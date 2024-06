Ford chce nesmyslně oživit další legendární jméno v hávu úplně jiného auta, než s jakým kdysi bodoval před 8 hodinami | Petr Prokopec

Na jednu stranu jsme všemi deseti pro návrat legend minulosti, je ale třeba dbát, aby se vracely jako ideově obdobné vozy. Stejně jako jméno Mustang nezajistí úspěch elektrickému SUV, nezajistí ho obdobnému vozu ani označení Capri.

Když v roce 1964 byla odhalena první generace Fordu Mustang, přišel úspěch, s jakým nepočítal ani samotný pan Ford. Automobilka předpokládala, že prodávat by se mohlo zhruba 100 tisíc aut ročně. Skutečné registrace ale nakonec byly mnohem vyšší. Původní mety bylo dosaženo po pouhých třech měsících a během následujících šesti bylo vyrobeno dalších 318 tisíc aut. A v době, kdy Mustang slavil teprve osmnáct měsíců od svého příchodu na trh, vyjížděl z továrny v Dearbornu jubilejní miliontý exemplář.

Evropská divize Fordu požadovala podobný bestseller, v roce 1969 tak dorazil model Capri. Za jeho designem stál Philip T. Clark, který navrhl jak koncepční Mustang, tak i jeho produkční variantu. Právě on je ostatně i autorem světoznámého emblému cválajícího koně. Na voze začal pracovat po svém příchodu od General Motors, přičemž chystanou novinku držel pod pokličkou s pomocí velmi neobvyklého triku - se svým týmem se dorozumíval muzikantskou hantýrkou.

Clark, stejně jako celý jeho tým, hrál na hudební nástroje. Z toho důvodu byl projekt Mustang označen kódovým názvem Allegro a designéři se mohli bez problémů o své práci bavit i na veřejnosti, aniž by jim kdokoli rozuměl. Ještě tajemnější pak americký designér byl v případě modelu Capri, který byl ale bohužel jeho vůbec posledním dílem. Clark totiž v roce 1968 ve svých pouhých dvaatřiceti letech zemřel na selhání ledvin. Odhalení nového fastbacku se tak ani nedožil.

Nedočkal se tak ani toho, jak Capri napodobilo úspěch Mustangu, v letech 1969 až 1986, kdy vznikly tři generace, bylo prodáno zhruba 1,9 milionu kusů. Nebylo tedy překvapivé, když se Ford po příchodu nového milénia opakovaně pokoušel svou evropskou legendu vzkřísit. Koncept Visos z roku 2003 se ale nakonec produkční verze nedočkal, stejně jako se v roce 2009 nepotvrdilo, že modrý ovál zkouší z Focusu udělat nové Capri, jako VW předělal Golf na Scirocco.

Kolegové z Auto News ale nově informují, že evropská legenda se letos vrátí. A co víc, do její premiéry už mnoho času nezbývá, naplánovaná má být na 10. červenec. Otázkou nicméně je, zda se máme na co těšit. Ford totiž sáhnul po stejné strategii, k jaké přistoupil v případě návratu Pumy nebo ještě spíš elektrického Mustangu Mach-E. Z někdejšího kupé je totiž SUV. Také Capri se tak nafoukne do všech stran, přibere pár bočních dveří a jeho střešní linie nebude kopírovat zemi ve zhruba 1,3metrové výšce.

Jen u toho se ale Ford nezastaví. Jeho novinka je totiž další dílko vzešlé ze spolupráce se zmíněným Volkswagenem. Stát přitom bude na platformě MEB, do prodeje tedy dorazí s elektrickým pohonem. Stejně jako v případě konkurenčního/spřízněného ID.5 zákazníci budou moci volit mezi hnanou zadní nápravou (286 koní) či čtyřkolkou (340 koní), kdy v prvním případě lze čekat stovku za zhruba 6,4 sekundy, ve druhém pak za nějakých 5,3 s.

Protože ID.5 není nikterak úspěšné, nedá se opravdu očekávat, že by novinka Fordu nějak výrazně zabodovala, a to i za předpokladu, že by do hry vrátila kultovní označení. Na Capri totiž řada lidí již zapomněla. A ti, kteří nezapomněli, mají tento název spojený s dostupným kupé. Nově ale bude třeba počítat s částkami od 1,2 milionu korun, za které dostanete udávaný dojezd 550 km a nejvyšší dobíjecí výkon 135 kW. Co z toho?

Ford Capri byl velkým prodejním hitem, pároval totiž pohledný zevnějšek s výkonnými motory, a to vše bylo k mání za relativně nízké ceny. Jakkoli ale automobilka dané označení vrací do hry, použije jej u zcela jiného typu vozu - tedy u elektrického SUV, které levné nebude ani omylem a ve zbytku bude též úplně jiné. Foto: Ford

