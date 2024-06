Evropské aktivity Fordu se dál hroutí. Padáka dostalo dalších 1 600 lidí, za poslední dobu je jich už přes 6 tisíc včera | Petr Prokopec

Další továrna modrého oválu téměř osiřela, už se v ní vyrábí jen jediný model. Automobilka proto vyhodí dalších skoro 1 600 lidí a její bilance z poslední doby připomíná krvavou lázeň. Část propuštěných by ráda jednou znovu najala, její plány do budoucna ale působí dost naivně.

Ford si dal za cíl v Evropě od roku 2030 prodávat pouze elektromobily. Modrý ovál tak chtěl být elektrický dříve, než ho k tomu politici chtěli donutit, nad čímž jsme od začátku kroutili hlavou. Byla to jedním slovem pitomost, což před pár měsíci uznal i nejvyšší šéf Fordu. Záhy to vedlo i k přehodnocení absurdních plánů pro starý kontinent, vyhráno tím ale není.

Automobilky nejsou vodní skútry, jsou to zaoceánské parníky, jejichž kurs nelze změnit z minuty na minutu, je to práce na několik let. Roky bazírování na naprosto nesmyslné strategii si tak budou dál vybírat svou daň v podobě rozkladu evropských aktivit značky. Ta prostě vsadila na špatného koně a v případě žádaných vozů přestala počítat s adekvátními nástupci. Místo toho doufala v prodej nekonkurenceschopných elektrických alternativ, a tak ve výsledku ve stále větším množství fabrik nebude mít co vyrábět.

Skončily či skončí typy Fiesta, Focus a Mondeo, což zasahuje hlavně německé a britské aktivity automobilky, loni ale modrý ovál odpískal také MPV S-Max a Galaxy. Ty se pro změnu vyráběly ve španělské Valencii, kvůli čemuž přišlo o práci 1 100 lidí. Protože se ale v továrně aktuálně vyrábí už jen Kuga, jejíž budoucnost je též mlhavá a současnost nepřesvědčivá (loni prodejně meziročně -3 %, letos -7 %), výpovědi dostaly i další zaměstnanci. Jak informuje France 24, Ford již španělským odborům oznámil, že skončí dalších 626 lidí v rámci prvního kola vyhazovů, v tom druhém bude následovat ještě 966 lidí navíc. Bavíme se tedy o skoro 1 600 propuštěných navíc.

Ford doufá, že zhruba tisíc lidí zase přijme, ale to až v roce 2027, kdy se v továrně má začít vyrábět nový hybridní model. Automobilka předpokládá, že ročně takto vznikne 300 tisíc aut, což není zrovna malé množství - s přehledem totiž stačí na to, aby se vůz dostal do vůbec nejlepší evropské pětky. Je ale Ford vůbec ještě pozici, any na takový úspěch mohl pomýšlet? Loni byla jeho nejžádanějším vozem Puma, která nedosáhla ani na 160 tisíc prodejů. Ani Kugy s Pumou se neprodává dohromady 300 tisíc kusů za rok.

Ford k tomuto kroku uvedl, že se snaží dosáhnout jednodušší organizační struktury. Dolů tedy nemá jít pouze počet zaměstnanců, ale i modelů určených pro jednotlivé trhy. To ovšem může být problém, neboť dál nemusí docházet k adekvátnímu využití kapacit továren, což by vedlo jen k dalšímu propouštění.

Suma sumárum se tak sázka elektrifikaci jeví už teď jako velký průšvih, který může dál eskalovat. Ještě než Ford loni v březnu propustil oněch 1 100 lidí ve Valencii, dal padáka 2 300 zaměstnancům v Německu a 1 300 pracujícím v Británii. Během necelých dvou let tak automobilku opustí víc než šest tisíc lidí, to opravdu není málo. A to tohle číslo nezahrnuje odchody části lidí do jiných firem, do důchodu apod.

Modrý ovál poznává jak šeredně se s elektromobily spletl, když ignoroval přání zákazníků. Ti se jen vydali o dům dál, kam nově musí i dalších 1 622 zaměstnanců zaměstnanců ve Valencii. Foto: Ford

