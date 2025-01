Euro NCAP vyhlásil nejbezpečnější auta roku. Se zavedenými výrobci příznačně vytřel podlahu Číňan před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Euro NCAP

Vsadili byste si při vyhlašování aut nabízejících nejlepší ochranu posádce při nehodě za rok 2024 na Volvo, Porsche nebo jinou drahou evropskou značku bez ohledu na typ vozu? Pak byste se krutě spálili, všem renomovanějším soupeřům mezi elektromobily vypálil rybník Zeekr.

Představte si, že se rozhodnete stát profesionálním zápasníkem. Začnete tedy trénovat a nasypete opravdu nemalé peníze do veškerého vybavení. Zároveň se také obklopíte řadou lidí, kteří by vám v cestě na vrchol měli pomoci. Problém je však v tom, že málokterý z nich je upřímný. Místo toho vám soustavně mažou okolo úst med a pořádají jednu tiskovou konferenci za druhou, kde oznamují, jak vytřete podlahu s tím či oním soupeřem. A protože tak činí se značně nadutým tónem, jednoho dne se stane, že jeden takový borec výzvu přijme.

O tom, co přesně se stane poté, by vám nejlépe mohli povyprávět sedláci od Chlumce. Nakládačky si ale všimnou pouze diváci, kteří onen zápas sledovali. Lidi, kteří vám mazali med kolem úst, ovšem jako by to vůbec nezaznamenali. A tak nadále pokračují ve svých oslavných frázích, i když zbytek světa ví, že jsou to pouze směšné prázdné fráze. Nepřipomíná vám to něco? Pokud sázíte na politicky tlačenou elektromobilitu, jste zas jednou na správné stopě.

Že se takto věci mají, nově připomíná organizace Euro NCAP, která vyhlásila nejbezpečnější auta za loňský rok podle jejích testů. A tím nejlepším v kategorii elektromobilů je Zeekr X. Tedy čínské auto, které by bylo pro svou bezpečnost ještě před pár léty ze strany Evropanů leda terčem posměchu. Časy se ale mění i v tomto ohledu.

Čínské SUV dosáhlo v rámci ochrany dospělých na 91procentní hodnocení, zatímco za ochranu dětí si odváží 90 procent, za ochranu chodců 84 procent a za elektronické berličky 83 procent. To jsou ve třech případech lepší hodnoty, než jaké mají na kontě Škoda Superb a Volkswagen Passat, jinak nejbezpečnější velká rodinná auta. Ve dvou případech pak Číňanům nezvládá konkurovat ani Mazda CX-80, jinak nejbezpečnější velké SUV. Lepší než Zeekr X je tak pouze Mercedes třídy E, který si připsal titul celkového vítěze.

Čínské SUV přímo ve své kategorii zametlo s Volvem EX30, které bychom s ohledem na dlouholetou tradici švédské automobilky stavět bezpečnost na první místo čekali na absolutním vrcholu. Za oběť mu ovšem padlo i nové elektrické Porsche Macan, stejně jako Cupra Tavascan, MG HS nebo Toyota C-HR.

Co to říká o současném situaci automobilové branže - a realističnosti úvah zejména evropských politiků při pohledu na ni - si už laskavý čtenář jistě domyslí sám.

Jsou čínská auta skutečně pojízdné rakve? Zeekr X po crash testech bruselské organizace dokazuje, že letité mýty jsou dávno přežité, mezi elektromobily je dokonce tím absolutně nejlepším. A v celkovém pořadí je druhý. Foto: Euro NCAP

Zdroj: Euro NCAP

Petr Prokopec

