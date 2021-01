Finové vyvinuli revoluční pneu, jedny vám mohou vydržet navždy, i pro několik aut před 7 hodinami | Petr Prokopec

Žádný bláznivý koncept, ale hotovým produktem mířícím na trh má být novinka, která může z pohledu mnoha motoristů udělat z přezouvání pneumatik mrtvou větev vývoje. Nokian One mají vydržet přes 128 tisíc km.

Aramid je extrémně pevný a zároveň žáruvzdorný syntetický materiál, který byl vyvinut již v roce 1961. Zpočátku se jej chopila především armáda a další ozbrojené složky, které jím osazovaly neprůstřelné vesty. Vzápětí však našel využití i v automobilové branži, a to hned několikeré. Hned dvěma nejznámějšími verzemi aramidových vláken jsou kevlar a nomex. První se používá třeba na výrobu karoserií, druhá díky ohnivzdorným vlastnostem pak hlavně u závodních kombinéz, rukavic a podobně.

Mimo to ovšem začal s aramidem před šesti lety koketovat také finský pneumatikářský gigant Nokian. Ten již dříve uvedl na trh obutí, které má bočnice zesílené právě zmíněným syntetickým materiálem. Díky tomu pneumatiky mnohem lépe odolávají průrazům, stejně jako vám na voze mohou vydržet klidně několik let. Ač jsou tedy na pořízení dražší, ve výsledku mají motoristé na jejich koupi vydělat. I proto ostatně Finové svou nabídku určenou původně jen pro osobní vozy rozšířili také pro dodávky a SUV.

Momentálně tedy aramidová vlákna odvádí svou službu již v mnoha typech pneumatik Nokian. Finská firma však neusnula na vavřínech, neboť nové provedení One. U něj má zajít odolnost pneumatiky tak daleko, že má vydržet celou životnost jednoho auta. Nebo dokonce obsloužit životnost více aut, pokud měníte auta po pár desítkách tisíc ujetých km. Jde totiž o celoroční obutí, které může z pohledu mnohých udělat z přezouváni pneu kus historie, ať už kvůli zimě a létu, nebo kvůli výměně starých pneumatik za nové.

Dle informací magazínu Car and Driver má novinka zvládnout až 80 tisíc mil, tedy nějakých 128 720 kilometrů. To v případě řady lidí znamená celoživotní nájezd a opravdu více než ujedou s jediným vozem. Nokian One přitom má být k dostání již od příštího měsíce v rozměrech od 14 do 20 palců, a to v 70 velikostech. Vybrat si tedy bude moci pomalu každý. Firma navíc slibuje, že cena by měla být přijatelná a vůči stávajícímu provedení Entyre 2.0, jenž nahradí, bude novinka jen nepatrně dražší. V nejmenším rozměru by tedy mohla být k dispozici za přibližně dva tisíce korun, v tom největším pak za více než dvojnásobek.

Jsme tedy zvědavi, s čím se Finové vytasí. Pro tuto chvíli dodejme, že Nokian One má mít také nižší valivý odpor, což znamená nejen pokles spotřeby, ale i hluku v kabině. Vypadá to na vskutku revoluční produkt.

Nokian již pneumatiky s bočnicemi vyztuženými aramidovými vlákny vyrábí delší dobu. Nově ovšem chystá celoroční provedení One, které by mělo zvládnout až 129 tisíc kilometrů bez přezutí. Foto: Nokian

