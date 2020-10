Ex-šéf vývoje dieselů Audi u soudu odhalil detaily podvodů s TDI, nešlo jen o řízení motorů 8.10.2020 | Petr Prokopec

Tři vysoce postavení technici Audi skončili soudu kvůli podvodům s motory TDI a mezi nimi i Giovanni Pamio. Ten upozorňoval na podvody i vedení čtyř kruhů, vyslyšen ale nebyl.

Minulý týden odstartoval v Mnichově soud věnující se kauze Dieselgate. Souzen jím není pouze bývalý šéf Audi Rupert Stadler, ale také Wolfgang Hatz, který měl u německé automobilky v letech 2001 až 2009 na starosti vývoj pohonných jednotek. Stejně tak je obviněn i Henning Lörch, který měl na starosti výfukové anti-emisní systémy. A aby toho nebylo málo, zamířil před soud i Giovanni Pamio, jenž vedl vývoj dieselových motorů. Právě ten u soudu odhalil řadu zajímavých detailů.

V roce 2009 podle něj koncern VW Group vyvíjel silný tlak na zaměstnance, aby vyrukovali s tzv. čistými diesely, které měly napomoci dobýt americký trh. Německá automobilka přitom dle Pamia nejen příliš spěchala, ale také kladla důraz na špatné věci. Kupříkladu prostor pod vozem měl být využit pro komponenty audiosystému místo toho, aby zde mohly být zabudovány komponenty účinných anti-emisních systémů.

Dle Pamia Audi i proto postavilo na vedlejší kolej větší nádrž na roztok močoviny AdBlue. Ta použitá byla příliš malá, načež by se musela velmi často dolévat. Nicméně v té chvíli by zákazníci automobilky nejspíše remcali nad přílišným nepohodlím, tak přišel další podvod. Motory TDI v momentě rozeznání momentu probíhajícího emisního testu nejenže měnily řízení samotného spalování, ale i vstřikování močoviny. To tak nebylo používáno, kdy mělo, aby malá nádrž vydržela co nejdéle, pročež vozy opět produkovaly nadměrné emise.

Pamio prý po vedení několikrát žádal větší nádrže na roztok močoviny, pokaždé však byl odmítnut s tím, že „akcelerace, spotřeba a náklady byly mnohem důležitější než emise“. Vzniklo tak ideální podhoubí pro podvodný software, jenž byl následně instalován do 434 tisíc vozů. Audi se přitom následně pokusilo shodit vinu na Pamia, který byl krátce po odhalení skandálu vyhozen. To si nicméně nenechal líbit a značku zažaloval.

Audi raději couvlo a Pamiovi vyplatilo odškodné přes 1,5 milionu Eur (cca 41 milionů Kč). Souběžně s tím však padla podmínka, že třiašedesátiletý italský technik nebude o skandálu nikde mluvit. Na druhou stranu nicméně automobilka odsouhlasila, že může spolupracovat s vyšetřovateli, a tak nyní stejně vypovídá proti Audi.

Ani policie ale Pamia nevidí jako obětního beránka, a tak i když na podvody upozorňoval a spolupracoval s vyšetřovateli, nakonec musel kvůli obavám z možného útěku strávit pět měsíců ve vazbě. Nyní má navíc na krku horší obvinění než třeba Stadler, který rozhodl o prodeji „cinknutých dieselů“ i poté, co se již skandál VW Group provalil. S jejich vývojem ale spojován není, na to začal vést čtyři kruhy příliš pozdě.

Další detaily ze soudní síně se nejspíše ještě dozvíme, neboť o případu má justice jednat až do roku 2022. Zdá se tedy, že nás čeká ještě řada zajímavých odhalení, za mříže z dotyčných jistě nebude chtít nikdo.

Bývalý šéf vývoje dieselových jednotek Giovanni Pamio před soudem odhalil další nové detaily kauzy Dieselgate, Audi kvůli pohodlí zákazníků podvádělo i se vstřikováním AdBlue a na jeho varovaní nedbalo. Foto: Audi

