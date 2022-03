Evropská divize Fordu končí, při jejích výsledcích z posledních let se není čemu divit před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Mnohokrát jsme v posledních letech zmiňovali, že s Fordem to jde v Evropě rychle z kopce a spása je v nedohlednu. Teď už to má i své konkrétní dopady - s divizí Ford of Europe, která byla po dekády jakýmsi státem ve státě, je nyní konec.

Pro Ford jsem měl svého času slabost. A vlastně nejen já, ale celá má rodina. V našem vozovém parku se tak nacházel tří- i pětidveřový Escort, Focus hatchback i kombík, čtyřválcové i šestiválcové Mondeo, a stejně tak i několik Transitů. Nicméně tak tomu bylo v 90. letech a krátce po příchodu nového milénia. V roce 2008 nicméně modrý ovál silně zasáhla globální ekonomická krize, načež automobilka potřebovala půjčku od americké vlády, aby vůbec přežila. Následně proto začala s rozprodejem svého impéria, do kterého patřily Aston Martin, Jaguar, Land Rover či Volvo.

Nedošlo však pouze na tento krok, někdejší šéf modrého oválu Alan Mullaly přišel rovněž se strategií One Ford. Pod její hlavičkou přitom docházelo k vývoji aut pro celý svět, nikoliv jen pro specifické trhy, což logicky zredukovalo náklady. I proto šlo v krátkodobém horizontu o úspěch. Nicméně v tom dlouhodobějším se již projevilo, že Ford žije ze setrvačnosti a nikoli z atraktivity aut, která aktuálně nabízí. Značka se přestala trefovat hlavně do evropského vkusu, což vedlo k razantnímu poklesu obliby i prodejů.

Zatímco v letech 1999 až 2007 automobilka v Evropě nikdy neklesla pod 1,6 milionu prodaných aut ročně, o dekádu později již měla na kontě jen milion registrací. Předloni pak dokonce ani nepřekonala sedmisettisícovou metu, zatímco loni zákazníkům dodala jen 569 537 aut. Za nějakých dvacet let tu tedy máme pokles o více než dvě třetiny, k čemuž jistě přispěla i cenová politika značky. S vyššími ciframi na cenovkách nebyla spojena vyšší kvalitativní ani jiná úroveň.

Pokud bychom tedy nyní měli označit Ford nějakou nálepkou, byla by to ta s nápisem „neúspěch“, na což jsme v poslední době opakovaně upozorňovaly. Značka to neslyší ráda, je si toho ale zjevně vědoma, a proto zavelela k reorganizaci. Aktuálně se však nezdá, že by to vzala za správný konec. V důsledku změn totiž končí divize Ford of Europe, která byla součástí modrého oválu po dlouhých 55 let a jenž měla na starosti veškeré operace týkající se starého kontinentu. Její ústředí přitom bylo alokováno v německém Kolíně a šlo tak trochu o stát ve státě - evropský Ford a „jiné Fordy”, to byly skutečně odlišné světy.

Ford nyní hodlá veškeré své globální aktivity dirigovat skrze pět divizí Model e, Ford Blue, Ford Pro, Ford Drive a Ford Credit. První zmíněná se přitom zaměří na elektromobilitu a tedy hlavně na Evropu, neboť značka na tomto kontinentu nechce od roku 2030 nabízet nic jiného než bateriová auta. Tedy v rámci těch osobních, na ta užitková bude dohlížet divize Ford Pro, pod kterou bude spadat britské ústředí v Duntonu.

„Geografie je pro nás stále důležitá, ale od roku 2023 se mnohem více zaměříme na jednotlivá oddělení,“ potvrdil výše zmíněné finanční ředitel značky John Lawler. Zároveň dodal, že regionální pobočky již nebudou udávat směr vývoje. Svým způsobem jsme tak zase zpátky u strategie One Ford, se kterou se automobilka ke své velké úlevě před pár lety rozloučila. Ani tentokrát si tedy nejsme jisti, že na konci vytyčené cesty bude stát úspěch.

Ford se dostal do takové mizérie, že jeho nejlépe prodávaným vozem loňského roku nebyl Focus či Fiesta, nýbrž znovuzrozená Puma. Ani ta se ale neprodává dost dobře na to, aby ospravedlnila další existenci samostatné evropské divize značky. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.