Finalisté auta roku v USA ukazují, jak jiný svět to je, elektromobily téměř bez výjimky ostrouhaly | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Z obdobné ankety v Evropě se stala fraška a letošní finalisté jsou skoro tak nudní, jak jen mohou být. Člověk by něco podobného čekal skoro všude na Zemi, USA jsou ale pořád docela jiný svět.

V posledních letech začala elektromobilita ovlivňovat i výsledky zámořské ankety NACTOY 2025 (North American Car, Utility and Truck of the Year neboli Severoamerické auto, pick-up a užitkový vůz roku). Trofeje přebíraly hlavně Kia (EV6 a EV9) a Ford (Mustang Mach-E, F-150 Lightning), do finále se ale vždy dostaly i mnohé start-upy jako Lucid, Rivian či Lordstown. Poslednímu zmíněnému ovšem ani takový úspěch nepomohl a loni po vyrobení pouhých 450 aut oznámil bankrot.

Od té doby trh prošel velkým vývojem a elektromobilita rázem není vnímána jako jediná budoucnost - v USA ještě víc než v Evropě naprostá většina zákazníků touží po něčem jiném. Navíc i velcí výrobci jako již zmíněný Ford či General Motors pochopili, že větší šance mají se spalovacími pohony. Počítat totiž v jejich případě lze s nižší cenou a lepší využitelností, a to i když jde o hybridní jednotky.

USA jsou zkrátka i nadále jiný svět než Evropa, a jasně patrné je to právě na anketách, ze kterých má vzejít auto roku. Finalisty té starokontinentální jsme si mohli představit před pár dny, přičemž ve většině případů jde o nudné elektrické crossovery, což znovu vrhá stín na porotu, která podobně jako politici dávno ztratila kontakt s realitou. Může pochopitelně překvapit a zvolit Dacii Duster, spíše však počítáme s trofejí mířící „zelenějším“ směrem. Tady je elektromobilita jedinou budoucností pořád, i kdyby trakaře padaly.

V zámoří je tomu zjevně jinak. O titul Severoamerické auto roku se totiž budou ucházet Honda Civic Hybrid, Kia K4 a Toyota Camry. Ve všech případech jde o sedany, přičemž ten korejský je k mání od 21 990 USD (cca 533 tisíc korun). Je tak jedním z nejlevnějších nových aut, jaké si Američané mohou koupit. Vyloženě drazí ale nejsou ani jeho soupeři, u nichž je alternativní pohon až na druhém místě, neboť oba lze pořídit za méně než 29 tisíc dolarů (asi 703 tisíc Kč).

Přesunout se můžeme k pick-up roku, kde nás mnoho překvapení nečeká - rozhodovat se bude mezi novým Fordem Ranger, faceliftovaným Ramem 1500 a Toyotou Tacoma. V případě Severoamerického užitkového auta roku tu pak máme Hyundai Santa Fe, Chevrolet Equinox a Volkswagen ID.Buzz. Elektrický pohon tak vlastně má šanci pouze v tomto případě, jakkoli máme pocit, že drahý Němec na titul nemá a rozhodovat se bude mezi zbylými vozy.

Ve finále ale možná nejde ani tak o kandidáty, kteří se do finále dostali, jakožto spíše o ty, kteří byli vyřazeni. Ostrouhaly totiž mj. Cadillac Celestiq, Dodge Charger Daytona, Fiat 500e, GMC Sierra EV, Hyundai Ioniq 5N či Rivian R1T. Elektromobilita tedy letos dostala ve Státech na frak, a to Donald Trump ještě nezačal znovu úřadovat v Bílém domě, kde chce maximu umělé podpory elektromobilů učinit přítrž. Na jeho inauguraci má dojít 20. ledna, tedy deset dnů poté, co budou na autosalonu v Detroitu oznámeni vítězové ankety.

Finalisté Severoamerického auta, picku-upu a užitkového vozu roku (NACTOY) 2025 v jednotlivých kategoriích

Car of the Year (COTY)

Honda Civic Hybrid

Kia K4

Toyota Camry

Truck of the Year (TOTY)

Ford Ranger

Ram 1500

Toyota Tacoma

Utility Vehicle of the Year (UOTY)

Chevrolet Equinox

Hyundai Santa Fe

VW ID. Buzz

Severoamerickým autem roku se může stát i Kia K4, která patří mezi nejlevnější nové vozy ve Státech. Dáno je to také tím, že spoléhá pouze na spalovací motory, přičemž volit lze mezi jedna-šestkou a dvoulitrem. Foto: Kia

Zdroj: NACTOY

