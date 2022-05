EU udělala další krok směrem k úplnému zákazu spalovacích aut, její zabedněnost je už k breku před 5 hodinami | Petr Prokopec

Je to jako pokoušet se půl hodiny vtloukat dítěti do hlavy, že jedna plus jedna jsou dvě. A pak si vyslechnout, že jsou to tři. EU jsou roky servírovány argumenty, proč vede naprosto nesmyslný boj, ona ho ale vede a bude vést dál, dokud nás nepřivede do průšvihu, který už žádné přerozdělování cizích peněz nevyřeší.

Není žádným tajemstvím, že Evropské unii spalovací motory nevoní. Europolitici v nich vidí absolutní zlo, které je třeba potlačit, a už jim nestačí jen milion naházených klacků pod jejich kola. Proto chtějí, aby byl v roce 2035 prodej benzinových a dieselových aut výslovně zakázán napříč Unií. Nahradit by je měly elektromobily, které jsou pro změnu v očích zákonodárců čistější než lilie. Stojí za tím jen fakt, že emise spojené s jejich výrobou a provozem, nejsou nikterak brány v potaz, i když reálně mají k nulovým sakramentsky daleko i podle organizací podřízených samotné EU.

Snahy EU jsou jen vytloukáním klínu klínem a musíme se ptát, co je jejich reálným smyslem. Však Brusel má před očima stejná data jako my, která Unii čas od času připomenou i lidé z byznysu. Elektromobily mohou velmi snadno přinést více škody než užitku, však si stačí uvědomit, co všechno a jak moc v důsledku zelených experimentů, nešťastné fiskální politiky, narušení logistických řetězců a nakonec i konfliktu na Ukrajině zdražilo. Tak přidáme ještě uměle dražší auta? Nebo spíše ještě více uměle dražší, protože drahá jsou už teď.

Zmínit je třeba také to, že plánovat cokoli v tak vzdáleném časovém horizontu je absurdita non plus ultra. Nikdo dnes ani nedokáže říci, jaká bude za půl roku inflace. A před půl rokem málokdo věřil, že by se na Ukrajině mohlo válčit. A my se budeme tvářit, že víme, co bude v roce 2035? Nevíme nic a kdo tvrdí opak, lže. Stavět na něčem takovém zákaz, který má zasáhnout skoro celý starý kontinent, je něco mimořádně tragického i komického současně.

Pro europolitiky ale takové věci zjevně nejsou podstatné, neskládají účty nikomu, v roce 2035 už si na ně nikdo ani nevzpomene. Místo toho se raději rozhodli zneužít situace a poukazují na vysoké ceny pohonných hmot, kterým mohou zabránit nejsnáze tím, že zruší povinné daně zdražující je snadno i o více než 100 procent. Místo toho ale na jimi zavedených daních staví argumentaci pro přesednutí do elektromobilů, které jsou prý dostupné. Je Brusel na Marsu? Nebo bere ceny po nespočtu dotací, které vytváří leda iluzi dostupnosti?

Deformace trhu nedělá věci reálně dostupnými a je neudržitelná. Ostatně i Němci hodlají dotace již na konci letošního roku razantně snížit a velmi pravděpodobně s nimi v roce 2025 úplně skončí. Poté se již elektromobily budou muset prosadit bez pomocné ruky, což není příliš reálné. Žádný razantní technologický skok v nejproblematičtějších aspektech se do té doby nemůže odehrát.

Je rovněž třeba připomenout, že kvůli zmiňovanému konfliktu výrazně vystřelila cena vzácných kovů a vlastně veškerých materiálů. Představa, že tedy dojde ke zlevnění elektromobilů, je vskutku naivní. Brusel si nicméně stojí za svým, jak dokládá hlasování Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a zdravé potraviny. Zákonodárci totiž považují zákaz spalovacích aut za výborný nápad, a proto jej schválili. Tím nicméně do dané rakve zatloukli jen jeden z mnoha nezbytných hřebíků.

Aby totiž zákaz vešel v platnost, je třeba hlasování celého europarlamentu. To je loutková hra, kde odpor nelze čekat, musí se ale sejít také Evropská rada, kde změnu musí schválit jednotlivé státy. A to už bude problematičtější, jakkoli se i tady může stát, že se politici o nás bez nás nějak domluví. Evropská komise by na každý pád chtěla mít hotovo do konce příštího roku, přičemž zvažuje i peněžitou podporu výrobců, aby nedošlo k propouštění. To už se člověk musí chytat za hlavu. Není to nutné, pánové a dámy, stejně jako není třeba peníze sypat 30 dalšími směry. Stačí automobilky je nechat dělat chtěné a nenařizovat jim dělat nechtěné. Ale ne, lepší bude peníze jedněm a dávat jiným až do skonání světa.

Zajímavé pak je, že do roku 2023 chce EU rovněž začít měřit emise spojené s celým životním cyklem aut, přičemž do dané rovnice mají být započítány také emise z pohonných hmot či elektřiny. Člověk by si pomyslel, že tím se europolitici mohou střelit do vlastní nohy, neboť se už teď ví, že bateriová auta touto optikou neřeší vůbec nic. Že by EU do té doby přišla s novou metodikou, kde všechno vyjde, jak je třeba? Můžete si na to začít sázet.

VW ID.3 si za celý svůj životní cyklus může říci až o 274 MWh energie, zatímco v případě takové Škody Octavia Combi 2,0 TDI může jít jen o 164 MWh. Přesto je v očích Bruselu čistější elektrický vůz, zatímco ten dieselový je démonizován. EU fakta nezajímají a pochybujeme, že kdy zajímat začnou. Foto: Volkswagen/Škoda Auto

