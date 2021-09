Firma napravila nepochopitelnou chybu korejských automobilek, chce za to jen 2 600 Kč před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Frunk

Některé automobilky skutečně nepochopitelně nevyužívají výhod koncepcí určitých vozů, které pak neskýtají tolik praktičnosti, kolik by mohly. Kia s Hyundai patří mezi ně, firma Frunk to zkouší napravit.

Jednou z výhod elektromobilů jsou jejich velkorysé vnitřní dimenze. Za nimi stojí absence prostorově náročného spalovacího pohonu, mnohastupňových převodovek i dalších souvisejících komponentů. Někteří výrobci tak prostor pod přední kapotou jinak zabíraný motorem využívají k rozšíření zadního zavazadelníku o další místo k dobru. Většina automobilek ale tzv. frunk (pojem vzniklý spojením anglických slov front trunk, tedy přední kufr) kupodivu nenabízí, a to i když pohon vozu obstarává elektromotor. Pod přední kapotou nechávají tyto značky nechávají jen techniku, a to někdy i tak, že ani nedovolují přístup k ní.

Taková strategie je do značné míry nepochopitelná a jen ukazuje, s jakou laxností automobilky ke konstrukci svých elektrických modelů přistupují. Principy elektrického pohonu jsou jen jedny a co nachází uplatnění někde, může jej najít i jinde - stačí chtít. Že se na něco takového vykašle výrobce ale ještě neznamená, že je to zcela neřešitelné.

Na tento problém chytře zareagovala rakouská firma pojmenovaná prostě Frunk. Ta přišla s plastovými boxy, které můžete instalovat pod přední kapotu namísto originálních krytů techniky či jiných komponentů. Získáte tak extra úložný prostor, i když jej automobilka jinak nenabízí, a vůz tak dokáže pojmout navíc 35 nebo 53 litrů nákladu. To vypadá jako relativně velké číslo, tyto schránky ale poberou jen pár drobností - třeba dobíjecí kabel a další příslušenství. I to je ale lepší než nic.

Objektivně vzato je to dobrý nápad - Rakušané objevili nevyužitý prostor, čím navýšili praktičnost elektrických aut. Ovšem je třeba mít na paměti, že ona auta na něco takového nejsou stavěná a je otázkou, jak moc bezpečné je něco na takovém místě nechat. V bezprostřední blízkosti se může nacházet součásti chlazení či systémů vysokého napětí.

Firma Frunk dodává, že boxy mají tepelnou odolnost do 80 stupňů Celsia a až při dvoustovce se začnou roztékat. Teoreticky by tedy problém nastat neměl, nicméně elektromobilita je aktuálně velmi nevyzpytatelná a Rakušané jsou si toho evidentně vědomi. Připouští tedy, že jimi instalovaný box může ohrozit tovární záruku a radí při cestě do servisu svůj frunk odstranit. To je trochu nešikovné, cena samotných boxů ale leccos ospravedlní - k mání jsou od 102 Eur, tedy asi 2 600 Kč.

Rakouská firma Frunk nabízí plastové boxy, které mohou zaskočit za chybějící zavazadlový prostor pod přední kapotou, a navýšit tak praktičnost aut jako Kia Niro a Hyundai Kona. Nemusí to ale být úplně bez rizika. Foto: Frunk

Zdroj: Frunk

