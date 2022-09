Evropským automobilkám zatrnulo, noví čínští konkurenti jsou bezpečnější než téměř všechny jejich vozy před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Euro NCAP

Drahé evropské značky se proti svým novým čínským soupeřům mohly vždy vymezit alespoň tím, že s bezpečností jsou dál. To už teď zjevně neplatí, ani BMW, Alfy Romeo nebo Genesisy se nemohou rovnat čínským novicům.

Před více než dekádou se čínské automobilky rozhodly, že dobydou také evropské trhy. Na ženevském autosalonu tak byly v letech 2008 či 2009 k vidění novinky značek jako BYD nebo Chery. Nicméně prakticky všechny se dočkaly odmítavých reakcí. Jejich design byl zoufale neoriginální, uvnitř smrděla lepidlem, technicky neměla čím zaujmout, vůbec největší rozpaky ale budila jejich bezpečnost. Některé čínské vozy se při nárazových zkouškách hroutily jako domeček z karet, vedle tehdejších evropských, japonských či amerických vozů působily jako pojízdné rakve.

Na rozdíl od malých dětí, kterým vše musíte vysvětlovat opakovaně, si ale Číňané z tohoto fiaska vzali ponaučení. Usilovně proto začali pracovat na druhém útoku, který by se tomu prvnímu podobal pouze v jediném, a to v příznivě nastavené cenové politice. Se sumami výrazně nižšími, než za jaké své produkty nabízí evropská konkurence, ovšem měl být nově spojen originální a zejména přitažlivý zevnějšek, dobře vybavený a kvalitní interiér i solidní technika a vysoká bezpečnost. Mohlo se to zdát jako velké sousto ke skousnutí, Číňané ale podle všeho uspěli.

Nyní se hned totiž hned dvě čínské novinky pro Evropu dostaly do spárů organizace Euro NCAP. Ta je poslala proti zdi, stejně jako s jejich boky konfrontovala pojízdné překážky. Výsledek pak vzal dech i testovacím komisařům, neboť dosažené skóre bylo lepší než u BMW i4 či řady 2, DS4, Hondy HR-V, Kie Niro, Opelu Astra či Peugeotu 308. Všechna tato auta totiž se standardní výbavou, tedy bez využití dvojího metru, dosáhla pouze na čtyři hvězdičky. Čínská auta jich ale získala pět.

Pohled na hodnocení v jednotlivých kategoriích přitom na zavedenou konkurenci vrhá ještě horší světlo. Ora Funky Cat má totiž na kontě 92 procent za ochranu dospělých, 83 procent za ochranu dětí, 74 procent za ochranu chodců a 93 procent za „elektronické berličky“. V případě Wey Coffee 01 je pak hodnocení 91-, 87-, 79- a 94procentní. Tomu se ovšem nemohou rovnat ani pětihvězdičkové Genesis GV80 či Afla Romeo Tonale.

Nemluvíme přitom pouze o posledním kole crash testů, Funky Cat a Coffee 01 zůstávají na stříbrné a bronzové příčce i v rámci celého letošního roku. A pokud se zadíváme na výsledky z toho minulého, zjistíme, že lépe je na tom v rámci asistenčních systémů kromě Tesly Model Y pouze Nissan Qashqai a Subaru Outback. U obou těchto vozů nicméně musíte počítat s hůře hodnocenou ochranou dospělých. Znamená to tedy, že čínské novinky patří v rámci bezpečnosti na úplný vrchol.

Pro evropské automobilky je to tedy špatná zpráva, neboť jeden z posledních argumentů, proč čínská auta nechtít, zjevně padá. Jak Funky Cat, tak Coffee 01 totiž míří na starý kontinent. V případě elektrické „kočky“ máme čekat cenu startující okolo 30 tisíc Eur (cca 737 tisíc korun), což 4,2metrový hatchback až tak atraktivní dělat nebude. Wey si nicméně má za svou 4,9metrovou „kávičku“ účtovat zhruba 45 000 Eur (1,1 milionu Kč). Ani to není obecně nízká cena, v obou případech se ale bavíme o elektromobilech, na jejich poměry to výhodné nabídky jsou. A Číňané zdaleka nevyrábí jen elektrická auta.

Ora Funky Cat je k mání hned s několika pakety baterií, špičková bezpečnost je nicméně spojena se všemi verzemi. Foto: Euro NCAP



Wey Coffee 01 je v Číně k dispozici s benzinovým, plug-in hybridním a ryze elektrickým ústrojím. Do Evropy mají zamířit pouze dvě poslední zmíněné varianty, přičemž bezpečností překonávají většinu zavedené konkurence. Foto: Euro NCAP

Zdroj: Euro NCAP

Petr Prokopec

