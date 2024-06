FIA poprvé ukázala nové monoposty Formule 1 pro rok 2026 a odhalila jejich technické novinky před 5 hodinami | Petr Prokopec

Do Formule 1 se vrací aktivní aerodynamika, kontroverzní DRS ale končí. Místo něj se však diskuze jistě stočí na „elektrický doping“, který bude v principu podobný. Novinek je ale daleko víc, nejvíc v historii nových technických pravidel.

Rok 2026 bude pro Formuli 1 klíčový, šampionát totiž bude pokračovat podle nových technických pravidel. S jejich finální úpravou se nyní vytasila Mezinárodní automobilová federace (FIA), která zároveň odhalila první vizualizace budoucích monopostů. Zda královská motoristická disciplína změnami utrpí či získá, je nyní velmi těžké předvídat. Věštění z křišťálové koule tedy necháme stranou a budeme se věnovat regulím jako takovým.

Vítanou změnou je bezesporu zmenšení monopostů, které budou zároveň lehčí. Za poslední léta totiž vozy F1 ve výrazné míře narostly, zejména kvůli turbohybridnímu ústrojí. To ve hře zůstává i nadále, dokonce se zvýší důraz na jeho elektrickou část, vše se ale bude muset vejít do menšího prostoru. Rozvor se totiž zmenšil z 3 600 na 3 400 mm, šířka vozu z 2 000 na 1 900 mm a šířka podlahy o 150 milimetrů.

Tyto změny mají vést ke snížení hmotnosti, jejíž požadované minimum kleslo na 768 kg, což je o třicet kilo méně než dosud. Součástí změn je také zúžení pneumatik o 25 mm vpředu a 30 mm vzadu, 18palcový rozměr však zůstává, stejně jako bude dodavatel nadále Pirelli. Rok 2026 pak značí návrat k aktivní aerodynamice, kdy přední o 100 mm užší křídlo bude mít dvě klapky a zadní tři pohyblivé elementy.

Existovat pak budou dva režimy aerodynamiky, kdy standardní Z počítá s vysokým přítlakem v zatáčkách, zatímco X povede k navýšení maximální rychlosti na rovinkách. Kontroverzní systém DRS tak končí, přičemž oproti minulosti, kdy otevření zadního křídla záviselo na vzdálenosti od vpředu jedoucího jezdce, bude nyní využití aktivních prvků ohraničeno pouze úseky na trati, aktivovat je ale bude pilot sám dle své vůle.

FIA očekává, že v důsledku úprav budou mít vozy pro rok 2026 o 55 procent nižší aerodynamický odpor a o 30 procent méně přítlaku. To by mělo přinést těsnější souboje na trati, stejně jako naplnění klimatických cílů mezinárodní federace - ta totiž v souvislosti se šampionátem touží v roce 2030 po stoprocentní karbonové neutralitě. K tomu má kromě nižšího větrného odporu přispět i zcela překopané ústrojí.

Jak jsme již naznačili, do budoucna dojde na upozadění 1,6litrového přeplňovaného šestiválce, který bude nově produkovat 543 koní namísto stávajících zhruba 748. Daný pokles má vykompenzovat elektrické ústrojí, jehož výkon se zvedne ze stávajících přibližně 162 koní na 477 koní. Poměr mezi spalovací a elektrickou částí je tak prakticky vyrovnán, přičemž první zmíněná bude užívat jen 100procentní udržitelné palivo.

Elektromotor bude pro změnu v daleko větší míře spoléhat na rekuperaci brzdné energie, dle predikcí FIA totiž týmy budou schopné „dočerpat“ 8,5 megajoulu za jediné kolo. Závodníci pak tento extra výkon budou moci využívat podobně, jako je tomu v případě stávajícího DRS - pokud tedy budou do jedné sekundy za vpředu jedoucím jezdcem, mohou využít jednotku MGU-K Override k předjetí.

V praxi by to mělo znamenat, že se výkon elektrického ústrojí po dosažení mety 290 km/h začne snižovat, nicméně po aktivaci „dopingu“ bude možné využívat oněch 477 koní až do tempa 337 km/h. To je opravdu neskutečný rozdíl, který zjevně přinese podobnou diskuzi jako DRS. FIA má nicméně podporu všech týmů, definitivní schválení nových pravidel, na které má dojít 28. června, je tak zřejmě už jen formalitou.

Za dva roky nás tedy čeká zcela jiná F1. Zda lepší či horší, o tom lze pouze spekulovat. Stejně jako o tom, na čí stranu se přikloní Adrian Newey, pokud tedy nezamíří do důchodu. Kromě elektrického ústrojí totiž bude v nemalé míře záviset právě na aerodynamice, se kterou britský designér umí kouzlit jako nikdo jiný. I s jistými obavami se tak na novou éru Formule 1 vlastně těšíme, i když tak vzrušující jako za dob uječených dvanácti-, deseti-, osmiválců již královská motoristická disciplína nikdy nebude.

