Fiat návratem ke spalovacímu motoru zlevní model 500 asi o 300 tisíc, předem počítá, že elektrickou verzi prodejně zničí před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Tohle je velmi signifikantní kapitulace, která si zaslouží každou špetku pozornosti. A Fiat zjevně ztratil stud o ní mluvit, naopak předem víc a víc připravuje lidi na to, že se z modelu 500 znovu stane docela lidové auto.

Nejen vrabci na střeše továrně Mirafiori si o tom štěbetali už v roce 2020, kdy se z nového Fiatu vyklubal přesně takový propadák, jakým od začátku musel být. Automobilka tehdy naprosto nepochopitelně u jednoho ze svých klíčových modelů vsadila jen na elektrický pohon, protože si ale sama zjevně nebyla jista, že to je správná cesta, nechala si otevřená vrátka k návratu k vnitřnímu spalování.

Přesto novou pětistovku na trhu nechal roky živořit, než se začalo vážně mluvit o tom, že autu vrátí spalovací pohon. To se postupně stávalo víc a víc oficiálním, až Fiat tento týden definitivně potvrdil, že model 500 předělá zpátky na spalovací pohon. Je to kapitulace svého druhu, přesto mají Italové potřebu se v celé věci pořádně „rochnit” a světu dávat různými cestami najevo, že řadí zpátečku.

Že experiment s ryzím elektromobilem skončil fiaskem, potvrzují i prohlášení šéfa Fiatu pro Evropu citovaná Reuters. Gaetano Thorel uvedl, že vidí ve spalovací verzi nové 500 velký tržní potenciál a očekává prodej 100 až 110 tisíc těchto aut ročně jen na starém kontinentu. Elektrické pětistovky se aktuálně prodává v Evropě okolo 3 tisíc kusů měsíčně, Fiat loni vyrobil celkem 77 260 exemplářů. Spalovací novinka tak má elektrickou verzi prodejně okamžitě zničit.

„Existuje mnoho klientů, kteří by rádi vlastnili 500e, ale nemohou si to dovolit. Nyní jim dáváme šanci ji mít,” řekl dále Thorel a poukázal tak na jeden z největších problémů elektrických aut obecně. Kolik tedy bude novinka stát? To naznačil přímo generální ředitel Fiatu Francois Olivier, podle nějž bude nová spalovací 500 vyrobená v Itálii „o několik set eur dražší” než dosavadní generace vyráběná v Polsku.

Podíváme-li se do současných českých ceníků, vidíme elektrickou 500e nabídce Fiatu za nejméně 729 900 Kč, tu spalovací pak od 419 900 Kč (bavíme-li se o standardních, nikoli akčních cenách). Novinka by tak měla být se spalovacím pohonem o nějakých 300 tisíc Kč levnější, pokud „několik set eur” nebude zásadně víc než 400. Za takových podmínek by se nový vůz s poněkud zavádějícím označením Ibrida (mild-hybrid není zrovna typický hybrid) měl skutečně prodávat velmi dobře. Realitu ale ukáže jako vždy až čas, na zahájení prodejů si musíme ještě asi rok a půl počkat.

Elektrický experiment Fiatu s modelem 500 skončil nezdarem, Italové se ale zjevně nestydí si to přiznat. O nové spalovací verzi tak hovoří předem rádi a velmi pozitivně. Foto: Fiat

Zdroje: Reuters, Fiat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.