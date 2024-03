Fiat omezil a teď už i zastavil výrobu elektrické 500 kvůli nezájmu, 17 let starý spalovací předchůdce se prodává násobně líp před 8 hodinami | Petr Miler

Jestli něco vhodně shrnuje vývoj na současném trhu s auty a pozici elektromobilů na něm, je to tohle. Začátek roku se nese ve znamení jednoho z jejich nejmenších tržních podílů v Evropě za poslední roky a Fiat 500e na to nepřekvapivě doplácí.

Ačkoli se někteří pokouší obraz současné existence elektrických aut v Evropě malovat v růžových barvách, žádná paráda to není. Na litrovou sklenici naplněnou půllitrem vody se vždy dá hledět lecjak, pokud ale shrneme statistická data JATO Dynamics za letošní leden, vyplývá z nich v prvé řadě jedno - z 1 011 281 prodaných aut bylo elektrických 120 536 vozů, což představuje 12% podíl na trhu. Je to nejnižší číslo za poslední rok a jeden z nejnižších podílů za posledních několik let. Pro srovnání - v lednu 2022 byl jejich podíl 10procentní, v březnu 2022 činil 14 %. Jestli takhle vypadá probíhající revoluce a překotný růst, pak jsme si pro tato substantiva a adjektiva asi zažili nesprávné významy.

To jsou ale pořád jen čísla, pro leckoho pořád abstraktní věci, tato data se ovšem konkrétně otiskují i do reálného dění kolem nás. Posledním důkazem budiž kroky koncernu Stellantis, mateřské firmy Fiatu, která si svého času bůhvíproč usmyslela, že z nástupce předchozího Fiatu 500 udělá jen elektromobil, ač je vůz technicky schopen přijmou za svůj i spalovací pohon. Vedle něj pak dál nabízí onu předchozí pětistovku jen s benzinovými jednotkami, i když jde o auto, které se ve stejné, pouze postupně modernizované podobě prodává od roku 2007.

Cílem bylo původní podobu moderního Fiatu 500 zardousit a v prodeji nechat jen tu elektrickou, ale kdy se to stane? Nikdy? Pokud Stellantis nepřijme jako fakt preference zákazníků a spalovací motor nedá i nové pětistovce, pak to vypadá jako jediná možná odpověď.

Fiat 500 je pro něj totiž naprosto klíčový model. Loni v Evropě jej prodal ve 173 187 kusech a stal se jedním z největších bestsellerů celého koncernu, jen Opelů Corsa a Peugeotů 208 se prodalo o fous víc. Novince ale pětistovka za své úspěchy nevděčí, tu prodejně překonává v poměru tří a více ku jedné onen 17 let starý model, což je naprosto fascinující. A tento stav trvá i letos - v lednu se v Evropě prodalo 11 013 modelů 500, elektrických z nich ale bylo jen 2 870 exemplářů. To už jsme téměř na poměru 4:1.

Není tedy divu, že zájem o 500e nedosahuje úrovně očekávané Fiatem. A ten dál omezuje jeho výrobu, jak informuje agentura Reuters. Kvůli nízké poptávce byla výroba v továrně v Mirafiori, kde se 500e vyrábí po boku hrstky Maserati, omezena už 12. února, kdy už bylo jasné, že letošní zájem o elektrickou pětistovku bude nevalný. Byla tak zrušena celá jedna ze dvou výrobních směn, ale ani to nestačilo, neboť tento týden byla výroba zastavena zcela. A ani to není konec.

Odborový svaz UILM dodává, že i poté se pojede na jednu směnu, a to až do 20. dubna. Také to je novinka. Reuters k tomu dodává, že Fiat doufá ve vzepětí prodejů elektrických modelů v reakci na nový italský dotační program s rozpočtem 950 milionů Eur (24 miliard Kč), který kupcům elektromobily zlevní až o 13 750 Eur (349 tisíc Kč) na kus. To by opravdu mohlo prodejům 500e pomoci. Nenechte si ale poté namluvit, že jeho vyšší prodeje jsou dílem poptávky - nejsou a nebudou, stejně jako téměř kdekoli tato auta prodávají jen peníze všech, kteří je nekupují. V Evropě bylo v lednu takových lidí očividně 88 procent, je pozoruhodné, že si to pořád nechají líbit...

Výroba Fiatu 500e v Mirafiori v tuto chvíli stojí kvůli nezájmu. A to po omezení produkce, které zastavení předcházelo, a bude jej také následovat. Překvapivé to věru není, elektrická pětistovka je ve své podstatě předražený nesmysl, třebaže hezký. Foto: Stellantis

Zdroje: Reuters, JATO Dynamics, Stellantis, UILM

