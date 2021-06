Vietnamský nudlový miliardář dobývá svět výhodnými auty, teď s nimi míří i do Evropy před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: VinFast

Ještě před třemi léty o ní nikdo neslyšel, nyní má hodnotu více jak 1 bilion korun, tedy přes 1 000 miliard. S trojicí modelů nyní míří i na starý kontinent.

O vietnamské automobilce VinFast informuje prakticky od jejího vzniku v roce 2018. Na počátku letošního roku pak vyšlo najevo, že domácí trh ji už začíná být malý a proto chystá expanzi, mimo jiné i do Evropy. Nyní tyto plány začínají nabírat na jasu, neboť firma již počítá s výzkumným institutem v Německu a rozhlíží se po dalších lokalitách. V této zemi chce navíc v příštím roce otevřít síť několika showroomů, stejně jako ve Francii a Nizozemsku. Další státy včetně Velké Británie má ale VinFast na radaru.

Nejde však pouze o starý kontinent, vietnamská automobilka je nadmíru činná i jinde, neboť v Austrálii loni koupila bývalé testovací centrum Holdenu a ve Spojených státech chystá centrum na vývoj elektrických technologií. Mimo to počítá s tím, že by v Americe vstoupila i na burzu, přičemž veřejný úpis akcií by jí měl přinést zhruba 3 miliardy dolarů (cca 65,5 mld. Kč) dodatečného kapitálu. To by firmu posunulo nad aktuálně odhadovanou hodnotu zhruba 50 až 60 mld. USD (1,07 až 1,29 bilionu Kč), díky čemuž kupříkladu takový Renault překonává čtyři- až pětkrát.

Na tři roky starou firmu jde tedy o pozoruhodný úspěch, za kterým stojí i prodeje na domácím trhu. Ty v roce 2019 činily 15 300 vozů, loni však již šlo o 29 485 aut. VinFast navíc výrazným způsobem pokořil ve své domovině Mercedes, a to modelem Lux SA2.0. Jde totiž o přepracované BMW X3 třetí generace, které je nabízeno s dvoulitrovým benzinovým motorem. Zájem je přitom natolik enormní, že jen toto SUV překonalo veškeré registrace Mercedesu v zemi, a to hned o 4 500 exemplářů.

VinFast navíc chystá elektrickou expanzi, přičemž hned první takový model VF e34, který konkuruje třeba Hondě CR-V či Toyota RAV4, si jen během úvodních 24 hodin zarezervovalo takřka čtyři tisíce lidí. To ale ve výsledku není až tak překvapivé, neboť zatímco zmíněné přepracované BMW stojí 1,4 miliardy dongů (1,3 mil. Kč), elektromobil se 150 koňmi a dojezdem 300 kilometrů vychází na pouhých 690 milionů dongů (644 000 Kč). V obou případech jde o výhodné nabídky.

Automobilka přitom nehodlá na Evropu zaútočit jen s jedním elektrickým modelem, ale rovnou hned se třemi, neboť k výše zmíněnému se přidají ještě větší SUV VF e35 a VF e36. Zpočátku přitom budou vyráběny po boku aut se spalovacím ústrojím přímo ve Vietnamu, a to v 335hektarovém komplexu, do nějž značka investovala 3,5 miliardy dolarů (75,2 mld. Kč) a jenž se díky 90procentní automatizaci řadí na úroveň nejmodernějších britských podniků.

V souvislosti s expanzí nicméně VinFast počítá s továrnami i ve Státech a zejména v Evropě, kde se již automobilka rozhlíží právě po Francii, Německu a Nizozemsku. Pokud se jí přitom díky tomu podaří udržet ceny dále při zemi, pak má úspěch skoro zaručen. Ještě před pár lety by totiž s předsudky vůči asijským výrobcům nehnulo nic. Jelikož však nyní i nová Škoda může startovat klidně až nad milionem korun, začíná být u lidí země původu druhotná. Hlavně, když jsou mobilní za rozumné peníze.

VF e34 se původně představilo pod označením VF31, přičemž je firemní první vlaštovkou. Jde o SUV o velikosti Hondy CR-V. Foto: VinFast



Elektrická expanze počítá i s konkurencí pro Kiu Sorento, jenž byla odhalena pod označením VF32. Do showroomů však dorazí jako VF e35. Foto: VinFast



Ve finále tu pak máme VF33, respektive VF e36, což je vietnamská obdoba BMW X7, která počítá s celoprosklenou střechou nebo matricovými LEDkami na přídi. Foto: VinFast

Zdroj: Autocar

