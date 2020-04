Extrémní armádní off-road se zásobou kyslíku posunuje hranice výstřednosti aut před 2 hodinami | Mirek Mazal

Jestli je Tesla Cybertruck skutečně předzvěstí budoucnosti, můžeme se těšit na další auta posunující hranice toho, co může poznat sériovou výrobu. Drsný koncept armádního stroje má křídla a veze si zásobu kyslíku.

Nejdrsnější obrněné auto schválené pro běžný provoz nebo armádní monstrum skoro bez oken jsou apokalyptické obludy vypadají jako stroje vládnoucí světu po vymření současné společnosti. Vizuálně možná až přehnaně drsná monstra by mohla hrát v katastrofickém filmu o vylidnění zeměkoule, ovšem ne v hlavní roli.

Hlavní hvězdou takového snímku hororu by se spíše stalo virtuální dílo Milena Ivanova, který se možná nechal částečně inspirovat dosud známými giganty, ale svoji představu dotáhl ještě o úroveň dále. Extrémní SUV z jeho pera vypadá jako z jiného světa a nese pracovní název Armortruck.

Děsivý off-road s racčími křídly připomíná lunární vozítko, jde ovšem o stroj určený armádě. Studie počítá s karoserií vyrobenou z oceli, titanu, kevlaru a uhlíkových vláken. Výjimečné materiály doplňuje vícevrstvé sklo oken nebo neprůstřelná kola s šípovitým vzorkem terénních pneumatik.

Ivanov potlačil svou střídmost a do náčrtu propašoval všechny svoje představy o pojízdné pevnosti zřejmě hodně daleké budoucnosti. Autor konceptu vidí svůj výtvor jako hybrid generující až dva tisíce koní kombinovaného výkonu. Mezi další zajímavé prvky avantgardního Armortrucku patří termální noční vidění anebo systém regenerace a filtrace vzduchu namontovaný spolu se zásobou kyslíku na střeše. Také proto by si návrhář dokázal představit nasazení vozu nejen na Zemi, ale i na jiných planetách.

Experiment zatím existuje jen v grafické podobě a pokud se tohoto nápadu nechytne někdo hodně zámožný, do reálného světa se jen tak nedostane. V opačném případě by měla problém Tesla Cybertruck, která taktéž nemá daleko k vypuštění do kosmu - tam by ostatnĚ futuristický design plný nekonvenčních řešení začal dávat smysl.

Studie Armortruck od Milena Ivanova prý přežije všechno na Zemi i mimo ni, zatím existuje jen ve virtuálním světě

Zdroj: Milen Ivanov@Behance

