Fiat je na tom tak zle, že se lépe než jeho klíčový model v USA prodává i 10x dražší Lamborghini

Říci, že se Fiatu v posledních letech nedaří, jsou slabá slova, jeho prodeje v Evropě se během 20 let propadly o dvě třetiny. Ještě hůře je na tom ale v USA, kde se zájem o jeho vozy propadl tak nízko, že jej prodejně překonává i Lamborghini.

Pohled na počínání Fiatu v posledních letech musí vehnat slzu do oka i člověku, kterého jinak automobilový průmysl příliš nezajímá. Italská automobilka neinovuje svou nabídku, jak by se slušelo. A když už to udělá, tak přijde s modelem, o který není zájem. Situace značky je tak stále horší, pořádně pro ni nefunguje už ani domácí trh a v Evropě loni neprodal ani půl milionu aut. Ještě v roce 2009 to bylo přes 1 milion, ještě v 90. letech se evropský odbyt blížil dokonce 1,5 milionu vozů za rok.

Věci se ale nemají ani o trochu lépe ani v USA, kam se Italové s velkou pompou vrátili v roce 2011 po sedmadvacetileté pauze. Zpočátku nabízeli pouze jeden model, novodobá pětistovka byla nicméně při rozjezdu velmi žádaná, načež registrace značky již o rok později vystoupaly na takřka 50 tisíc vozů.

Jistě lze dodat, že na tak velký trh, jakým USA jsou, nejde o až tak vysoké číslo. Je ale třeba zdůraznit, že většina Američanů v té době již neměla o značce velké podvědomí a Fiat jim nabízel jediný model, navíc malý hatchback, pro Američany v podstatě zcela nevyhovující zboží. Většina analytiků tak při návratu značky odhadovala, že pokud se registrace dostanou alespoň na 30 tisíc aut, bude se jednat o zázrak.

Rok 2012 se nicméně stal rekordním, přičemž od té doby Fiat jel po horské dráze pouze jedním směrem, a to dolů. Katastrofální počínání pak vrcholí v posledních letech, a to přesto, že modelů v nabídce postupem času přibývalo. Loni ale značka vyřadila ze své zámořské nabídky modely 500L a 124 Spider a zákazníkům standardně nabízí opět jen jeden vůz, tentokrát crossover Fiat 500X.

Tomu by se dařit mělo, je to vůz ve stylu populární pětistovky, akorát větší a jdoucí s dobou. Jenže ani tomu se nedaří. V Evropě lze ještě hovořit o prodejích, které jsou pro Fiat podstatné, v Americe ne. V loňském roce si našel za oceánem pouhých 1 181 kupců, což nemusí vyznívat vyloženě tragicky. Uvážíme-li ale, že Lamborghini tamtéž prodalo 1 530 skoro 10krát dražších Urusů, je to na pováženou. Lambo jako značka pak s celým svým portfoliem sfoukla celý Fiat jako svíčku, i když jeho odbytu nadále pomáhaly i prodeje skladových 124 Spider.

Z těchto čísel je jasně patrné, jak moc hluboko Fiat klesl. Ani tento stav ale nejspíše nebude trvat dlouho - Fiat takové živoření v USA nemůže vydržet dlouho a očekává se, že pod křídly koncernu Stellantis celý americký experiment brzy skončí. Oficiálně k tomu ale zatím nedošlo, a tak se Fiat dál může prát o korunu krále prodejů italských SUV s... Lamborghini.

Fiat 500X vypadá v dnešní době jako recept na úspěch, ani tomu se ale nedaří. V USA je o něj dokonce tak malý zájem, že se lépe prodává téměř 10krát dražší Lamborghini urus. Foto: Fiat

