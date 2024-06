Ferrari dělá obrovskou chybu, ze svých aut vyřazuje výbavu, kterou dostanete i do obyčejných Škod, Hyundai nebo Toyot včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Chápeme, kam se posunula doba. A víme dobře, jaké systémy jsou dnes k dispozici. Pokud by ale někdo měl dál bazírovat na z podstaty nejpřesnějších a nejkomfortnějších vestavěných navigačních systémech, jsou to drahé značky, ne naopak.

Před pár dekádami byly v automobilech zabudované navigace výsadou vozů prémiových značek, do obyčejnějších aut se dostávaly výjimečně. Jenže technologie v tomto ohledu kráčely kupředu mílovými kroky a s vyšší kvalitou šla ruku v ruce také nižší cena. Stejnou vymožeností se tak začaly chlubit i mainstreamové značky a cena ve stavěných navigací dál klesala. Pak ovšem přišel další zlom, to když jste si velmi schopný navigační systém mohli udělat z kdejakého chytrého mobilu.

Tyto systémy jsou velmi dobré, neboť pracují s neustále aktuálními online mapami, mohou mít soustavný přísun informací o dopravě a v případě aplikací typu Waze i zprávy o dění na cestě od dalších řidičů. Vozit je v autě nebylo nejšikovnější, ale jakmile přišla možnost zrcadlení obrazu mobilu v palubních systémech aut a posléze i řešení Apple CarPlay a Android Auto, vypadalo to, že vestavěné navigace jsou mrtvé. To si ale budete myslet jen do chvíle, než si obě řešení srovnáte v praxi.

I vestavěné systémy totiž prošly evolucí. I ony umí být online ve vším všudy, dokážou zobrazovat satelitní mapy, především se ale nikdy neztratí. Mobil bude vždy „viset” jen na signálu GPS, který se snadno ztratí nebo ztratí přesnost, což je třeba při komplikovaném pohybu po neznámém městě, při jízdě tunelem, podzemními parkovišti apod. krajně nepříjemné. Chápeme, že v takovém Golfu za 600 tisíc je vestavěná navigace za 60 tisíc velký rozmar a většina lidí skousne limity mobilního řešení, než aby řešila problémy v pár promile situací za takové peníze. Ale v drahém autě? Tam by měla být vestavěná navigace samozřejmostí, neboť pro náročné uživatele jsou kvalitní (!) integrované systémy skutečně k nenahrazení.

O to překvapivější je aktuální novinka Ferrari, jedné z nejdražších značek vůbec.

Italská automobilka totiž došla k závěru, že Apple CarPlay a Android Auto jsou natolik dobré, že integrovaná vestavěná navigace již není třeba, a tak ji zcela vyřazuje z nabídky. Je tedy pravdou, že Ferrari mělo k těmto řešením vždy blízko a model FF byl v roce 2014 vůbec prvním produkčním autem, který se systému od Applu dočkal (na Android Auto si klientela musela počkat dalších pět let). Přesto pořád platí, že ani jeden z těchto systémů není, nemůže být stoprocentní náhradou kvalitní vestavěné navigace a jsme přesvědčeni, že Ferrari dělá tímto krokem obrovskou chybu.

Emanuele Carando, šéf produktového marketingu italské automobilky, přesto novou strategii hájí, jak uvádí Drive. Věc komentuje slovy, že „naše auta nejsou používána na denní bázi, a my nechceme, aby se naši klienti pokaždé učili, jaký druh systému mají používat. Mají ovšem svůj telefon, mají Apple, Google Maps či cokoli takového. Takže už mají tu nejužitečnější věc, jakou mohou použít v každém voze.“ Mimo to obě technologie popsal jako „nejpřívětivější k uživateli“.

Obecně budiž, samotná přesnost, a tedy i použitelnost navigace v mobilu se ale integrovanému systému nikdy nevyrovná a na tom by Ferrari mělo záležet nejvíc. Pikantní je jeho postup i tou optikou, že i do obyčejných Škod, Hyundai nebo Toyot (nemluvě BMW, Mercedesech, Porsche apod.) můžete vestavěnou navigaci pořád mít.

Ferrari je to ale zjevně jedno, ostatně nezapomínejme na to, že jde o automobilku, kterou názor zákazníků (a vlastně kohokoli mimo automobilku..) tradičně moc nezajímá. Když už se tedy Italové takto rozhodli, patrně to nikdo nezvrátí.

Nový model 12 Cilindri již nedisponuje satelitní navigací ani za příplatek, Ferrari bude i u dalších modelů dávat přednost už jen standardně dodávaným systémům Apple CarPlay a Android Auto, a tady integraci navigace v mobilu. Foto: Ferrari

Zdroje: Ferrari, Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.