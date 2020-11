Pandemie zasáhla prodeje Ferrari víc, než se zdálo, někde má vážné problémy před hodinou | Petr Miler

Dosavadní letošní výsledky Ferrari vypadají jako velký úspěch, navzdory omezením výroby na začátku roku a celkově nejisté situaci firma hlásí za třetí kvartál navýšení zisku. Pohled na detaily ale ukazuje, že zdaleka vše není tak růžové.

O tom, jaké ekonomické následky bude mít dění v letošním roce, se vedou bouřlivé debaty. Většina ekonomických analytiků hovoří o léta trvajícím zotavení, někteří ale stále věří v rychlý návrat do předchozího stavu. A další zmiňují klidně až desetiletý horizont, nakonec pořád nevíme, co bude koronavirus vyvádět v dalších měsících a letech, jak moc účinná bude vakcinace proti němu. V pár ohledech ale panuje shoda.

Tím nejtypičtějším je malý negativní dopad na výrobce drahého zboží. Může to zní jako paradox, neboť podobné rozmařilosti jsou to první, co bychom si v těžších časech odpustili, jenže normální lidé nejsou v případě mnohých takových produktů ani okrajovou zákaznickou skupinou. Netroufneme si tvrdit, co udělá nastalá situace třeba s výrobci šperků, které si nakonec může dovolit kde kdo, výrobci opravdu drahých věcí se ale zatím zdají být nad věcí. Auto za 5, 10 nebo 15 milionů Kč si skoro nikdo nekupuje z posledních peněz a pokud člověk, který vydělává stamiliony, má o polovinu méně, není to něco, co by jej přimělo přehodnotit podobnou investici.

Takové Lamborghini tedy vykázalo za letošní září dokonce rekordní prodeje a Porsche táhne svými výsledky celý koncern VW do černých čísel. Ferrari se zdá být v podobné situaci, neboť za třetí kvartál vykázalo meziroční nárůst zisku o 6,4 procenta a z „pár” (bylo jich přesně 2 313) prodaných aut vyvařilo zisk 8,7 miliardy Kč. To je obdivuhodné, však si vzpomeňme, na kolik měsíců muselo Ferrari zjara zavřít fabriku. Detailní pohled na výsledky ale ukazuje, že to zase taková sláva není a jen na jaro to svádět nelze.

Celkové prodeje za uplynulé čtvrtletí jsou dole o 6,5 procenta, což nemusí znít varovně, jejich struktura ale varovná je. Ferrari skóruje pouze v Evropě a na blízkém východě (těžko říci, kde více), kam za poslední kvartál dodalo více aut než loni (+13 %) a za celý rok je prakticky na stejných číslech (-1 %). Též část asijsko-tichomořského regionu se drží (+2 auta - sic - za kvartál, -2 % za celý rok), zbytek světa je ale v hlubokém útlumu.

Jde hlavně o Čínu kde prodeje Ferrari letos razantně propadly (-77 %) a Ameriku, kde je pokles též výrazný (-29 %). Nejde navíc jen o roční výsledky, špatně je i za uplynulý kvartál, kdy prodejní čísla padala asi o třetinu. Zdá se, že v Číně momentálně není společensky únosné koupit si nové Ferrari a ani Američané se pro ně neženou, tam byl dokonce meziroční pokles za Q3 úplně největší (-35 %). To jsou na tak významné regiony vážné problémy, rozhodně za čtvrtletí, kdy se do plusu dokázaly dostat i mnohé obyčejnější automobilky.

Je tedy otázkou, zda se i takové značky mohou spolehnout na to, že bohatí lidé budou dál kupovat auta, která vlastně nepotřebují. Evropa se ráda tváří, jako by se nic až tak hrozného ekonomicky nedělo a udržuje umělou zaměstnanost i v době, kdy spousta lidí prostě nemá co dělat - stačí si uvědomit dopady téměř úplné eliminace cestovního ruchu. Pokud se koronavirové problémy dále potáhnou, nebude to únosné ani pro EU a její členy a nedovedeme si tak úplně představit, jak si majitel firmy kupuje nové Ferrari - třebaže na něj bude mít -, když musí vyhodit třetinu lidí.

Křišťálovou kouli nemá nikdo z nás, při pohledu na výsledky Ferrari bychom ale zkrátka nejásali. Nejsou zase tak dobré, jakými se bez podrobného zkoumání mohou zdát.

