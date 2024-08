Firma přidala Tesle Cybertruck dieselový motor, jako stvořená pro apokalypsu najednou nejen vypadá před 4 hodinami | Petr Miler

Dlouho jsme si říkali, s čím by bizarní design Cybetrucku mohl jít dohromady. Nejdřív nás napadla mateřská škola, ale nakonec existuje prostředí, které se k němu hodí víc. Jakési připodobnění armádnímu speciálu k vozu sedne, tady navíc nezůstalo jen u vzhledu.

Nedá se říci, že by se s elektrickými pick-upy v posledních letech roztrhl pytel, několik nezanedbatelných vozů tohoto ražení ale vzniklo. Za všechny vzpomeňme Ford F-150 Lightning, Rivian R1T nebo Chevrolet Silverado EV, nejvíc humbuku ale nadělala Tesla kolem svého Cybertrucku. Čím? V podstatě jen jeho vzhledem, jinak moc není o čem mluvit.

Nebudeme říkat, že Cybertruck je Lightning s jinou karosérií, to by nebyla pravda, po technické stránce ale není ničím mimořádný - může být v některých verzích o něco výkonnější, rychlejší, nabídnout větší baterie, to ale nejsou principiální rozdíly. Pick-up Tesly je prostě výjimečný hlavně tím, jak vypadá. Protože jsme ale příliš racionální lidé na to, abychom se dokázali do auta zamilovat jen proto, jak vypadá, nechává nás Cybertruck vcelku chladnými

Přesto jsme si nejednou říkali, k čemu by jeho specifický vzhled mohl být dobrý, s čím by mohl jít dohromady. Člověka při primitivnosti ztvárnění vozu napadnou v prvé řadě věci jako mateřská škola, odkud mohl vzejít, ale je tu ještě jedna oblast, ke které inklinuje. Vzpomeňte si na různé utilitární stroje zejména armádního ražení, u kterých bývá naopak funkce tak klíčová (a design tak nevýznamný), že k něčemu jako krabicím na kolech nemají daleko. Ze Cybertrucku by tak mohl být docela dobrý voják nebo policajt, takový Komorous na kolech, však vzpomeňte, jak se tento člověk léta stylizoval.

Zní to dobře, jenže tím se oklikou vrátíme k technickým limitům - elektrický pohon se s armádním či jiným „akčním” nasazením moc neslučuje. Na bojišti nepotřebujete jen drsný vzhled či drsnou podstatu, kterou lze vhodnými úpravami Cybertrucku jistě přidat, ale i akceschopnost, která nevyžaduje soustavnou podporu odjinud. S něčím takovým si elektrický pohon s bateriemi s obecně velmi omezenou kapacitou nerozumí ani trochu. I tohle ale nakonec má řešení.

Na svědomí ho mají společnosti Unplugged Performance a Archimedes Defense. První jmenovaná se v úpravách Tesel vyžívá už docela dlouho a loni přišla se Cybertruckem ve verzi Invincible, poněkud dobrodružněji působící variantu vozu do nepohody. Něco takového s autem vizuálně funguje, fakticky ale moc ne, takový vůz bude „invincible” jen dokud mu někde v divočině nedojdou baterky. To až zapojení Archimedes Defense udělalo auto skutečně neporazitelným.

Výsledkem je několik různých sad úprav používající jednotící označení Sting, tedy žihadlo, které prý Cybertruck „připraví i na apokalypsu”. To zní všelijak a bude to dozajista přehnané, úpravy ale skutečně míří tím směrem. Ony balíčky modifikací jsou k dispozici tři a říkají si Sting Baja, Sting Protector a Sting APC. A každý posouvá Cybertruck trochu dál.

Začneme u Sting Baja, který autu krom offroadových úprav jako u verze Invnicible přidává připojení přes satelitní systém Starlink s možností zajišťovat navigaci skrze něj, takže v terénu se opravdu stěží ztratíte. Klíčové je ale doplnění vozu o spalovací generátor elektřiny namontovaný v předním kufru, který na kdeco od kerosinu po bionaftu a dokáže generovat dobíjecí výkon až 125 kW. Dostat tohle auto do úzkých tedy nebude snadné, výhledově ani ve vodě - verze schopná plavat je prý v přípravě.

Balíček Sting Protector přidává Cybertrucku navíc dodatečnou vnější vrstvu pancíře, která je navíc odnímatelná. Když bude na autě, odolá nábojům ráže ž 7,62 mm z útočných pušek. Sting APC pak přihazuje ještě víc brnění a auto s ním odolá nejen střelám ráže až 14,55 mm, ale také minám a dalším výbušninám instalovaným pod vůz. To zní dobře, dodatečné zabezpečení si ale vyžaduje odstranění generátoru elektřiny, není pro něj prostor, čímž APC trochu ztrácí smysl - tato varianta bude zaručeně nejtěžší.

Takhle upravená auta navíc zajímavě vypadají, jak můžete vidět níže. Kolik modifikace budou stát Unplugged Performance ani Archimedes Defense nezmiňují, nečekejme ale žádnou láci. Ostatně už samotný Cybertruck je dnes výlučně multimilionovým zbožím, takže čekejme příplatky ve stejném řádu.

Stroj zvaný Archimedes Sting, tedy upravená Tesla Cybertruck od Unplugged Performance a Archimedes Defense, nejenže zajímavě vypadá, ale dokonce i funguje. S dieselgenerátorem pod přední kapotou i někam dojede. Foto: Archimedes Defense, tiskové materiály

