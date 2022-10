Nyní můžete strávit noc v pojízdných domech Vina Diesela či Willa Smithe, jde o dvoupatrová monstra plná luxusu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Anderson Mobile Estates, tiskové materiály

Pokud chcete přičichnout k životu bohatých a slavných, tohle je jedna z těch pořád docela dostupných možností. Levná není ani omylem, našetřit na ni ale zvládne každý slušně vydělávající člověk.

Filmová branže má své výhody i nevýhody, stejně jako jakékoliv jiné odvětví. Je přitom jedno, zda jste hercem, kameramanem či třeba jen pouhým osvětlovačem, pokud to okolnosti vyžadují, pak jednoduše musíte sbalit svých pět švestek a vyrazit na kterékoli místo na světě, kde bude probíhat natáčení. Za to sice nemusíte utratit ani korunu, dokonce za to dostanete i zaplaceno, ovšem obejít se musíte takříkajíc bez rodinného krbu. Alternativy pro většinu členů štábu jsou přitom spíše nouzové, filmové hvězdy nicméně mohou počítat s adekvátními domovy na kolech.

Dostáváme se tak ke společnosti Rona Andersona, která se na zákazníky z řad celebrit specializovala již od roku 1987. Její klientela je opravdu vybraná, kromě nejslavnějších herců a zpěváků do ní patřil i bývalý americký prezident Bill Clinton. Po dvanácti letech se nicméně Anderson rozhodl, že firmu Star Trax Celebrity Coaches prodá. S rodinou si pak vzal roční volno, které strávil cestováním po celém světě. Právě tehdy se mu ale začal v hlavě rodit projekt „pozemní jachty“.

Ještě během pobytu na moři Anderson dokončil myšlenku dvoupatrového přívěsu, který bude nabízet pod hlavičkou Anderson Mobile Estates. Maximální pohodlí měl nabídnout právě smetánce, která musí za prací nejen daleko od domova, navíc na delší dobu. Uvnitř tedy nechybí nic včetně obývacího pokoje, jídelny, pracovny či vůbec největší koupelny, jaká se kdy v obytných přívěsech objevila. To vše je součástí přízemí a mezipatra.

Jak jsme již zmínili, přívěs je patrový, přičemž nástavba s ložnicemi a další koupelnou se vysune po stisku tlačítka. Další pak aktivuje výsuvné boky. Celkově tak přívěs nabídne až 111,5 metru čtverečného, tedy více, než najdete ve většině bytů. Anderson přitom první s názvem The Aspen připravil pro Willa Smithe, který ovšem nakonec daleko více používal později vyrobenou variantu The Heat. Ta je považována za vůbec nejdražší obytný přívěs na světě.

Herce, který na letošních Oscarech možná pohřbil svou kariéru, ovšem nepřišel na 2,5 milionu dolarů (cca 60 milionů korun). Důvodem je skutečnost, že firma svou vrcholnou řadu neprodává, nýbrž pronajímá. Prvotinu tak po nějaký čas používala i Jennifer Lopez, než se jeho dočasným majitelem stal Vin Diesel. Nyní nicméně přišla řada na běžnou populaci. Má to ale jeden háček, ta bude muset vyrazit do texaského Austinu, a to přesto, že firma dokáže přívěsy dodat kamkoli na celém světě.

Anderson se totiž rozhodl spustit nový projekt, který pojmenoval 7744 Ranch. Jde o luxusní resort, kde ovšem nebydlíte v hotelu nebo pod stanem, ale naopak právě v přívěsech určených především filmovým celebritám. Volit můžete z pěti, přičemž kromě již zmíněných (The Heat a The Aspen) je na výběr také Baby Girl (užívaný ve velkém Jennifer Lopez), The Studio (určený Simonu Cowellovi) a Skittles.

Atmosféra každého přívěsu je přitom odlišná, velký prostor a maximální luxus jsou však pojícím prvkem napříč celým resortem. Jeho součástí je i sauna nebo kavárna. Ceny se pak v závislosti na vaší volbě pohybují mezi 400 a 850 dolary (cca 10 000 Kč až 21 300 Kč), pochopitelně za jednu noc. Pokud si tedy hodláte opravdu užívat jako celebrity, pak evidentně budete muset podobně jako ony také vydělávat.

Zdroj: Anderson Mobile Estates

Petr Prokopec

