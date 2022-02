Fiat nebude už za 5 let prodávat jiná auta než ta, kterých v Česku loni prodal 42 kusů před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Fiat v Evropě prodal ještě v roce 2009 přes 1 milion aut, loni jich bylo 468 tisíc. Kolik z těchto čísel asi zbude v roce 2027, kdy má v úmyslu nenabízet nic jiného než vozy s ryze elektrickým pohonem?

Již mnohokrát jsme zmínili, že elektromobilita ve své současné podobě není pro každého. Bruselu je nicméně třeba soustavně připomínat, že ne všechny země Evropské unie jsou na tom stejně - hustotou osídlení počínaje, infrastrukturou a energetickým mixem pokračuje a kupní sílou obyvatelstva konče. Nejinak tomu bude i dnes, a to v souvislosti s ohlášeným krokem Fiatu. Italská značka totiž hodlá na starém kontinentu prodávat už jen bateriová vozidla, a to již od roku 2027.

Když takové plány padají v souvislosti s roky jako 2035, dají se ještě chápat jako sázka na technologický průlom, který do té doby může nastat. Ale 2027? Tedy 4 roky a 10 měsíců? Do té doby se dramaticky nezmění nic ani z pohledu bateriových aut, ani z pohledu těch konvenčních - životní cykly modelů kolem 7 let zůstávají zachovány a na trhu se budou prát o kupce i současné spalovací modely se současnými elektromobily.

Věříme, že EU i některé členské státy udělají do té doby první poslední, aby spalovací auta byla uměle co možná nejdražší a ta elektrická co možná nejdostupnější. Přemalovat černou v bílou ale bude obtížné a zbavit stávající elektrické modely jejich technologických limitů nemožné. S takovým přístupem může Fiat některé trhy klidně opustit, třeba ten náš.

Berte to s nadsázkou, žádný exodus Italové jistě nechystají. Pokud ale u nás během té doby razantně nevzrostou platy a na elektrická auta se nebudou nedobrovolně skládat všichni ti, kteří je nekupují, z jejich odbytu mnoho nezbude. Třeba z pohledu Němců vypadá třeba Fiat 500e zajímavě, neboť startuje na 26 790 Eurech (cca 667 700 Kč). Z této sumy si ovšem Němci mohou více než třetinu odečíst, cena tak pro ně začíná na 17 000 Eurech (423 700 Kč).

Zmínit je třeba nicméně ještě druhou stranu rovnice, a to německé platy. Ty se v průměru pohybují okolo 4 000 Eur (99 700 Kč), po pěti měsících si tak řada lidí na západ od našich hranic může italský elektromobil koupit. K dispozici pak má jednu z nejrozsáhlejších dobíjecích infrastruktur na světě. Oproti tomu Češi mohou s dobíječkami počítat leda v Praze a Brně, přičemž v průměru berou necelých 37 500 Kč hrubého. Než tedy ušetří 649 900 Kč, uplynou skoro dva roky.

Právě porovnání těchto několika málo údajů plně osvětluje, proč u nás ani italské elektromobily nebodují. Loni tu Fiat prodal 42 elektrických aut, to nikoho neoslní ani při jeho relativně malých prodejích (dnes tu italská značka neprodává ani tisíc aut ročně). A optimisticky vlastně nelze pohlížet ani na globální prodeje elektrické pětistovky, které dle Fiatu dosáhly 44 tisíc exemplářů. Spalovací verze modelu 500 stará 15 let (skutečně jde stále o vůz z roku 2007 po pár modernizacích) na takové registrace dosáhne zhruba za 3 měsíce, přičemž ani v jejím případě nejde o levný vůz.

Tím nechceme Fiat 500e v nijak urážet, ovšem je třeba si uvědomit, že za stejné peníze můžete mít třeba Škodu Octavia 1,5 G-TEC, tedy plynovou verzi, s výbavou Ambition. To je daleko praktičtější vůz, se kterým zvládnete urazit více než 190 km, na které Ital navíc dosáhne jen v laboratořích v rámci cyklu WLTP - jeho 24kWh akumulátor je ekvivalentem 6litrové nádrže na naftu. Stovku pak oba vozy zvládají za shodných 9,5 sekundy, v rámci maximálky ovšem ten elektrický končí na 135 km/h, zatímco ten plynový na 218 km/h.

Nezájem Čechů o italský elektromobil je tedy snadno pochopitelný a Česko není jediná země, kde panuje podobná situace. Pokud se tedy nestane zázrak, může Fiat počítat s tím, za pět let budou jeho evropské prodeje ještě nižší - už takto klesly za posledních 10 let o více jak polovinu.

Základní verze Fiatu 500e startuje na 649 900 Kč a je to městské auto s prťavými baterkami. Češi jej tak kupují minimálně, přesto Italové za pět let nechtějí v Evropě nabízet nic jiného. Foto: Fiat

Zdroj: Stellantis

