Ferrari dalo Kimimu Raikkonenovi auto jako dárek, i když pro něj přes rok nejezdí

Štědrost Ferrari je sympatická, zvlášť v této době. Současně ale poukazuje na to, jak odlišné poměry pro různé týmy ve Formuli 1 v dnes panují.

Dá se na to dívat různě, pro nás je to ale v prvé řadě ukázka toho, v jak odlišné situaci se nachází jednotlivé týmy Formule 1. Na jedné straně je tu Williams, který je na hranici krachu, musel poskytnout bankám jako zástavu svá nejcennější aktiva a teď je dokonce na prodej. Nebo McLaren, který musel udělat v podstatě to samé a navíc vyhodil čtvrtinu zaměstnanců. Či Renault, ten je také ve velmi podobných potížích. Ferrari se oproti tomu nachází v úplně jiné situaci.

Můžete namítnout, že McLaren, Williams ani Renault ve Formuli 1 dávno nic velkého nedokázaly, ale to ani Ferrari. Poslední titul Italové uzmuli v roce 2008, od té doby s většími nebo menšími neúspěchy zaostávají za absolutní špičkou. Přesto se jim vede dobře, protože rozdělování příjmů z komerčních aktivit okolo Formule 1 je jim nakloněno bez ohledu na výsledky. Však co by to bylo za F1 bez Ferrari, že...

Ferrari tak neřeší, co by zastavilo nebo prodalo, peníze nepotřebuje. Naopak uvažuje o vstupu amerického IndyCaru, aby mělo dost práce pro své lidi, kdyby ji ve Formuli 1 už nebylo dost. A není to jediný příklad toho, že stáj skutečně neživoří - dala auto pilotovi, který pro ni už déle než rok nejezdí, Kimimu Raikkonenovi.

Můžete namítnout, že jezdí pro Alfu Romeo, což je součást koncernu FCA, který Ferrari i jako samostatnou firmu stále ovládá. Jenže Alfa Romeo je ve skutečnosti Sauber, italská značka tuto stáj pouze podporuje. Nelze tak vnímat zdaleka jako samozřejmé, že Ferrari Raikkonenovi něco dává, zejména pak ve chvíli, kdy zmínění konkurenti z McLarenu a Williamsu svá starší auta zastavují či prodávají, aby vylepšili svou ekonomickou bilanci. Ale tak to zkrátka je.

Ferrari tedy dodalo Kimimu jako dárek jedno ze svých závodních aut, není ale ani trochu obyčejné. Jde o stroj, se kterým Raikkonen v roce 2018 vyhrál Grand Prix of Americas v Austinu a přerušil tak dvě velké šňůry neúspěchů - pro Ferrari šlo o první vítězství po 5 letech, pro Raikkonena pak po 113 závodech. Nikdo jiný v historii nezaznamenal dvě vítězství v závodě F1 s takovým rozestupem, v historických tabulkách druhý Riccardo Patrese na totéž čekal 99 závodů.

Ferrari finskému pilotovi poděkovalo snímek z předání vozu, sám Raikkonen pak projevil dík fotkou stroje zaparkovaného před sbírkou jeho crossových motorek. Všechna čest oběma stranám, jen máme trochu pocit, že v některých z konkurentů tyto záběry pouze prohloubí už tak intenzivní pocit hořkosti...

U Ferrari ekonomické problémy neznají - zatímco jiní živoří a rozprodávají i staré formule, Italové je rozdávají bývalým pilotům. Hezké, ale k soupeřům trochu necitlivé

Zdroje: ScuderiaFerrari@Twitter, kimimatiasraikkonen@Instagram

