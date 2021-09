Fiat zkouší vzkřísit své upadající prodeje autem, jehož úspěchu snad ani sám nevěří před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Fiat je dnes skoro na třetině svých někdejších prodejních čísel a nezdá se, že by se vůbec o cokoli snažil. Potřebuje nové Punto nebo 500 na benzin, on ale bude bojovat pomocí SUV bez střechy.

Jeden můj dobrý známý s oblibou říká, že v pracovním životě je nejtěžší udržet se dlouhodobě na výsluní. Svět se mění, navíc stále rychleji a být schopen se dokola s úspěchem přizpůsobovat vývoji trendů je náročné skoro v každém oboru. Je jedno, jestli jste zpěvák, obchodujete s oblečením nebo vyrábíte auta, je třeba smeknout před každým, kdo dokáže dekády s úspěchem nabízet to, co někdo očekává. Protože pokud to není Coca-Cola, je to každou chvíli něco trochu jiného a ustrnout znamená prohrát.

Ze stejného důvodu je pochopitelné, že někdo, kdo je úspěšný v určité chvíli, není úspěšný ve chvíli jiné. Obvykle ale můžeme říci, že se dotyčný člověk či firma alespoň snažili, ale publikum zkrátka mířilo se svými očekáváními jinam. V případě Fiatu, svého času výrobce nejprodávanějších aut v Evropě, to neplatí. Italská automobilka, která ještě v 90. letech prodávala na starém kontinentu i přes 1,3 milionu aut a i v roce 2009 překonala milionovou metu, si tu loni našla jen 475 tisíc zákazníků. A vyčítat to může jen sama sobě, protože se na spoustu věcí prostě vykašlala.

Nikdo nám nevysvětlí, proč Italové nechali zemřít Punto, nejprodávanější model značky a jednoho z pramála pokořitelů VW Golf. Proč 13 let drancují jeden a ten samý model 500 a jako nástupce představili jen elektrickou verzi, o níž je zlomkový zájem. Proč opustili nejprodávanější kompaktní třídu, kde kdysi váleli přinejmenším s Tipem a Bravem či Bravou, proč nechytili vlnu SUV, proč... Proč se zkrátka nesnažili víc? I jiné automobilky během stejné doby zažily prodejní úpadek, ale Fiat jako by do všeho zapíchnul vidle a šel na víno.

Znát je to i v ČR, web českého zastoupení Fiatu vypadá jako po válce. Značka dál prodává řadu různých modelů a jejich provedení, v konfigurátoru je ale jen Tipo. Ceníků je víc, zdaleka ale nereflektují to, co všechno se na webu najde. Tady se snad už nečeká ani na zázrak.

Novinky ale přicházejí a v kontextu výše zmíněného je fascinující, jaké. Italové pochopitelně chtějí zlepšit svou bilanci, potřebovali by opravdový hit, velkou pecku, třeba ono nové Punto nebo novou 500 bez elektrického pohonu, která by byla stejně hezká, ale nestála jako dobře vybavená Octavie. Ale ouha, nic takového nepřichází, místo toho posílají do světa... 500X Cabrio.

Jestli znáte obrázek s kapitánem Picardem ze Star Treku, jak se chytá za hlavu, tak si ho představte. Toto nedává žádný smysl - prodeje Fiatu upadají, prodeje modelu 500 upadají, verze 500L si pro neúspěch balí fidlátka. SUV 500X se sice prodává slušně, ale ne na poměry současné obliby SUV - loňských 58 853 prodaných aut v Evropě značku nezachrání. A do toho Fiat přijde jako s pokusem o vzkříšení s verzí kabriolet? Tedy otevřeného provedení SUV, což je koncept, s ním nyní zkouší štěstí VW v případě T-Rocu a zdá se s ním být stejně „úspěšný”, jako kdokoli před ním?

Italové už v létě pustili do prodeje otevřenou specialitu Yacht Club Capri. Tedy ona se jmenovala nejprve Yachting, ale pak zjistili, že tohle jméno už má registrovaný někdo jiný a přišlo druhé označení. O tom český web i ví, po ceně ale budete pátrat marně a pochybujeme, že si tu tohle auto vůbec někdo koupil. Máme pocit, že by to jako variace na otevřený 500X stačilo, ale ne, nyní přichází informace, že se stane standardní součástí nabídky.

Někde si bude říkat Dolcevita, někde Cabrio, u nás o něm zatím řeč není. Fiat jako takový ale potvrdil, že vůz s nadějí pouští do oběhu v Evropě ve dvou variantách Sport a Cross. Motory jsou k dispozici tři - benziny 1,0 a 1,3 turbo se 120 resp. 150 koňmi a diesel 1,6 se 130 kobylkami. Ceny známe alespoň pro Německo - základ za 29 990 euro, silnější benzin za 32 490 euro a diesel za 32 990 euro. To je od 762 do 838 tisíc Kč, hotový recept na prodejní trhák.

Skutečně zvláštní, ale Italové jsou zkrátka sví. 500X Cabrio navíc není ani vysloveně otevřené provedení, ale spíše jakási targa po vzoru modelu 500C. Nechceme být špatnými proroky, ale pokud bude Fiat pokračovat tímto způsobem, budeme za rok psát jen o dalších špatných prodejích. Ostatně - nevěříme ani tomu, že by si sama automobilka myslela, že 500X Cabrio prodá více lidem než pár italofilním excentrikům.

Řada 500 Fiatu strádá jako taková a ani SUV 500X není takový hit, jak by si Italové představovali. Novinka jménem 500X Cabrio těžko něčemu pomůže. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Miler