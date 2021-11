Extrémní nový motor popírající downsizing je v prodeji, i jeho zbylé parametry Brusel vyděsí před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Museli bychom dlouho pátrat v paměti, abychom si vzpomněli, kdy naposledy byl světu představen tak objemný nový motor bez jakékoli formy přeplňování. Teď už zná i svou cenu, jeden kůň vyjde na 655 korun.

Minulý týden jsme vám ukázali nový motor, jaký se v posledních letech už moc nevidí. Chevrolet totiž odhalil osmiválec, jehož objem narostl na 632 kubických centimetrů, tedy na 10,25 litru. Pozoruhodný však není pouze objem, ale i skutečnost, že pohonná jednotka se obejde bez turbodmychadla či kompresoru. Přesto však produkuje 1 018 koní v 6 600 otáčkách a 1 188 Nm točivého momentu při 5 600 ot./min., a to navíc při spalování relativně obyčejného 93oktanového benzinu. S vyšším oktanovým číslem by tak výkon mohl vzrůst na ještě bláznivější čísla.

Něco takového je pro současnou EU třídním nepřítelem a už minule jsme zmínili, že z podobné novinky musí leckomu v Bruselu naskakovat pupínky. Takovým ve výsledku na klidu nepřidá ani nově odhalená cena, neboť je v podstatě pozoruhodně nízká.

Je totiž třeba dodat, že pokud od nějaké automobilky budete chtít vůz s výkonem přes tisíc koní, pak vás bude stát desítky milionů korun. Pravda, v té chvíli kromě motoru a převodovky dostanete také lány jemné kůže, ovšem pokud jste na trhu jen kvůli hledání obrovité hnací síly, pak vše kolem považujete za zbytečný balast. Ostatně takové Bugatti Veyron kvůli němu váží přibližně dvě tuny, což poměr výkonu a hmotnosti poněkud sráží.

Chevrolet si za svou jednotku zvanou ZZ632/1000 účtuje 37 758,72 dolarů (cca 838 tisíc Kč), respektive 29 499 USD (655 tisíc Kč) po slevě. To na první pohled nejsou zrovna malé peníze, ovšem pokud s námi budete počítat dále, zjistíte, že nejde o zase takovou sumu. Za obstojné Camaro totiž ve Státech dáte 10 tisíc dolarů (222 tisíc Kč), přičemž stejnou sumu schramstne i jeho renovace. A víceméně totéž budete muset investovat do zesílené převodovky a zadní nápravy. Tím ovšem mohou být vaše výdaje u konce.

Za zhruba 60 tisíc dolarů (něco přes 1,3 milionu Kč) tak můžete disponovat tisícikoňovým vozem, což je v porovnání s cenami i ojetého Bugatti vskutku směšné. Je ovšem třeba počítat s tím, že osmiválcový motor není homologován pro běžný provoz, a to kvůli vysokým emisím. Užívat jej tedy budete moci pouze mimo veřejné komunikace, alespoň ve Spojených státech a Kanadě. Na starém kontinentu tomu oficiálně bude asi stejně, ovšem dá se předpokládat, že místa, kde motor takříkajíc projde, se najdou.

Lze už jen dodat, že pohonná jednotka se dodává bez startéru a vysokotlaké palivové pumpy. Zároveň vyžaduje zakázkový výfukový systém a filtr nasávaného vzduchu. Užívat by se pak měla pouze v automobilech, nikoliv třeba v motorových člunech. Na druhou stranu je však možné motor spárovat s manuálem, jakkoliv v takové chvíli si musíte dát práci s instalací a vyvážením odpovídajícího setrvačníku. Vše ostatní je nicméně již procházka růžovou zahradou, což platí i o instalaci plynového pedálu.

O možné jízdní dynamice se Chevrolet nerozepisuje, ani nemůže, ta bude vždy záviset na hmotnosti, zpřevodování a dalších parametrech vozu, ve kterém se nový motor objeví. V případě zmiňovaného odlehčeného Camara by ale problémem nemuselo být i překonání novějšího Bugatti Chiron, a to přesto, že za vůz zaplatíte výrazně méně. Motor si přitom můžete předobjednat již nyní, s dodáním se nicméně počítá až v prvním čtvrtletí příštího roku. Do té doby tedy můžete shánět zbylé komponenty.

Chevrolet si za 10,25litrovou jednotku s výkonem 1 000 koní účtuje 655 tisíc korun. Mimo to dodává, že motor vyžaduje některé další specifické komponenty, na které padnou další peníze. Foto: Chevrolet

Zdroj: Gandrud Chevrolet

Petr Prokopec

