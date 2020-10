Ferrari vysoudilo na svém zákazníkovi 8 milionů za to, že se s auty fotil na Instagramu před hodinou | Petr Miler

Vztah Ferrari k jeho zákazníkům je zvláštní, řečeno diplomaticky. Tento si od něj postupně koupil 5 aut, přesto má podle rozhodnutí soudu zaplatit automobilce dalších 8 milionů Kč. A to chtěla milionů 54.

Náš zákazník, náš pán, říká se. Z úrovně mnoha českých služeb máme pocit, že lidí vědomých si tohoto hesla spíše postupně ubývá, pořád existují tací, kteří si uvědomují, že zákazník je pro ně vším. Co bude dělat pekařství, když v něm nikdo nebude kupovat pečivo? Co bude dělat servis počítačů, když do něj nikdo nebude nosit své stroje? A co budeme dělat my, když nás nebude nikdo číst? Je to jednoduché, zákazníka je třeba si vážit a třebaže nelze vždy udělat vše, co si přeje, jakási servilita a nekritičnost by měla být ze strany dodavatele čehokoli automatická.

Řada automobilek či dealerů je si toho vědoma, kdo by ale čekal, že čím výše v žebříčku budete stoupat, tím více budete pro automobilku znamenat, mýlil by se. Takové Ferrari je jedním z nejprestižnějších výrobců aut vůbec, se zákazníky se ale tradičně moc nemaže. Samo si vybírá, komu auto prodá a že si vás vybere neznamená, že vám za to bude nadosmrti vděčné.

Na vlastní kůži to poznává německý módní návrhář Philipp Plein, který si u Ferrari koupil postupně pět aut - tři pro sebe a dvě pro své rodiče. Jak jsme vás ale informovali loni v červenci, Ferrari mu začalo hrozit právními kroky kvůli fotkám na Instagramu. Na těch čas od času buď sebe se svými oděvy či botami, popř. produkty samotné, fotil poblíž svých aut, mj. Rolls-Royců, Lamborghini či právě Ferrari. Ostatním automobilkám to bylo ukradené, Ferrari se ale ozvalo s tím, že má Plein „přestat jakkoliv užívat ochranné známky Ferrari a jeho vozů ke komerčním účelům”.

Něco takového by mělo opodstatnění, kdyby svými fotkami vytvářel dojem, že jde např. o boty vytvořené ve spolupráci s Ferrari, ale to nebyl ten případ. Jeho tehdejší fotky už na Instagramu nenajdete, šlo ale třeba o snímky, kde dvě spoře oděné dívky myly několik aut, mimo jiné Ferrari, a vedle toho se mihnul Plein ve svém oblečení. Některé snímky byly koncipované i jinak, ale ani boty položené na návrhářově Ferrari pořád nedělají dojem, že by šlo o boty Ferrari.

Možná si nyní říkáte, že od italské automobilky šlo o jakési „bu bu bu” a dále by nezašla, však Plein u ní musel utratit desítky milionů korun. Ale to se pletete a jak už jste možná pochopili z odstranění oněch původních fotek, německý návrhář skončil před italským soudem a prohrál. Ferrari po něm kvůli zveřejněným fotkám chtělo 2 miliony Eur (54 milionů Kč) jako odškodné, milánský soud ale nakonec rozhodl, že musí Ferrari zaplatit 300 000 Eur (něco přes 8 milionů Kč) jako odškodné, 25 000 Eur (680 tisíc Kč) jako náhradu nákladů řízení a pokud se tohoto jednání nezdrží, pak rovnou 10 000 Eur za každý další případ porušení práv Ferrari.

Zajímavé je, že Plein by i souhlasil, požaduje ale po automobilce, aby tyto peníze společně darovali na charitu. A protože Ferrari to takto řešit nechce (alespoň prozatím), chce se proti rozhodnutí odvolat a na Instagramu provokuje dalšími fotkami. Zajímavý případ, zcela nepochybně, jsme zvědavi na jeho rozuzlení. Plein se netváří, že by jej výše odškodného a další náklady na právníky měly rozházet, takže vše se může táhnout ještě dlouho.

