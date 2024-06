Film Brada Pitta o Formuli 1 se blíží dokončení. Známé už je datum premiéry, jméno nikoli před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Formula 1, tiskové materiály

Měl to být nejvěrnější snímek o Formuli 1, zatím se ale s jistotou může hlásit jen o titul toho vůbec nejdražšího. Do kin zamíří rok poté, co hollywoodská hvězda znovu vyrazí s reálným monopostem na reálný okruh v Silverstone.

Sonny Hayes byl v 90. letech minulého století závodníkem Formule 1. Jenže po hrozivé havárii se rozhodl královskou motoristickou disciplínu opustit. Kariéru ovšem až tak úplně na hřebík nepověsil, místo toho soutěžil v jiných disciplínách. Po letech se na něj obrátil šéf týmu APXGP, aby se ještě jednou do kokpitu navrátil. Kromě zisku potřebných bodů by totiž pomohl víc než jen radou začínajícímu pilotovi Joshuovi Pearcovi. Ten by pochopitelně rád stanul na stupínku nejvyšším, což ovšem znamená, že porazit musí stávající extra ligu v podobě Maxe Verstappena, Lewise Hamiltona a dalších.

Taková je zápletka chystaného filmu s Bradem Pittem z prostředí F1. Jeho natáčení odstartovalo loni v červenci na britském okruhu Silverstone, přičemž hollywoodská hvězda usedla za volant skutečného monopostu, se kterým se opravdu vydala na trať. Navíc v průběhu reálného závodního víkendu. Pitt nicméně na okruhu řádil mimo tréninky, závod a kvalifikaci. Jeho vůz pak navíc jako F1 pouze vypadá, ve skutečnosti jde totiž o přestavěný monopost Formule 2 s odlišnou kapotáží.

Nicméně sotva natáčení odstartovalo, přerušila jej stávka herců a scénáristů. Pittův projekt pak sice měl povolení v omezené míře pokračovat, ovšem i tak došlo k nepříjemným průtahům. Během loňské sezóny se tak nestihlo nafilmovat vše, co bylo třeba. A to byl opravdu velký problém, neboť vozy pro letošní rok vypadají jinak, jsou oblepené názvy jiných sponzorů, a proto mnohý již pořízený materiál zamířil do koše. Náklady se tak již nyní pohybují okolo sedmi miliard (!) korun.

Vedení F1 nyní zveřejnilo nové informace, stejně jako oficiální fotky Pitta a samotného vozu onoho fiktivního týmu APXGP. Víme tedy, že herec se na trať vrátí znovu na Silverstone. Chybět by poté neměl ještě na několika velkých cenách včetně té závěrečné, jež se koná 8. prosince v Abú Zabí. Poté štáb začne pracovat na digitalizaci a post-produkci, přičemž času na rozdávání mít rozhodně nebude, a to kvůli stanoveným premiérám.

Dosud nepojmenovaný film bude totiž k vidění v řadě zemí od 25. července 2025, v Severní Americe pak od 27. července. A nepůjde jen o pár ojedinělých projekcí, jak se původně předpokládalo, neboť pod snímkem je jako hlavní společnost podepsán Apple, který s ním počítal primárně na své streamovací platformě. Tu ale doplní tradiční distribuce do kin, neboť kvůli rostoucím nákladům bylo na palubu přizváno studio Warner Brothers.

Lze už jen dodat, že produkčně se na snímku podílejí i Plan B Entertainment a Dawn Apollo Films. První zmíněnou firmu přitom založil Pitt již v roce 2001, za tou druhou pak stojí Lewis Hamilton. Kromě něj má ovšem novinka podporu celého šampionátu. Všichni zúčastnění, zvláště pak ti, kteří do výroby pořadu vložili své peníze, ale budou spíš plakat. Při oné výši nákladů je totiž nepravděpodobné, že by se jim investice do prý nejreálnějšího filmu o Formule 1 vrátila.

Dosud nepojmenovaný snímek o F1 se točí okolo návratu někdejšího závodníka ztvárněného Pittem do kokpitu monopostu jedenáctého fiktivního týmu. Foto: Formula 1, tiskové materiály

Zdroj: Formula 1

