory už za 5 let, vítr vane z Německa

Evropská unie je expertem na to, jak něco přímo nezakázat a přesto to učinit dále neživotaschopným. V hledáčku teď má spalovací motory a pokud její záměr projde, beziny a diesely skončí už za 5 let.

Před pár dny jsme poprvé psali o záměru EU zpřísnit chystané emisní limity skrývající se za normou Euro 7. V době, kdy má automobilový průmysl problémy i bez toho, se nám to zdálo poněkud necitlivé, realita je ale ještě o poznání horší, než se minulý týden zdálo.

Ven se nyní dostaly další podrobnosti celého plánu, který - pakliže bude v této podobě přijat - bude znamenat konec nových benzinových a dieselových aut, neboť nastavené limity s nimi jednoduše nebude možné splnit. Nikoli však kvůli tomu, že by samy o sobě byly nesplnitelně nízké, ale kvůli na první pohled neviditelnému triku, který by zřejmě učinil nedosažitelnými už současná maxima.

Než si ovšem probereme detaily, je třeba připomenout, s čím jsme konfrontováni nyní. V rámci stávající normy EU 6d-TEMP musely automobilky zavést opravdu komplikované anti-emisní systémy, které z moderních vozů nezřídka dělají čističky vzduchu - to není vtip. A když už z nich něco vychází, je to proto, že technologie jako SCR potřebují pár kilometrů, než dojde k dosažení optimální teploty.

Pokud si přitom uvědomíme, k jakému posunu došlo za posledních několik málo let, pak bychom výrobcům měli zatleskat. Ovšem pro EU jejich snahy nejsou dostatečné, a proto by v rámci normy EU7 měla všechna benzinová a dieselová auta dosahovat stejných emisních standardů za všech situací. Nové vozy by tak měly být testovány v situacích, jako je jízda při extrémně nízkých teplotách, na plný plyn, v jakékoliv nadmořské výšce či při tažení přívěsu. A také na prvních několika metrech jízdy. Právě toto je onen fígl, kvůli němuž by se jakýkoli nový spalovací motor stal nehomologovatelným, i když by v naprosté většině situací limity plnil.

„Toto je technicky nemožné a každý to ví,“ říká k tomu stroze šéfka automobilové asociace VDA Hildegard Müller. Tu následně podpořil i profesor Thomas Koch z technologického institutu v Karlsruhe, dle kterého „legislativci z Bruselu vyžadují, aby každé auto od VW up! až po velké SUV již od prvního metru, i při minus 10 stupních Celsia, s přívěsem, Lewisem Hamiltonem za volantem a při jízdě do kopce ani během prvních dvou kilometrů neprodukovalo téměř žádné polutanty,“ říká.

Něco takového je skutečně nereálné, přičemž profesor Koch navíc dodává, že daný tlak nepřinese vůbec nic. Již stávající spalovací motory jsou dle něj natolik emisně neutrální, že víceméně není, kam je dále posunout. Tedy v reálném světě, na ten ovšem EU potaz nebere. Právě proto ve stylu filozofie „papír snese všechno“ vyráží do boje, který vůbec být nemusel vyhlášen. A jako každá válka totiž nepřinese nic dobrého hlavně běžným lidem.

Velmi zajímavé přitom je, že onen tlak EU nevznikl z ničeho. Za stále větší podporu elektromobility brojí v Bruselu především německá vláda tlačená koncernem VW. Už v minulosti jsme rozebírali, kdo je skutečným strůjcem regulací EU, neboť i když jdou zdánlivě proti automobilkám, ve skutečnosti mohou některým z nich i pomáhat tím, že dovolují plánovat budoucnost a nebát se toho, že konkurence přijde s něčím lepším - protože nic jiného nebude možné dostat na trh. VW vsadil všechno na jednu kartu, je to obrovský hazard a pokud mu úspěch jeho záměrů „nepohlídají” regulace, mohl by také prohrát.

Znát je to nakonec i doma. Ministr hospodářství Peter Altmaier prohlásil, že dotace na elektromobily by měly být prodlouženy minimálně do roku 2025, jakkoli původně neměly být v platnosti déle než do konce letošního roku. Dle něj totiž jen tak je možné garantovat, že zůstanou zachovány statisíce pracovních míst v automobilové branži.

Prakticky všichni ostatní, třeba včetně slavného motoráře Fritz Indry ale tvrdí opak, tedy že protěžování elektrické mobility ekonomické problémy jen přinese a propouštění s ním půjde ruku v ruce. „Zákazníci jsou spokojeni se svými současnými vozy a mohou si je jednoduše ponechat déle, pokud budou náhradní díly. Když se ale obvyklý šestiletý cyklus obměny naruší o rok, dva či tři, pak má ekonomika velký problém,“ říká Indra.

Vlak jménem Euro 7 ale už vyjel ze stanice a zastavit jej může zřejmě jen evropský parlament. Nevíme ale o tom, že by na jeho půdě kdy reálně probíhala jakákoli reálná demokratická diskuze. Ale doufat stále lze. Nová pravidla mají být definitivně stanovena do konce příštího roku a začít platit od 1. ledna 2025 - pokud z nich nezmizí ony absurdní pravidla o plnění emisních limitů za podmínek, kdy nikdy splněny být nemohou, pak víte, co očekávat.

Spalovací motory jsou dnes sice nejčistší v historii, přesto jsou momentálně druhem na vymření. Podmínka zakomponovaná do nových limitů emisí je může učinit nehomologovatelnými bez ohledu na cokoli. Ilustrační foto: Škoda Auto

