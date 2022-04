EU podřízená organizace dala facku EU, Škoda Octavia TDI je podle testu čistší než elektromobily před 3 hodinami | Petr Prokopec

Tyto testy vznikly proto, aby ukázaly ekologický přínos bateriových vozů, postupná snaha učinit výpočty realističtějšími z nich ale udělala pravý opak. Výpočet teď počítá i s emisemi spojenými s výrobou i celým životním cyklem aut. A diesel je rázem králem.

Není žádným tajemstvím, že se Evropská unie snaží protlačit elektromobily jako jediné udržitelné dopravní prostředky budoucnosti. Své tvrzení o čistotě ale Brusel založil v podstatě jen na absenci výfuků - nekalkuluje ani s emisemi spojenými s výrobou elektřiny, ani s těmi vzniklými při výrobě bateriových aut a ani s tím, jak je ovlivňuje jejich nevyhnutelně kratší životnost. Rázem by totiž vyšlo najevo, že realita je docela jiná a elektromobily samy o sobě neřeší v podstatě nic.

Čekali jsme, že Brusel se této přetvářky držet až do sebezničení a vypadalo to tak i ve chvíli, kdy byl v rámci organizace Euro NCAP spuštěn program zvaný Green NCAP. Ten se nesoustředí na nárazové testy, nýbrž zkoumá množství skleníkových plynů a energetickou efektivitu jednotlivých aut. Postupem času ale zjevně při komunikaci mezi europolitiky a lidmi z programu došlo k chybě, neboť místo výsledků bezbřeze podporujících elektromobilitu tu máme po mnoha úpravách poměrně realistický pohled na věc, který pro elektrické vozy vůbec dobře nevyznívá.

Pokud se totiž zadíváme opravdu podrobně na nejnovější studii, pak již nelze mít pochybnosti o tom, že nám Brusel už dlouhá léta věší bulíky na nos. V rámci posledního kola testů a výpočtů byl vůbec poprvé zkoumán celý životní cyklus zahrnující nejen provoz, ale rovněž výrobu a následnou recyklaci a sešrotování 61 vozů různých značek i pohonů. Výsledky jsou hned dvojí, přičemž zkoumány byly jak celkové emise, tak veškerá spotřeba energie. Green NCAP přitom vycházelo z předpokladu, že dané vozy jsou provozovány po 16 let, během kterých najedou 240 tisíc kilometrů.

Již tyto parametry naznačují, že o holou realitu pořád nejde. Výrobci totiž poskytují na baterie pouze osmiletou záruku a o mnoho déle bateriová auta smysluplně nefungují. Auta se tedy oněch 16 let buď nedožijí, nebo bude nutné do nich koupit zcela nové baterie, což ale přinese další ranec emisí navíc.

Nechme nicméně věci jak jsou. Ostatně i při započítání pouze jedné baterie nevychází výsledky zrovna ve prospěch elektrických aut. Tedy v rámci oné celkové spotřeby energie, neboť lídrem v rámci průměrných hodnot se stala Škoda Octavia Combi 2,0 TDI (!), na kterou připadá 164 MWh. Tedy méně, než kolik je potřebuje plug-in hybridní Toyota Prius (167 MWh) či plně elektrický, navíc prťavý a s Octavií nesrovnatelný Fiat 500e (171 MWh).

Zastánci elektromobilů pochopitelně mohou namítnout, že v nejlepším případě se italský elektromobil může dostat na 134 MWh, zatímco s českým kombíkem je v tu chvíli spojeno 151 MWh. Nicméně stejně tak lze zmínit, že u Fiatu lze vyšplhat až na 198 MWh, zatímco u Škody maximálně na 193 MWh. A to je - opakujeme - Octavia vůči elektrické pětistovce opravdový obr, auto o několik tříd výše.

V případě vypuštěných emisí pak sice český vůz již prohrává, ovšem jeho dieselové ústrojí nemusíte po osmi letech měnit. 16 let při kalkulovaném nájezdu přežije jako nic, byť do servisů během té doby bude muset. Pokud ovšem tak dlouho budete provozovat elektromobil s původními bateriemi, jeho dojezd bude již jen zlomkový. De facto jej tak budete využívat jen tam, kde by stačilo jízdní kolo.

Lze pak už jen dodat, že výše zmíněné výsledky jsou spojené s vozy modelového roku 2021. V rámci programu však došlo i na srovnání těch o rok starších. Nás přitom zaujala dvojice Renaultu, neboť benzinové Clio si v průměru za celý životní cyklus řekne o 187 MWh energie. Elektrické Zoe je nicméně na tom ještě o jednu megawatthodinu hůře. A naopak třeba plynový Seat Ibiza skončil dokonce se 186 MWh.

To všechno je pro EU pořádná facka a je třeba apelovat, aby pravidla Bruselu kladla důraz pouze na výsledek, nikoli na způsoby jeho dosažení. K čistému ovzduší se totiž můžeme propracovat jen tak, že necháme výrobce přijít s tím nejefektivnějším řešením pohonu, ne tím nařízeným. Pokud se ale automobilky budou řídit pouze diktátem, skončíme všichni na jedné, špatné cestě. Nebyla v tomto směru naše vlastní minulost dostatečně poučná?

